با توجه به خبری که از سوی ایوان بلس، از افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری منتشر شده، ظاهرا گوشی گلکسی A52 5G قرار است با استاندارد ضد آب IP67 راهی بازار شود.

سال قبل خبری منتشر شد مبنی براینکه سامسونگ قصد دارد گوشی‌های میان‌رده‌ی خود را به قابلیت‌های پرچم‌داران مجهز کند. پیش‌تر شنیده بودیم یکی از این قابلیت‌ها یعنی دوربین تله‌فوتو با لرزشگیر اپتیکال قرار است در گوشی گلکسی A72 مورد استفاده قرار گیرد. اما در خبری که امروز منتشر شده، می‌بینیم که حتی استاندارد ضد آب هم قرار است به یک میان‌رده‌ی این شرکت یعنی گلکسی A52 5G راه پیدا کند.

استاندارد ضد آب قابلیتی نیست که در گوشی‌های میان‌رده شاهد آن باشیم. حتی شرکت‌هایی نظیر شیائومی که محصولات خود را با قابلیت‌های خوب و قیمت مناسب راهی بازار می‌کنند هم اکثر میان‌رده‌های خود را بدون بهره‌مندی از هیچگونه استاندارد ضد آبی راهی بازار می‌کنند. در برخی موارد شاهد این هستیم که حتی پرچم‌دارها نیز بدون هیچگونه استاندارد مقاومتی در اختیار کاربران قرار می‌گیرند. به همین خاطر شنیدن خبری مبنی براینکه سامسونگ می‌خواهد میان‌رده‌ی خود را با چنین قابلیتی راهی بازار کند بسیار خوشحال کننده است.

از سال ۲۰۱۷ تاکنون (بعد از گوشی‌های A5 2017 و A7 2017) هیچ میان‌رده‌ای از سامسونگ با استاندارد ضد آب راهی بازار نشده بود. طی یکی دو سال اخیر بیش از ۵۰ مدل گوشی از سری A و M سامسونگ راهی بازار شدند اما هیچ یک از آن‌ها از استانداردی در این زمینه بهره‌مند نبودند. بنابراین گلکسی A52 5G اولین گوشی بعد از حدود ۴ سال خواهد بود که به آن مجهز می‌شود.

استاندارد یاد شده اما IP67 است و نه IP68 که این روزها در پرچم‌دارهای گران‌قیمت شاهد آن هستیم. با این حال در سال‌های گذشته این پرچم‌دارها بودند که از این استاندارد ضد آب بهره می‌بردند به همین خاطر می‌توان آن را رضایت بخش در نظر گرفت. بدیهی است انتظار نداریم یک میان‌رده از لحاظ مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار بهتر از یک پرچم‌دار باشد. به همین خاطر IP67 هم کافی به نظر می‌رسد.

لازم به ذکر است این خبر را که گلکسی A52 5G ضد آب خواهد بود، ‌ایوان بلس، یکی از معروف‌ترین افشاگران حوزه‌ی فناوری منتشر کرده؛ شخصی که معمولا حرف‌ها و افشاگری‌هایش به واقعیت ختم می‌شوند. بنابراین می‌توانیم تقریبا از این بابت که گوشی مورد نظر ضد آب خواهد بود مطمئن باشیم.

گلکسی A52 5G همانطور که از نامش پیداست، یک گوشی مجهز به اینترنت ۵G خواهد بود و به احتمال بسیار فراوان، اسنپدراگون ۷۵۰G هم قلب تپنده‌ی آن را تشکیل می‌دهد. همچنین روی پنل پشتی، شاهد حضور چهار دوربین هستیم که گفته می‌شود شامل دوربین اصلی، فوق عریض، سنجش عمق و ماکرو می‌شوند. روی پنل جلویی نیز نمایشگری با حواشی بسیار کم و یک حفره در مرکز را شاهد هستیم که میزبان دوربین سلفی است. علاوه بر این‌ها، گفته می‌شود این گوشی به باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهد شد که به وسیله‌ی یک شارژر ۱۵ واتی موجود درون جعبه هم شارژ می‌شود.

انتظار می‌رود این محصول در کنار مدل ۴G خود به‌زودی رونمایی و راهی بازار شود اما فعلا از تاریخ دقیق آن بی‌خبریم.

تصاویر و مشخصات فنی گوشی‌های گلکسی A52 5G و ۴G لو رفت

