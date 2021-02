شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل قصد دارد در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ از حداقل دو مدل مک‌بوک پرو مجهز به پورت HDMI و کارت‌خوان SD رونمایی کند. این اطلاعات جدید توسط تحلیلگر مشهور محصولات اپل یعنی مینگ چی کو منتشر شده‌اند.

کو در روز سه‌ شنبه با منتشر کردن جزئیات بیشتری درباره‌ی مدل‌های بعدی مک‌بوک پرو در گزارش خود به سرمایه‌گذاران گفته است که اپل قصد دارد مک‌بوک پرو‌های بعدی را با ایجاد تغییرات زیادی در طراحی ظاهری عرضه کند.

همچنین باید بگوییم که اپل قصد دارد تا برخی از پورت‌هایی را پیش‌تر از مک‌بوک پرو حذف کرده بود را دوباره به این دستگاه برگرداند تا قابلیت‌های این لپ‌تاپ برای وصل کردن دستگاه‌های خارجی افزایش پیدا کند.

همان‌گونه که می‌دانید اپل با رونمایی از نسل کنونی مک‌بوک پرو، اکنون در حدود ۶ سال است که تنها از پورت USB-C و تاندربولت ۳ در مک‌بوک‌ها استفاده می‌کند. بدون شک رونمایی از یک لپ‌تاپ کامل‌تر از لحاظ اتصال به دستگاه‌های خارجی برای کاربرانی که از دانگل‌ها متنفر هستند، خوشایند خواهد بود.

برای اطلاع باید بگوییم که آخرین‌بار اپل در مک‌بوک پرو‌های رونمایی شده در سال ۲۰۱۵ از کارت‌خوان SD و پورت HDMI استفاده کرده بود. در سال ۲۰۱۶ اپل با رونمایی از نسل کنونی مک‌بوک پرو تمامی پورت‌های به کار رفته در مک‌بوک‌ها را با پورت‌های USB-C و تاندربولت ۳ جایگزین کرد.

کو در این گزارش جدید همچنین مدعی شده است که گویا Genesys Logic یکی از تأمین کنندگان اختصاصی کنترلر برای کارت‌خوان SD به کار رفته در مک‌بوک‌ پرو‌های بعدی است؛ در نتیجه این شرکت می‌تواند که نقش کلیدی را در آینده محصولات بعدی اپل داشته باشد.

کو همچنین مدعی شده است که این شرکت می‌تواند اصلی‌ترین تأمین کننده‌ای باشد که وظیفه‌ی تأمین سخت‌افزار مربوط به پورت‌های به‌روز شده‌ی USB 4.0 را برعهده بگیرد.

در گزارش منتشر شده توسط کو در ماه گذشته، کو گفته بود که انتظار می‌رود اپل از دو مک‌بوک پرو با نمایشگر ۱۴ و ۱۶ اینچ رونمایی کند. کو همچنین گفته بود که اپل در این مک‌بوک پرو‌ها از نمایشگری با تکنولوژی Mini-LED استفاده خواهد کرد و این مک‌بوک پرو‌ها طراحی ظاهری بدون انحنا و صافی را خواهند داشت. باید بگوییم که اپل پیش‌تر از این زبان طراحی جدید در محصولات جدیدش مانند آیفون‌های ۱۲ استفاده کرده است.

مک‌بوک پرو با طراحی جدید بدون تاچ‌بار سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۱ عرضه می‌شود

برای اطلاع باید بگوییم که اپل برای اولین‌بار از این زبان طراحی با لبه‌های صاف در آیپد پرو معرفی شده در سال ۲۰۱۸ استفاده کرد و بعد از این تلبت، شاهد استفاده از این زبان طراحی در آیفون‌های ۱۲ بودیم.

کو همچنین پیش‌تر مدعی شده بود که اپل در مک‌بوک پرو از پورت شارژ MagSafe استفاده خواهد کرد و این پورت نسخه‌ای از پورت شارژ MagSafe خواهد بود که اپل در سال گذشته‌ی میلادی در کنار رونمایی از آیفون‌های ۱۲ جدید، از آن رونمایی کرد.

چرا بازگشت MagSafe به مک‌بوک ایده‌ی خوبی نیست؟

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که اپل قصد دارد تاچ‌بار استفاده شده در مک‌بوک‌ها را که در واقع یک نمایشگر OLED با کاربرد‌های متنوعی است را با دکمه‌های فیزیکی فانکشن جایگزین کند.

مینگ چی کو پیش‌بینی کرده است که اپل قصد دارد از این مک‌بو‌ک‌ پرو‌های به‌روز شده در سه ماه‌ی سوم سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. با توجه به اینکه اپل در این مک‌بوک‌ پرو‌ها از مشخصات سخت‌افزاری به‌روز و طراحی ظاهری جدید استفاده خواهد کرد، کو معتقد است که عرضه‌ی مک‌بوک پرو رشدی %۲۵ تا %۳۰ را هر سال تجربه خواهد کرد و در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۲۰ میلیون دستگاه خواهد رسید.

چرا خرید مک‌بوک پرو در حال حاضر منطقی نیست؟

منبع: Appleinsider

منبع متن: digikala