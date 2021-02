در حالی که این روزها خبرهایی از تصمیم ال‌جی مبنی بر فروش بخش موبایل این شرکت به فروش می‌رسد، به تازگی کمپانی کره‌ای سه مدل اقتصادی از سری ال‌جی W41 را با مشخصات متقاوت معرفی شدند.

بیشتر بخوانید: الجی برای فروش بخش موبایل خود دنبال مشتری می‌گردد

ال‌جی در نوامبر ۲۰۲۰ از سری گوشی‌های اقتصادی W31 رونمایی کرد. حال این شرکت سری جدیدی را به خانواده گوشی‌های اقتصادی خود اضافه کرده است که شامل سه مدل ال‌جی W41، W41 پرو و W41 پلاس است.

هر سه مدل به نمایشگر ۶.۵۵ اینچی با پنل IPS و رزولوشن +HD مجهز هستند. حداکثر میزان روشنایی این نمایشگر ۴۰۰ نیت و تراکم پیکسلی آن ۲۶۸ پیکسل بر اینچ است. در بالای این نمایشگر یک حفره کوچک وجود دارد که دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی درون آن جای گرفته است.

گوشی‌های جدید سری W41 از اسکنر اثر انگشت به شکل سنتی و در قاب پشتی گوشی بهره گرفته‌اند. در بالای این سنسور و در لبه قاب پشتی ساختار مستطیل شکل ماژول دوربین قرار گرفته که میزبان ۴ سنسور مختلف است.

در این ماژول از یک لنز ۴۸ مگاپیکسلی به عنوان سنسور اصلی استفاده شده و در کنار آن یک لنز عریض ۸ مگاپیکسلی، لنز ماکرو ۵ مگاپیکسلی و لنز تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی وجود دارند. این دوربین به قابلیت بهره‌گیری از هوش مصنوعی نیز مجهز شده است. دوربین هوش مصنوعی این سری دربرگیرنده گوگل اسیستنت، گوگل لنز و کلید اختصاصی گوگل اسیستنت است.

اما تفاوت اصلی این سه مدل در ارائه ظرفیت‌های مختلف است. مدل استاندارد W41 به ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی مجهز است. نسخه پلاس حافظه رم با ظرفیتی مشابه نسخه استاندارد را ارائه می‌کند، اما حافظه داخلی آن به ۱۲۸ گیگابایت ارتقا پیدا کرده است. نسخه پرو مانند پلاس به ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی مجهز است، اما حافظه رم آن به ۶ گیگابایت ارتقا پیدا کرده است.

هر سه مدل ال‌جی W41 به چیپ مدیاتک هلیو G35 با هشت هسته پردازشی با فرکانس ۲.۳ گیگاهرتز مجهز شده‌اند که از آن با عنوان پردازنده گیمینگ یاد شده! ال‌جی برای هر سه مدل باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در نظر گرفته و سیستم عامل پیش‌فرض آن‌ها اندروید ۱۰ خواهد بود.

با توجه به ظرفیت باتری، با استفاده معمول می‌توان انتظار عمر باتری ۲ روزه را از این دستگاه‌ها داشت، اما نکته منفی استفاده از نسخه قدیمی سیستم عامل است، آن‌هم در شرایطی که امسال اندروید ۱۲ نیز عرضه خواهد شد.

قیمت نسخه استاندارد ال‌جی W41 معادل ۱۸۵ دلار، نسخه W41 پلاس معادل ۲۰۰ دلار و قیمت نسخه پرو این خانواده برابر با ۲۱۴ دلار اعلام شده است و در رنگ‌های آبی جادویی و آبی لیزری عرضه خواهند شد. این گوشی‌ها برای بازارهای اقتصادی در نظر گرفته‌ شده‌اند و احتمالا در نواحی ثروتمند مانند اروپا و آمریکا ارائه نمی‌شود.

منبع: Phone Arena

The post گوشی‌های اقتصادی سری ال‌جی W41 با نمایشگر و باتری‌های بزرگ معرفی شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala