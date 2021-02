طی چند سال گذشته گوشی‌های سری ردمی K به دلیل قیمت پایین و ویژگی‌های جذاب مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفتند. در همین رابطه، دقایقی قبل شرکت شیائومی از گوشی‌های سری ردمی K40 رونمایی کرد که در ادامه به مشخصات این سه گوشی می‌پردازیم.

این سه گوشی با نام‌های ردمی K40، K40 پرو و K40 پرو پلاس راهی بازار می‌شوند و در بین آن‌ها چند ویژگی مشترک توجه را جلب می‌کند. اول از همه باید بگوییم که هر سه گوشی از نمایشگر ۶.۶۷ اینچی ۱۲۰ هرتز اولد با رزولوشن FHD+ بهره می‌برند.

از دیگر ویژگی‌های مشترک می‌توانیم به باتری ۴۵۲۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ واتی اشاره کنیم که این یعنی در عرض ۵۲ دقیقه، شارژ این باتری از ۰ به ۱۰۰ درصد می‌رسد. همچنین نباید تعبیه‌ی دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی در حفره‌ی نمایشگر این سه گوشی را از قلم بیندازیم. گوشی‌های سری ردمی K40 همچنین از سه میکروفون برای قابلیت زوم صوتی، اسپیکر استریو دوگانه، NFC و فرستنده‌ی مادون قرمز بهره می‌برند.

ردمی K40 پرو و K40 پرو پلاس

گوشی‌های ردمی K40 پرو و K40 پرو پلاس مبتنی بر تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ هستند. بنابراین افرادی که خواستار بهره‌گیری از بهترین عملکرد هستند، می‌توانند از بین این دو گوشی دست به انتخاب بزنند. هر دو گوشی از استاندارد Wi-Fi 6E نیز پشتیبانی می‌کنند که نسبت به Wi-Fi 6 حرف بیشتری برای گفتن دارد.

در پنل پشتی ردمی K40 پرو پلاس سه دوربین دیده می‌شود که از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و ماکرو ۵ مگاپیکسلی تشکیل شده است. مدل پرو هم به غیر از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی و تفاوت در مقدار حافظه‌ی رم، تفاوتی با این گوشی ندارد.

ردمی K40

شیائومی برای ردمی K40 از اسنپدراگون ۸۷۰ استفاده کرده است که تقریبا همان اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس محسوب می‌شود و فقط سرعت آن اندکی بیشتر شده است. اگرچه این تراشه رقیب قدری برای اسنپدراگون ۸۸۸ نیست، ولی در هر صورت نمی‌توان قدرت زیاد آن را کتمان کرد و از پس انجام کارهای مختلف مانند اجرای بازی‌های سنگین به خوبی برمی‌آید.

این گوشی مبتنی بر دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی است ولی مانند دو گوشی دیگر این خانواده، در کنار آن دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و ماکرو ۵ مگاپیکسلی دیده می‌شود.

قیمت سری ردمی‌ K40‌

کاربران چینی برای خرید ردمی‌ ‌K40 پرو پلاس می‌توانند ۵۷۳ دلار بپردازند که با این کار، مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی نصیبشان می‌شود. مدل ۶/۱۲۸ گیگابایتی ردمی K40 پرو هم ۴۳۴ دلار قیمت دارد و مدل‌های ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی هم به ترتیب با قیمت ۴۶۵ و ۵۱۱ دلار به دست کاربران چینی می‌رسند.

قیمت ارزان‌ترین گوشی این خانواده یعنی ردمی K40 از ۳۱۰ دلار آغاز می‌شود و با پرداخت این مبلغ، می‌توانید از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره‌مند شوید. مدل‌های ۸/۱۲۸، ۸/۲۵۶ و ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی هم به ترتیب ۳۴۱، ۳۸۷ و ۴۱۸ دلار قیمت دارند.

