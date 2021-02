در دورانی که تعمیر گجت‌ها سخت‌تر از گذشته می‌شود، توجه یک استارت‌آپ به این موضوع خبر خوشحال‌کننده‌ای به حساب می‌آید. استارت‌آپ Framework یک لپ‌تاپ ماژولار طراحی کرده که در آینده‌ی نزدیک راهی بازار می‌شود.

اگرچه تعویض قطعات لپ‌تاپ همین حالا هم امکان‌پذیر است، اما این استارت‌آپ قصد دارد چنین کاری را بسیار ساده‌تر کند تا کاربران معمولی هم به راحتی بتوانند چنین کاری را انجام دهند. لپ‌تاپ ماژولار Framework از نمایشگر ۱۳.۵ اینچی بهره می‌برد که به آسانی قابل تعویض است.

همچنین باید به وب‌کم ۱۰۸۰p و کیبوردی که ارتفاع کلیدهای آن به ۱.۵ میلی‌متر می‌رسد، اشاره کنیم. در رابطه با تراشه هم کاربران می‌توانند یکی از تراشه‌های ۴ هسته‌ای نسل یازدهم اینتل را انتخاب کنند. در ضمن نباید به حداکثر ۶۴ گیگابایت حافظه رم و ۴ ترابایت حافظه SSD را از قلم بیندازیم.

تقریبا تمام قطعات این لپ‌تاپ مانند نمایشگر، باتری، کیبورد و حاشیه‌های صفحه‌نمایش به راحتی قابل تعویض هستند. در حقیقت تنها چیزی که نمی‌توانید تعویض کنید، پردازنده‌ی این لپتاپ است. برای این کار، باید مادربرد را از لپ‌تاپ خارج کنید و در اختیار شرکت Framework قرار دهید و در نهایت مادربرد دارای تراشه‌ی جدید را دریافت خواهید کرد.

به گفته‌ی مدیرعامل این شرکت، مادربرد تنها بخش لپ‌تاپ است که تعویض آن کمی دشوار خواهد بود ولی در هر صورت چنین کاری به ندرت انجام خواهد گرفت. همچنین مدیرعامل Framework خاطرنشان کرده که این لپ‌تاپ از نظر عملکرد قابل مقایسه با بهترین‌های بازار خواهد بود.

از دیگر ویژگی‌های جالب لپ‌تاپ Framework، رویکرد آن در قبال پورت‌ها است. به جای اینکه مانند دیگر لپ‌تاپ‌ها از تعدادی پورت مشخص بهره ببرد، کاربران با وصل کردن دانگل‌های مخصوص می‌توانند از USB-C، USB-A، HDMI، DisplayPort، MicroSD یا یک حافظه SSD جداگانه بهره ببرند. برای عملی کردن این ایده، پورت USB-C مستقیما درون مادربرد تعبیه شده و کاربران با توجه به نیاز خود می‌توانند از دانگل موردنظر بهره ببرند.

این لپ‌تاپ در فصل تابستان عرضه خواهد شد و در مورد قیمت آن هنوز جزئیاتی اعلام نشده است. مدیرعامل این شرکت خاطرنشان کرده که نسبت به دیگر لپ‌تاپ‌های هم‌رده قیمت چندان بالاتری نخواهد داشت و کاربران می‌توانند از مدل‌های از پیش پیکربندی شده هم دست به انتخاب بزنند. کاربرانی هم که به کارهای فنی علاقه دارند، می‌توانند این موضوع را به شرکت اعلام کنند تا قطعات به صورت جداگانه برای آن‌ها ارسال شود.

۷ عادت اشتباه که کامپیوتر شما را تا مرز نابودی می‌برند

منبع: Engadget

The post لپ‌تاپ ماژولار Framework تعویض قطعات را ساده‌تر می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala