با توجه به تیزری که امروز لنوو در شبکه‌ی اجتماعی ویبو منتشر کرده، به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد بهار سال ۱۴۰۰ از یک گوشی گیمینگ دیگر با برند Legion رونمایی کند.

لنوو سال گذشته از گوشی گیمینگ لنوو Legion با قابلیت‌های فراوان رونمایی کرد. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های این محصول که آن را از سایر گوشی‌های گیمینگ متمایز می‌کرد، طراحی جالب آن بود که باعث می‌شد گوشی برای استفاده‌ی افقی بهینه شود. برای مثال دوربین‌ها در مرکز پنل پشتی تعبیه شده بودند و یک پورت USB-C هم روی فریم کناری دستگاه تعبیه شده بود تا مزاحمتی از بابت سیم شارژر برای کاربر حین انجام بازی ایجاد نشود.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، لنوو قصد دارد یک گوشی گیمینگ دیگر را هم راهی بازار کند. ظاهرا فقط بخش کامپیوترهای گیمینگ نیست که لنوو به آن علاقه نشان می‌دهد و عملکرد موفقی هم در آن دارد. بلکه در دنیای گوشی‌های هوشمند هم که رقبای قدری نظیر ایسوس و شیائومی با گوشی‌های راگ‌فون و بلک‌شارک حضور دارند، شرکت چینی می‌خواهد خودی نشان دهد.

محصولی که سال قبل راهی بازار شده بود در یک کلام فوق‌العاده بود و هیچ کم و کسری خاصی نداشت. بنابراین به نظر می‌رسد لنوو روش ساختن یک محصول گیمینگ را خوب بلد باشد. در همین راستا در تلاش است نسل جدیدی از آن را در فصل بهار ۱۴۰۰ هم رونمایی کند تا حضور پررنگ‌تری در بازار گوشی‌های هوشمند گیمینگ داشته باشد.

شرکت به‌تازگی پستی را از طریق حساب رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی ویبو منتشر کرد که احتمالا به وجود یک گوشی گیمینگ جدید اشاره دارد. البته تصویر منتشر شده فقط به سیستم خنک‌کنده‌ی محصول پرداخته اما خب بدیهی است یک گوشی گیمینگ باید چنین قابلیتی را با خود داشته باشد و نه یک پرچم‌دار معمولی. چن جین، مدیرعامل این شرکت هم اخیرا مدعی شده بود نسل جدید گوشی گیمینگ لنوو Legion، از لحاظ خنک‌ کنندگی بهترین گوشی در بین سایر محصولات موجود در بازار خواهد بود.

اینطور که به نظر می‌رسد، نامی هم برای این گوشی در نظر گرفته شده منتها لنوو فعلا تصمیم نگرفته آن را با سایر کاربران به اشتراک بگذارد. به همین خاطر باید کمی منتظر بمانیم تا خبرهای بیشتری پیرامون این محصول منتشر شود که قطعا هم این اتفاق رخ خواهد داد. در حال حاضر جز این خبر، هیچ خبر دیگری مبنی براینکه لنوو تصمیم به عرضه‌ی یک گوشی گیمینگ دارد منتشر نشده. البته از آن جایی که مدیرعامل شرکت هم با اطمینان از وجود آن سخن گفته و حساب رسمی شرکت هم به رونمایی آن در بهار اشاره کرده، می‌توانیم بگوییم نسل بعدی گوشی گیمینگ لنوو قطعا در دست ساخت قرار دارد، منتها فعلا از بابت مشخصات سخت‌افزاری و قابلیت‌های دیگر آن بی‌خبریم.

البته می‌توان با در نظر گرفتن شواهد، حدس‌هایی در این رابطه زد. مثلا اگر کوالکام تا بهار سال ۱۴۰۰ از مدل پلاس پردازنده‌ی خود رونمایی نکند، می‌توانیم بگوییم قلب تپنده‌ی لنوو لیجن را اسنپدراگون ۸۸۸ تشکیل می‌دهد چرا که در حال حاضر این پردازنده قدرتمندترین پردازنده‌ای است که می‌توان در گوشی‌های پرچم‌دار و گیمینگ اندرویدی استفاده کرد. همچنین اندروید ۱۱ هم به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض گوشی ایفای نقش می‌کند و این چیزی نیست که برای اطمینان از آن نیازمند انتشار خبری رسمی باشیم.

علاوه بر این‌ها، می‌دانیم این گوشی اوایل دوران عرضه فقط در کشور چین در دسترس خواهد بود و بعد از گذشت مدتی، در بازارهای دیگر هم ارسال می‌شود. با این حال از جزئیات مربوط به این موضوع نظیر قیمت و بازارهای عرضه بی‌خبریم که انتظار می‌رود تا دو یا سه ماه دیگر، از آن‌ مطلع شویم.

