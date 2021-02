اینطور که به نظر می‌رسد، گوشی‌های سری ردمی K40 قرار نیست یک پرچم‌دار معمولی باشند، چرا که شیائومی قصد دارد آن‌ها را به عنوان گوشی‌های گیمینگ راهی بازار کند.

سری ردمی K40 فردا رونمایی می‌شوند و اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی می‌خواهد این گوشی‌ها چیزی فراتر از یک پرچم‌دار معمولی باشند. لو ویبینگ، مدیرعامل شرکت ردمی به‌تازگی تیزری از گوشی ردمی K40 پرو را از طریق حساب رسمی خود در ویبو منتشر کرد که نشان می‌دهد این گوشی‌ با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ و نمایشگر ۱۲۰ هرتزی OLED راهی بازار می‌شود.

اما این تمام ماجرا نیست. چرا که اکثر گوشی‌های امروزی نیز به چنین نمایشگری مجهز هستند. آنچه که قرار است این گوشی را به محصول مورد علاقه‌ی گیمرها تبدیل کند، نرخ نمونه‌برداری لمسی ۳۰۰ هرتزی است که باعث می‌شود گوشی واکنش‌های فوق‌العاده سریعی به فرامین لمسی کاربران نشان دهد. اگر گفته‌های ویبینگ حقیقت داشته باشد که قطعا هم همینطور هست، باید نمایشگر ردمی K40 پرو را سریع‌ترین نمایشگر در بین سایر گوشی‌های هوشمند بدانیم.

دلیل دیگری که باعث می‌شود سری ردمی K40 به یک انتخاب ایده‌آل برای گیمرها تبدیل شوند، موتور لرزشی قدرتمندی است که در آن‌ها تعبیه شده تا حس و حال بسیار بهتری را حین انجام بازی به کاربر القا کنند. علاوه بر این‌ها، دریافت گواهی Hi-Res Audio و همچنین پشتیبانی از فناوری صدای فراگیر دالبی، از دیگر مشخصه‌های خوب این محصولات به حساب می‌آیند.

اما از قابلیت‌های خود گوشی که بگذریم، می‌رسیم به لوازم جانبی که شیائومی برای این گوشی‌ها در نظر گرفته. اینطور که به نظر می‌رسد، نگه‌دارنده‌هایی برای این گوشی در نظر گرفته شده که کاربر می‌تواند به کمک ان‌ها، گوشی را در هر حالتی که می‌خواهد نگه دارد و کاربرد آن‌ها را نیز تغییر دهد. همچنین یک فن خنک‌کننده نیز برای آن طراحی شده که در پشت گوشی قرار گرفته و وظیفه‌ی آن خنک نگه‌داشتن پردازنده است.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که قابلیت‌های یاد شده در رابطه با گوشی ردمی K40 پرو بوده و مشخص نیست آیا این امکانات برای مدل استاندارد هم در نظر گرفته می‌شود یا خیر. شایعات فعلی از این موضوع حکایت دارند که شیائومی قصد دارد مدل استاندارد را به اسنپدراگون ۸۷۰ و مدل پرو را به اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز کند. این یعنی مدل پرو برخلاف سری‌های قبل قدرتمندتر خواهد بود اما بعید به نظر می‌رسد لوازم جانبی روی مدل استاندارد کار نکند. هرچند اینکه نرخ نمونه‌برداری لمسی ۳۰۰ هرتزی و موتورهای لرزشی قدرتمند مختص مدل پرو باشد منطقی است.

با این حال برای مشخص شدن صحت این اطلاعات باید تا فردا و رونمایی رسمی از این گوشی‌ها منتظر بمانیم.

