دو سال در صنعت موبایل زمان بسیار زیادی است. در فوریه ۲۰۱۹ هواوی هنوز تحریم نشده بود و می‌خواست به رتبه‌ی اول این بازار برسد. همچنین در آن دوران سامسونگ هنوز اولین گوشی تاشوی خود را معرفی نکرده بود. در این میان، نوکیا هم آخرین پرچم‌دار خود را در نمایشگاه MWC 2019 با نام نوکیا ۹ معرفی کرد.

در دورانی که شرکت‌های مختلف مرتبا پرچم‌داران جدید خود را عرضه می‌کنند، گذشت دو سال بدون معرفی پرچم‌دار جدید زمان بسیار طولانی به حساب می‌آید. اما چرا نوکیا طی این مدت پرچم‌داران جدیدی را عرضه نکرده است؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

چرا خبری از پرچم‌دار‌ جدید نوکیا نیست؟

از سال ۲۰۱۹ شایعات مختلفی در مورد گوشی‌های پرچم‌دار نوکیا ۹.۱، نوکیا ۹.۲ و نوکیا ۹.۳ مطرح شده است. یکی از افشاگران مشهور اعلام کرد که جدیدترین پرچم‌دار این شرکت در سال ۲۰۱۹ عرضه می‌شود که سپس این تاریخ به سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۰ تغییر پیدا کرد. بعد از مطرح شدن فصل پاییز ۲۰۲۰ به عنوان تاریخ معرفی این گوشی، حالا به نظر می‌رسد گوشی موردنظر در سال ۲۰۲۱ معرفی خواهد شد.

دقیقا روشن نیست که چرا شرکت HMD طی این دو سال نتوانسته پرچم‌دار جدیدی را عرضه کند. شایعات حاکی از آن هستند که نگرانی‌های مربوط به کیفیت نمایشگر و استفاده از تراشه‌ی تازه‌نفس از دلایل این تاخیر محسوب می‌شوند.

در صنعت بازی‌های کامپیوتری و فیلم‌های سینمایی تاخیرهای بلندمدت اصلا پدیده‌ی عجیبی نیستند و مرتبا رخ می‌دهند. اما صنعت فناوری با سرعت بیشتری حرکت می‌کند و همین منجر به افزایش فشار می‌شود. شرکت‌ها قبل از عرضه‌ی گوشی‌های جدید باید انواع و اقسام مشکلات آن‌ها را برطرف کند تا این محصولات در بهترین کیفیت ممکن به دست کاربران برسند. روی هم رفته به نظر می‌رسد مشکلات گوشی نوکیا ۹ شرکت HMD را بسیار محافظه‌کار کرده است.

این گوشی قرار بود اواخر ۲۰۱۸ عرضه شود ولی در نهایت در سال ۲۰۱۹ عرضه شد و در رابطه با دلایل این تاخیر، نگرانی‌های مربوط به کیفیت عکاسی و پیچیده بودن ماژول دوربین این گوشی مطرح شد. با این حال، دوربین این گوشی مورد انتقادات گسترده‌ای قرار گرفت و کارشناسان از سرعت پایین پردازش تصاویر و کیفیت پایین‌تر عکس‌ها نسبت به رقبا انتقاد کردند.

همچنین ضعف حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر این گوشی هم سروصدای زیادی راه انداخت که در ابتدا به سادگی فریب می‌خورد. اما یکی از بزرگ‌ترین اثرات جانبی این تاخیر مربوط به تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۴۵ این گوشی بود که در آن زمان تراشه‌ی قدیمی محسوب می‌شد. احتمالا اگر HMD از جدیدترین تراشه‌ی پرچم‌دار موجود استفاده می‌کرد، این موضوع منجر به بهبود سرعت پردازش تصویر می‌شد.

یکی از مدیران ارشد HMD در آگوست ۲۰۲۰ در جریان مصاحبه‌ای گفت که اگرچه طرفداران این برند خواهان پرچم‌داران جدید هستند، اما به گفته‌ی او تمرکز این شرکت بیشتر معطوف به پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه است که تجربه‌ی کاربری جذابی را با قیمت بسیار مناسب به ارمغان می‌آورند. این شرکت معمولا میان‌رده‌های باکیفیت خود را به عنوان پرچم‌دار خطاب می‌کند و به همین خاطر گوشی‌های جدید آن از تراشه‌های سری ۸۰۰ اسنپدراگون بهره نمی‌برند.

به عنوان مثال در تبلیغات نوکیا ۸.۱ هم از اصطلاح پرچم‌دار مقرون‌به‌صرفه یاد کرده‌اند که از لحاظ فنی، این عبارت نادرست نیست. پیش از این هم شرکت‌های دیگری چنین رویکردی را در پیش گرفته‌اند. به عنوان مثال، گوگل و ال‌جی برای گوشی‌های پیکسل ۵ و Velvet از یک تراشه‌ی میان‌رده استفاده کرده‌اند ولی این دو گوشی حداقل از برخی ویژگی‌های جذاب مانند مقاومت در برابر نفوذ آب، شارژ بی‌سیم و نمایشگرهای اولد هم بهره می‌برند. اما پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه‌ی نوکیا فاقد چنین ویژگی‌هایی هستند.

۵ باور نادرست ولی رایج در مورد گوشی‌های هوشمند

از جدیدترین پرچم‌دار نوکیا چه انتظاراتی داشته باشیم؟

هنوز در رابطه با عرضه‌ی جدیدترین پرچم‌دار نوکیا در سال ۲۰۲۱ هیچگونه گزارش رسمی منتشر نشده است. شرکت HMD اخیرا تمرکز خود را معطوف به ساخت گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده کرده و در بازارهایی مانند آمریکای شمالی که برندهای چینی حضور چندانی ندارند، حضور گسترده‌ای دارد.

از طرف دیگر، ساخت گوشی‌های پرچم‌دار بسیار هزینه‌بر است زیرا برای این کار باید بودجه‌ی زیادی را صرف تحقیق و توسعه کنند. نوکیا ۹ هم نشان داد که صرف سرمایه‌گذاری بر روی تحقیق و توسعه به معنای موفقیت محصول موردنظر نخواهد بود. اما شرکت HMD با عدم عرضه‌ی گوشی‌های پرچم‌دار این پیام را به کاربران مخابره می‌کند که در زمینه‌ی فناوری‌های نوین حرف زیادی برای گفتن ندارد.

در هر صورت اگر هم پرچم‌دار جدید نوکیا راهی بازار شود، این گوشی از دوربین‌های مبتنی بر فناوری شرکت Light بهره نخواهد برد. سال گذشته شرکت Light اعلام کرد که به طور کامل از کسب‌وکار موبایل خارج شده است. برای یادآوری باید بگوییم این شرکت برای دوربین‌های نوکیا ۹ با شرکت HMD همکاری کرده بود.

نوکیا ۹ از ۵ دوربین اصلی بهره می‌برد که سه دوربین مبتنی بر سنسور سیاه‌وسفید بودند و دو دوربین از سنسور RGB بهره می‌بردند. از نظر تئوری، این دوربین‌ها قرار بود کیفیت عکس‌های ثبت شده در محیط‌های کم‌نور را بهبود ببخشند و عمق میدان بهتری را ارائه کنند. با این حال، هیچ‌یک از این پنج دوربین از نوع تله‌فوتو یا اولترا واید نبودند که امروزه در بین تمام پرچم‌داران دیده می‌شوند. علاوه بر این، عکس‌های گرفته شده کیفیت یکسانی نداشتند و برخی از آن‌ها عالی بودند و برخی دیگر با کیفیت پایینی ثبت می‌شدند.

برخی شایعات از احتمال بهره‌گیری جدیدترین پرچم‌دار نوکیا از دوربین سلفی زیر نمایشگر خبر داده‌اند که با توجه به کیفیت این دوربین در گوشی ZTE Axon 20، می‌توانیم بگوییم که این فناوری هنوز جای کار زیادی دارد. در نهایت هم اگر گزارش‌های منتشر شده صحت داشته باشند، به نظر می‌رسد در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۱ شاهد پرچم‌دار جدید نوکیا خواهیم بود ولی با توجه به سابقه‌ی این شرکت، نسبت به این موضوع چندان نباید امیدوار باشیم.

شما در رابطه با این موضوع چه فکر می‌کنید؟ آیا شرکت HMD می‌تواند یک پرچم‌دار قدرتمند و همه‌فن‌حریف را راهی بازار کند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

۵ ویژگی جذاب که از گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۲۱ انتظار داریم

منبع: Android Authority

The post چرا دو سال از عرضه‌ی آخرین پرچم‌دار نوکیا می‌گذرد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala