هواوی به‌زودی از گوشی‌های سری P50 رونمایی می‌کند که طبق یک گزارش جدید، به نظر می‌رسد از دوربین اصلی بسیار قدرتمندی بهره می‌برند. گوشی‌های سری P هواوی به ارائه‌ی نوآوری‌های مربوط به دوربین شهرت دارند و از بین ویژگی‌هایی جذاب نسل‌های قبلی می‌توانیم به حالت شب، بهبود هوش مصنوعی، دوربین پریسکوپی و دیگر موارد اشاره کنیم. اما برای سری هواوی P50 باید انتظار یک جهش چشمگیر را در کیفیت عکاسی داشته باشیم.

یکی از افشاگران به تازگی اعلام کرده که شرکت سونی در ماه آوریل از سنسور IMX800 رونمایی خواهد کرد. به گفته‌ی او، اندازه‌ی این سنسور به ۱ اینچ می‌رسد که این یعنی بزرگ‌ترین سنسور دوربین موبایل محسوب می‌شود. همچنین برای حساسیت بیشتری نسبت به دوربین، ترکیب پیکسل‌ها مبتنی بر فیلتر RYYB هستند.

اندازه‌ی سنسور دوربین تاثیر مستقیمی بر کیفیت عکس دارد و هرچقدر سنسور بزرگ‌تر باشد، کیفیت عکس‌ها در شرایط مختلف-به‌خصوص محیط‌های کم‌نور-بهتر می‌شود. مهم‌ترین دلیل تفاوت کیفیت عکس‌های ثبت شده با دوربین‌های حرفه‌ای و دوربین‌های موبایل همین تفاوت اندازه‌ی سنسورها است.

بیشتر گوشی‌های جدید از سنسور دوربین حدودا ۱/۲ اینچی بهره می‌برند و از جمله سنسورهای غول‌پیکر فعلی می‌توانیم به سنسور ۱/۱.۳۳ اینچی گلکسی S21 اولترا اشاره کنیم.

البته باید خاطرنشان کنیم هرچقدر سنسور دوربین بزرگ‌تر باشد، طبیعتا بخش بزرگتری از بدنه‌ی گوشی را اشغال می‌کند و اگر این گزارش صحت داشته باشد، سری هواوی P50 ماژول دوربین بسیار بزرگی خواهند داشت. از طرف دیگر نباید افزایش مصرف انرژی از طرف سنسور بزرگ‌تر را از قلم بیندازیم.

این افشاگر همچنین مدعی شده که مدل استاندارد این خانواده با دوربین اصلی، اولترا واید و تله‌فوتو عرضه می‌شود. مدل پرو هم به جای تله‌فوتو از دوربین پریسکوپی بهره می‌برد. در نهایت به نظر می‌رسد هواوی P50 پرو پلاس با دوربین چهارگانه معرفی می‌شود که از دوربین اصلی، اولترا واید، تله‌فوتو کوتاه‌برد و دوربین پریسکوپی تشکیل شده است.

در هر صورت اگر این موضوع صحت داشته باشد، احتمالا طی روزهای آینده خبرهای بیشتری در مورد آن منتشر خواهد شد.

چرا اندازه‌ی سنسور دوربین اهمیت زیادی دارد؟

منبع: TechRadar

The post هواوی P50 احتمالا از سنسور دوربین غول‌پیکری بهره می‌برد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala