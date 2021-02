آیفون ۱۳ در مقابل آیفون ۱۲ چه تغییراتی خواهد داشت؟

چند ماه از معرفی آیفون ۱۲ و عرضه آن به بازار گذشته است و اکنون تمامی اخبار و شایعات بر نسل بعدی یعنی آیفون ۱۳ تمرکز دارند. بعضی از این شایعات به تغییرات جالبی اشاره دارند که کنجکاوی طرفداران این برند را برای دیدن محصول نهایی برانگیخته‌اند.

اگر همه چیز بدون مشکل پیش برود، انتظار داریم طبق سنت هر ساله اپل، در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ خانواده آیفون ۱۳ معرفی شوند. اما آیفون‌های جدید چه تغییراتی را نسبت به نسل فعلی تجربه خواهند کرد؟

تا زمان نگارش این مطلب شایعات مختلفی درباره آیفون ۱۳ منتشر شده‌اند که به تحول در بخش دوربین‌ها، نمایشگر و مشخصات سخت افزاری اشاره دارند. گفته می‌شود این خانواده نیز در ۴ نسخه متفاوت راهی بازار خواهد شد تا طیف گسترده‌تری از کاربران را پوشش دهد.

گرچه تا به‌حال اپل به هیچ یک از شایعات منتشر شده واکنشی نشان نداده است، اما از میان تمامی زمزمه‌های به گوش رسیده تا به امروز، می‌توان موارد زیر را مهم‌ترین آن‌ها دانست:

آیفون ۱۳ در ۴ مدل مختلف عرضه می‌شود

در سال گذشته میلادی، اپل خانواده آیفون ۱۲ را با ۴ عضو به بازار معرفی کرد: آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس.

طبق اعلام مینگ‌ چی‌کو، تحلیل‌گر معروف، خانواده آیفون ۱۳ نیز با ترکیبی مشابه وارد میدان خواهند شد.

قیمت

آیفون ۱۲ اولین نسل از گوشی‌های هوشمند اپل است که از شبکه ۵G پشتیبانی می‌کند و ظاهرا این ویژگی فعلا تنها فناوری انقلابی آیفون‌ها نسبت به نسل‌های قبل باقی خواهد ماند. به همین دلیل، پیش‌بینی تحلیل‌گران این است که آیفون ۱۳ تفاوت قیمت چشمگیری با آیفون ۱۲ نخواهد داشت.

قیمت نسخه پایه آیفون ۱۲ از ۷۹۹ دلار آغاز می‌شود و حتی ممکن است کوپرتینویی‌ها این مبلغ را برای نسخه پایه آیفون ۱۳ کمی کاهش دهند. شرایط اقتصادی جهان با تاثیر از ویروس کرونا متحول شده و بسیاری از شرکت‌ها با کاهش قیمت‌ها سعی دارند تا همچنان کاربران را به خرید محصولات جدید ترغیب کنند.

برای مثال، سامسونگ گلکسی S21 را حدودا ۲۰۰ دلار ارزان‌تر از نسل قبل راهی بازار کرد و حتی از گلکسی S20 FE رونمایی کرد تا کاربران از خرید پرچمداران جدید ناامید نشوند. گوگل نیز چنین طرحی را برای مدل‌های جدید پیکسل در نظر گرفت.

در ادامه جدول قیمت‌گذاری خانواده آیفون ۱۲ را مشاهده می‌کنید:

بازگشت Touch ID

یکی از مهم‌ترین شایعاتی که درباره آیفون‌های ۲۰۲۱ مطرح شده این است که این خانواده ممکن است بار دیگر اسکنر اثر انگشت یا آنچه در اکوسیستم اپل Touch ID خوانده می‌شود را به دنیای آیفون‌ها بازگردانند.

آخرین باری که این سنسور در پرچم‌داران آیفون مورد استفاده قرار گرفته به زمان معرفی آیفون ۸ برمی‌گردد و پس از آن اپل از سیستم تشخیص چهره موسوم به Face ID خود به عنوان راهی برای احراز هویت کاربر کمک گرفت.

اما ظاهرا این‌بار آنچه قرار است در آیفون ۱۳ شاهد باشیم با نسل‌ قبلی Touch ID که در کلید هوم قرار می‌گرفت تفاوتی عمده دارد. آیفون ۱۳ نیز ممکن است مانند بسیاری از پرچم‌داران دیگر بازار به اسکنر اثر انگشت زیر نمایشگر مجهز شود.

