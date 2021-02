یکی از افشاکنندگان اطلاعات به نام Jon Processer که در گذشته برخی اوقات اطلاعات درستی را درباره‌ی محصولات اپل منتشر کرده است، به‌تازگی مدعی شده است که اپل قصد دارد تا آی‌مک بعدی را در پنج رنگ عرضه کند. این شخص همچنین مدعی شده است که این پنج رنگ در نظر گرفته شده برای نسل بعدی آی‌مک، مشابه‌ رنگ‌هایی هستند که اپل در نسل چهارم آیپد ایر از آن‌ها استفاده کرده است.

علاوه‌بر منتشر کردن این اطلاعات جدید درباره‌ی آی‌مک‌های بعدی، این شخص همچنین جزئیات بیشتری را درباره‌ی مک پرو مجهز به تراشه‌ی اپل سیلیکون منتشر کرده است.

در ویدیوی تازه منتشر شده در کانال FrontPageTech در یوتوب، Processer توضیح می‌دهد که اپل قصد دارد تا آی‌مک بعدی را در پنج رنگ نقره‌ای، خاکستری فضایی، سبز، آبی آسمانی و رزگلد عرضه کند. او همچنین رندری را هم از نسخه‌ی بعدی و با طراحی ظاهری جدید آی‌مک منتشر کرده است تا به کاربران نشان بدهد که این آی‌مک‌های رنگی چگونه خواهند بود.

البته باید بگوییم که این شخص عنوان کرده‌ است که هنوز نتوانسته تا قسمت پشتی آی‌مک‌های جدید را ببیند، در نتیجه طراحی ظاهری آی‌مک نمایش داده شده در این رندر‌ها در واقع نشان دهنده‌ی حدس و گمان این شخص درباره‌ی طراحی ظاهری این دستگاه است.

Prosser همچنین توضیح می‌دهد که هدف اپل از ارائه‌ی آی‌مک‌ با رنگ‌های مختلف این است که حس نوستالژی آی‌مک‌ اصلی را دوباره در کاربران زنده کند. همان‌گونه که می‌دانید اپل در گذشته نسخه‌ای از آی‌مک را در رنگ‌های مختلفی با الهام از میوه‌های مانند لیمو، توت فرنگی، بلوبری، انگور و نارنگی عرضه می‌کرد.

تاکنون شایعه‌های مختلفی درباره‌ی نسل بعدی آی‌مک منتشر شده‌اند. این شایعه‌ها عنوان می‌کنند که اپل قصد دارد تغییرات اساسی را در طراحی ظاهری این دستگاه‌ها ایجاد کند و این دستگاه‌ها را با نمایشگر‌های با حاشیه‌های اندک و مجهز به تراشه‌ی اپل سیلیکون عرضه کند.

البته باید بگوییم که هنوز مشخص نیست که اپل این دستگاه‌ها را در چه زمانی از سال جاری عرضه می‌کند و هنوز هم نمی‌توان با قطعیت گفت که آیا اپل قصد دارد هر دو اندازه‌ی آی‌مک را در یک زمان عرضه می‌کند یا نه.

همان‌گونه که گفتیم Prosser جزئیات بیشتری را هم درباره‌ی مک پرو مجهز به تراشه اپل سیلیکون منتشر کرده است. در واقع باید بگوییم که صحبت‌های اخیر Prosser در راستای شایعه‌های منتشر شده‌ی توسط Mark Gurman در نشریه‌ی بلومبرگ است.

Gurman پیش‌تر گفته بود که اپل قصد دارد مک پرو بعدی را به‌گونه‌ای توسعه دهد که ابعاد آن نصف مدل فعلی این دستگاه باشد و این دستگاه جدید به‌گونه‌ای است که از لحاظ ابعاد میان مک‌مینی و مک پرو فعلی قرار می‌گیرد.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که این دستگاه هم بدنه‌ای از جنس آلومینیومی دارد و طراحی ظاهری آن شبیه به مدل نوستالژی Power Mac G4 Cube است.

در گزارش جدید Prosser این شخص مدعی شده است که طراحی مک پرو جدید شبیه به سه تا چهار دستگاه مک‌مینی است که بر روی یکدیگر قرار گرفته باشند. این شخص همچنین رندری را درباره‌ی طراحی ظاهری مک پرو جدید هم منتشر کرده است.

Prosser همچنین جزئیات دیگری را درباره‌ی قسمت‌های داخلی مک پرو منتشر کرده است و گفته که طراحی داخلی این دستگاه به‌گونه‌ای است تراشه‌های این دستگاه در قسمت پایینی آن قرار دارند و در قسمت بالایی این دستگاه شاهد قرار داشتن یک هیت سینک بزرگ هستیم.

در اواحر سال گذشته بلومبرگ گزارش داده بود که اپل قصد دارد تا از یک نسخه‌ی جدید و با ابعاد کوچکتر مک پرو مجهز به تراشه اپل سیلیکون تا پایان سال ۲۰۲۲ رونمایی کند. البته بلومبرگ همچنین مدعی شده بود که ممکن است امسال شاهد رونمایی از این مک پرو جدید باشیم.

