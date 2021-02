مدیرعامل شرکت اپل روز گذشته اعلام کرد که اپل در طول ۶ سال گذشته حدود ۱۰۰ شرکت را تصاحب کرده است. او در جریان کنفرانس سالانه‌ی سهامداران اپل گفته که این شرکت تقریبا هر سه تا چهار هفته یک بار چنین کاری را انجام می‌دهد.

اپل مدتی قبل با کسب درآمد ۱۱۱.۴ میلیارد دلار در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱، رکورد جدیدی را ثبت کرد. آقای تیم کوک در این جلسه به سهامداران گفته که هدف از این خریدها، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید و استعدادهای حوزه‌های مختلف است. بزرگ‌ترین خرید اپل در دهه‌ی گذشته مربوط به خرید ۳ میلیارد دلاری شرکت Beats Electronics است. از دیگر خریدهای مشهور اپل می‌توانیم به پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار برای تصاحب شرکت Shazam اشاره کنیم که اپلیکیشن آن در زمینه‌ی تشخیص آهنگ حرف زیادی برای گفتن دارد.

در بیشتر اوقات، اپل شرکت‌های فناوری کوچکی را خریداری می‌کند و سپس از نوآوری‌های ارائه شده از طرف آن‌ها برای محصولات خود بهره می‌برد. به عنوان مثال می‌توانیم به شرکت اسرائیلی PrimeSense اشاره کنیم که فناوری این شرکت برای سیستم تشخیص چهره فیس آی‌دی مورد استفاده قرار گرفت.

تنوع زیاد و ثروت انبوه



فهرست خریدها و سرمایه‌گذاری‌های اپل‌ بسیار متنوع است. در سال گذشته، اپل‌ چندین شرکت در حوزه‌ی هوش مصنوعی، کسب‌وکار مربوط به برگزاری رویداد واقعیت مجازی، استارت‌آپ فعال در زمینه‌ی پرداخت و چندین شرکت دیگر را تصاحب کرده است. در سال ۲۰۱۹ اپل‌ در تلاش برای ورود به تکنولوژی اتومبیل‌های خودران، استارت‌آپ Drive.ai را خریداری کرد. در سال ۲۰۱۶ هم این شرکت ۱ میلیارد دلار در شرکت چینی Didi Chuxing سرمایه‌گذاری کرد که به‌عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کند.

اپل با داشتن ارزش بیش از ۲ تریلیون دلار، به ثروت هنگفتی دسترسی دارد و از این ثروت برای خرید شرکت‌های مختلف استفاده می‌کند. اگرچه این شرکت طی ۶ سال گذشته حدود ۱۰۰ شرکت را تصاحب کرده، اما به نظر می‌رسد در این زمینه بی‌گدار به آب نمی‌زند.

به عنوان مثال، ایلان ماسک مدتی قبل اعلام کرد در سال ۲۰۱۳ که شرکت تسلا وضعیت مناسبی نداشته، پیشنهاد خرید این شرکت را به اطلاع تیم کوک رسانده بود. اما آقای کوک برگزاری جلسه با ایلان ماسک را نپذیرفت. روی هم رفته در مقایسه با رقبا، خریدهای شرکت اپل چندان به چشم نمی‌آیند.

به عنوان مثال، مایکروسافت برای خرید لینکدین ۲۶ میلیارد دلار پرداخت کرده و آمازون با پرداخت ۱۳.۷ میلیارد دلار فروشگاه‌های زنجیره‌ای Whole Foods را در اختیار گرفت. همچنین سال‌ها قبل فیسبوک با پرداخت ۱۹ میلیارد دلار توانست اپلیکیشن واتس‌اپ را تصاحب کند. این یعنی حتی اگر ده تا از گران‌ترین خریدهای اپل را با هم جمع بزنیم، باز هم کمتر از یکی از این خریدها محسوب می‌شود.