طرفداران اپل از مدت‌ها قبل و در زمان معرفی آیفون ۱۲ منتظر حضور اسکنر زیر نمایشگر در گوشی‌های این شرکت بودند. البته احتمال دیگری هم مطرح است که از یکپارچه شدن اسکنر اثر انگشت با کلید قفل دستگاه حکایت دارد، مانند آنچه در آیپد ایر ۲۰۲۰ شاهد بودیم.

در هر صورت، با توجه به اینکه استفاده از ماسک به امری عادی در زندگی روزانه بدل شده و Face ID نیز در تشخیص چهره‌ای که با ماسک پوشیده شده مشکل دارد، بازگشت Touch ID می‌تواند یک اتفاق مثبت باشد.

پورت‌ لایتنینگ و جک هدفون

مدت‌هاست که جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون از قلمرو آیفون کوچ کرده و این روند حتی به پرچم‌داران اندرویدی نیز رسیده است. بنابراین، انتظار نداریم این درگاه محبوب در خانواده آیفون ۱۳ نیز طرفداری داشته باشد.

اما سری جدید آیفون ممکن است یک درگاه دیگر را نیز حذف کنند. اپل مدتی قبل از مگ‌سیف (MagSafe) به عنوان راه‌کاری مناسب برای شارژ بی‌سیم دستگاه‌های خود رونمایی کرد. برخی از قابلیت‌های این شیوه در آیفون ۱۲ به نمایش گذاشته شدند و حال نوبت آن رسیده که این سیستم شانس خود را برای کنار زدن شارژرهای کابلی سنتی امتحان کند.

رندرهای جدید آیفون ۱۳ از حذف پورت شارژ و سیستم دوربین متفاوت خبر می‌دهند

مینگ چی‌کو پیش‌بینی می‌کند آیفون ۱۳ مینی، آیفون ۱۳ و آیفون ۱۳ پرو همچنان پورت لایتنینگ را به عنوان درگاه شارژ دستگاه حفظ خواهند کرد، اما آیفون ۱۳ پرو مکس با بهره‌گیری از مگ‌سیف به اولین آیفون بدون پورت تبدیل خواهد شد. این درحالی است که هر ۴ مدل آیفون ۱۲ علاوه بر شارژ بی‌سیم همچنان درگاه لایتنینگ را حفظ کرده‌اند.

نمایشگر و سخت افزار

همان‌طور که ذکر کردیم، این دو نسل در بخش سخت‌افزاری نسبت به هم تغییراتی خواهند داشت. هر دو نسخه آیفون ۱۳ پرو به نمایشگر جدید با رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی مجهز خواهند شد که انیمیشن‌ها در بازی‌ها، برنامه‌ها و رابط کاربری را با سرعتی بیشتر و روان‌تر اجرا خواهد کرد.

این نمایشگر که پیش از این در آیپد پرو هم به کار گرفته شده، ProMotion نام دارد و از پنل LTPO بهره می‌گیرد. از ویژگی‌های جالب این نمایشگر متغیر بودن رفرش ریت با توجه به محتوای در حال نمایش روی صفحه است. برای مثال، بازی‌ها با نرخ حداکثری ۱۲۰ هرتز اجرا خواهند شد، در حالیکه محتوایی با حرکات کمتر از نرخ پایین‌تری استفاده خواهد کرد تا مصرف باتری دستگاه کاهش یابد.

همچنین، اپل با بهره‌گیری از نمایشگر LTPO می‌تواند ویژگی نمایشگر همیشه روشن را به آیفون‌های جدید خود اضافه کند. ویژگی نرم افزاری که در زمان قفل بودن دستگاه، اطلاعاتی از قبیل زمان، اعلان‌های مهم مانند پیام و تماس از دست رفته، کنترل موزیک و… را ممکن می‌کند و سال‌هاست در گوشی‌های اندرویدی حضور دارد.

از جمله تغییرات سخت افزاری دیگر می‌توان به احتمال استفاده از چیپست معرفی نشده A15 Bionic و استفاده از لنز جدید به عنوان سنسور اصلی ماژول دوربین اشاره کرد.

منبع: CNet

