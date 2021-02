گلکسی A32 4G با نمایشگر ۹۰ هرتزی معرفی شد

مدتی قبل سامسونگ مدل ۵G گلکسی A32 را معرفی کرد و حالا بعد از مدت‌ها انتظار، این شرکت از مدل ۴G این گوشی پرده‌برداری کرده است. بین این دو گوشی چند تفاوت دیده می‌شود که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. باید خاطرنشان کنیم این نخستین گوشی میان‌رده‌ی سامسونگ است که از نمایشگر ۹۰ هرتزی بهره می‌برد.

گلکسی A32 4G از نمایشگر ۶٫۴ اینچی سوپر امولد با رزولوشن FHD+ و رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد. زیر این نمایشگر حسگر اثر انگشت تعبیه شده و بر روی آن شیشه‌ی محافظ گوریلا گلس ۵ قرار دارد. برای مقایسه باید بگوییم که مدل ۵G این گوشی مبتنی بر نمایشگر ۶٫۵ اینچی LCD با رزولوشن HD+ و رفرش ریت ۶۰ هرتز است.

گلکسی A32 4G با تراشه‌ی هلیو G80 به دست کاربران می‌رسد ولی مدل ۵G مبتنی بر Dimensity 720 است. کاربران برای خرید این گوشی می‌توانند از بین ۴، ۶ و ۸ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش دست به انتخاب بزنند. در بریدگی نمایشگر این گوشی دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی تعبیه شده و در پنل پشتی هم شاهد دوربین چهارگانه هستیم.

سامسونگ برای دوربین اصلی از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی استفاده کرده که در کنار آن اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی و ماکرو ۵ مگاپیکسلی انجام وظیفه می‌کنند. انرژی این گوشی از طریق باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از سرعت شارژ ۱۵ واتی هم پشتیبانی می‌کند.

این گوشی در چهار رنگ بنفش، آبی، مشکی و سفید راهی بازار می‌شود. فعلا قیمت گلکسی A32 4G برای بازار روسیه اعلام شده که کاربران این کشور با پرداخت ۲۶۸ دلار می‌توانند مدل ۴/۶۴ گیگابایتی را خریداری کنند و مدل ۴/۱۲۸ گیگابایتی هم ۲۹۴ دلار قیمت دارد. این گوشی میان‌رده به‌زودی راهی دیگر بازارها خواهد شد.

منبع: Sam Mobile

