خرید یک تلویزیون در نگاه اول کار ساده و هیجان‌انگیزی به نظر می‌رسد اما برای این کار باید به نکات متعددی توجه کنید. در بازار به غیر از انواع و اقسام تفاوت‌ها مانند اندازه‌ی و تکنولوژی به کار رفته برای نمایشگرها، موضوع بسیار مهم دیگر هم بحث رزولوشن تلویزیون است. در ادامه به تفاوت‌های رزولوشن ۴K و ۱۰۸۰p می‌پردازیم تا ببینیم کدام‌یک از آن‌ها برای تلویزیون بعدی شما بهتر هستند.

۱۰۸۰p چیست؟

به زبان بسیار ساده، تلویزیون مبتنی بر رزولوشن ۱۰۸۰p از ۱۰۸۰ پیکسل در عرض پنل بهره می‌برد و تعداد پیکسل‌های موجود در ارتفاع نمایشگر هم به ۱۹۲۰ می‌رسد که این یعنی در مجموع با حدود ۲ میلیون پیکسل سروکار داریم. حرف p موجود در ۱۰۸۰p ارتباطی با کلمه‌ی پیکسل ندارد بلکه از ابتدای کلمه‌ی progressive scanning به معنای اسکن پیش‌رونده گرفته شده است. به لطف این قابلیت، تمام تصویر و پیکسل‌ها در یک زمان پردازش می‌شوند. به همین خاطر تصاویر مبتنی بر این فناوری، روان‌تر و فاقد هرگونه لرزش هستند.

۴K چیست؟

یک تلویزیون ۴K در عرض و ارتفاع به ترتیب از ۳۸۴۰ و ۲۱۶۰ پیکسل بهره می‌برد و تعداد کل پیکسل‌ها به حدود ۸ میلیون می‌رسد. حرف K موجود در ۴K برخلاف ۱۰۸۰p به فناوری خاصی مربوط نیست بلکه به تعبیه‌ی حدود ۴۰۰۰ پیکسل در عرض نمایشگر اشاره دارد.

۴K در برابر ۱۰۸۰p؛ بزرگ‌ترین تفاوت‌ها

برخی از تفاوت‌های اصلی بین این دو رزولوشن ممکن است واضح به نظر برسند. با این حال برای انتخاب بهترین رزولوشن مناسب تلویزیون شما، در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

رزولوشن

مهم‌ترین تفاوت بین تلویزیون‌های ۴K و ۱۰۸۰p به رزولوشن آن‌ها برمی‌گردد. با توجه به اینکه تلویزیون ۴K حدود ۴ برابر پیکسل بیشتری نسبت به ۱۰۸۰p دارد، در نتیجه با جزئیات بسیار بیشتری در تصویر مواجه می‌شوید. البته برای بهره‌گیری از این مزیت، اندازه‌ی تلویزیون باید به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد تا بتوانید این تفاوت را احساس کنید. در زمینه‌ی رزولوشن، کاملا روشن است که ۴K برنده‌ی بی چون و چرای این نبرد به حساب می‌آید.

رنگ‌ها

افزایش تعداد پیکسل‌ها در تلویزیون ۴K برای رنگ‌ها هم مثمر ثمر واقع می‌شود. به همین خاطر شاهد رنگ‌های جذاب‌تری هستیم و در ضمن سایه‌های عمیق‌تری را ارائه می‌دهد. البته در رابطه با این موضوع باید تفاوت‌های بین نمایشگرهای LCD و OLED را هم در نظر بگیرید. اگر هم خواستار بهره‌گیری از ویژگی‌هایی مانند HDR هستید، بهتر است تلویزیون مبتنی بر رزولوشن ۴K خریداری کنید.

محتوا

حداقل در حال حاضر، محتوای ۱۰۸۰p همچنان حرف اول را می‌زند. با وجود اینکه روزبه‌روز محتوای ۴K بیشتری در پلتفرم‌های مختلف مانند یوتیوب ارائه می‌شود، اما این رویکرد هنوز همه‌گیر نشده است. به همین خاطر پیدا کردن انواع محتوای ۱۰۸۰p اصلا کار سختی نیست و اگر تلویزیون دارای رزولوشن بالاتری داشته باشید، این محتوا را به اصطلاح آپ‌اسکیل می‌کند تا رزولوشن آن به طور مصنوعی افزایش پیدا کند. البته از آنجایی که پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس از بازی‌های ۴K پشتیبانی می‌کنند، احتمالا گیمرها خواستار بهره‌گیری از تلویزیون ۴K خواهند بود.

موجودی در بازار و قیمت

در حال حاضر تلویزیون‌های ۴K به طور گسترده در بازار حضور دارند. به همین خاطر برای انتخاب این نوع تلویزیون‌ها حق انتخاب زیادی دارید. اما از طرف دیگر، همچنان بین این دو نوع تلویزیون‌ها اختلاف قیمت قابل توجهی دیده می‌شود که این موضوع بدون شک در تصمیم‌گیری شما تاثیرگذار خواهد بود.

۶ اشتباه که هنگام خرید تلویزیون نباید مرتکب شوید

دلایل انتخاب تلویزیون ۱۰۸۰p

یکی از بهترین دلایل برای انتخاب تلویزیون ۱۰۸۰p این است که دقیقا می‌دانید چه چیزی نصیب شما می‌شود. فناوری‌های تلویزیون‌های ۱۰۸۰p به بلوغ رسیده‌اند و بنابراین لازم نیست نگران از دست رفتن ویژگی‌های جدید و پر زرق و برق باشید. همچنین همانطور که قبلا اشاره کردیم، این نوع تلویزیون‌ها قیمت پایین‌تری نسبت به تلویزیون‌های ۴K دارند.

باید خاطرنشان کنیم اگر تلویزیون ۱۰۸۰p موردنظر شما از نوع هوشمند باشد، به راحتی می‌توانید از اپلیکیشن‌ها و قابلیت‌های متنوع آن بهره ببرید. دلیل نهایی انتخاب این نوع تلویزیون‌ها هم به شبکه‌های تلویزیونی و سرویس‌های استریمینگ برمی‌گردد که تقریبا محتوای تمام آن‌ها در بهترین حالت با رزولوشن ۱۰۸۰p به دست شما می‌رسند.

دلایل انتخاب تلویزیون ۴K

در حالی که تلویزیون مبتنی بر رزولوشن ۱۰۸۰p مربوط به گذشته و بخشی از حال حاضر محسوب می‌شود، اما در نهایت آینده از آن تلویزیون‌های ۴K است. این نوع تلویزیون‌ها روزبه‌روز در حال بهتر شدن هستند و حالا بسیاری از آن‌ها از قابلیت‌های جذابی مانند HDR بهره می‌برند. با وجود اینکه بسیاری از پلتفرم‌ها همچنان محتوای ۱۰۸۰p را ارائه می‌دهند، اما در آینده‌ی نزدیک این وضعیت تغییر پیدا می‌کند.

همانطور که گفتیم، احتمالا تلویزیون‌های ۴K انتخاب اول گیمرها هستند. کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس از قابلیت HDR و رزولوشن ۴K پشتیبانی می‌کنند. علاوه بر این، جدیدترین مدل کروم‌کست و تعدادی از گجت‌های Roku هم از قابلیت استریم محتوای ۴K بهره می‌برند.

اگرچه اختلاف قیمت بین تلویزیون‌های ۱۰۸۰p و ۴K همچنان وجود دارد، اما این شکاف در حال کوچک‌تر شدن است. همچنین می‌توانیم به تلویزیون‌های ۸K هم اشاره کنیم که تازه در اول راه هستند. بنابراین با خرید تلویزیون ۴K تا سال‌ها نیازی به تعویض آن نخواهید داشت.

تصمیم نهایی

در این مطلب به بخشی از تفاوت‌های اساسی بین تلویزیون‌های ۴K و ۱۰۸۰p پرداختیم. حالا احتمالا برای انتخاب نهایی هنوز دچار شک و تردید هستید. ولی در نهایت کیف پول شما مهم‌ترین معیار برای تصمیم‌گیری خواهد بود.

اگر مشکلی با پرداخت قیمت تلویزیون‌های ۴K ندارید، توصیه می‌کنیم چنین تلویزیونی را خریداری کنید که تا چند سال دیگر هم خیالتان از این بابت راحت باشد. اما اگر به هر دلیلی باید هر چه زودتر تلویزیون جدیدی را بخرید و از طرف دیگر بودجه‌ی محدودی هم دارید، بهتر است به تلویزیون ۱۰۸۰p بسنده کنید.

اگر هم اهل خرید تلویزیون‌های غول‌پیکر نیستید و مثلا می‌خواهید در اتاق یک تلویزیون قرار دهید، بهتر است رزولوشن ۱۰۸۰p را انتخاب کنید زیرا در تلویزیون‌های کوچک‌تر، مزایای ۴K چندان به چشم نمی‌آیند.

راهنمای خرید تلویزیون؛ هر آنچه پیش از انتخاب تلویزیون باید بدانید

