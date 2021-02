نیازی به گفتن نیست که سامسونگ و اپل اکنون سال‌هاست که با یکدیگر رقابت تنگاتنگی را در دنیای گوشی‌های هوشمند دارند. اکنون به نظر می‌رسد که رقابت این دو غول دنیای تکنولوژی می‌خواهد به بازار لپ‌تاپ‌های دارای تراشه‌ی ARM هم گسترش پیدا کند.

گزارش جدیدی منتشر شده است که نشان می‌دهد شرکت کره‌ای سامسونگ در سال ۲۰۱۹ با شرکت AMD همکاری‌هایی را داشته است، تا از تکنولوژی کارت‌های گرافیک RDNA برای توسعه‌ی یک تراشه برای دستگاه‌های قابل حمل استفاده کند. به نظر می‌رسد که هدف سامسونگ از همکاری با شرکت AMD ساخت لپ‌تاپ براساس تراشه‌ی اگزینوس است که دارای گرافیک یکپارچه‌ی رادئون است.

این اطلاعات جدید که توسط ZDNet Korea منتشر شده است، نشان می‌دهد که سامسونگ قصد دارد از یک لپ‌تاپ با سیستم عامل ویندوز ۱۰ و مجهز به تراشه‌ی اگزینوس رونمایی کند که این تراشه دارای گرافیک یکپارچه‌ی AMD است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که سامسونگ قصد دارد این لپ‌تاپ را امسال و بعد از رونمایی از آخرین نسل از گوشی گلکسی نوت، عرضه کند.

برای اطلاع بیشتر باید بگوییم که تاکنون شایعه‌های مختلفی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند سامسونگ قصد ندارد از نسل بعدی گوشی‌های گلکسی نوت رونمایی کند و می‌خواهد تولید این سری از گوشی‌های محبوب خود را به طور کامل متوقف کند. البته باید بگوییم که هنوز به نظر نمی‌رسد که سامسونگ قصد داشته باشد تا تولید گوشی‌های سری نوت را به طور کامل متوقف کند.

سامسونگ در اوایل امسال اعلام کرده بود که پرچمدار بعدی این شرکت یک دستگاه با تراشه‌ی اگزینوس است که از تکنولوژی RDNA کارت‌‌های گرافیک AMD در آن استفاده شده است. در آن زمان تصور می‌شد که سامسونگ قصد دارد از این تراشه‌ی جدید در یکی از گوشی‌های پرمیوم خودش مانند گوشی گلکسی فولد استفاده کند.

اما با توجه به منتشر شدن این اطلاعات جدید می‌توانیم بگوییم که ممکن است سامسونگ از این تراشه برای اولین‌بار در لپ‌تاپ ساخت خودش استفاده کند. البته باید بگوییم که این گرافیک یکپارچه‌ی AMD متفاوت با کارت‌های گرافیک یکپارچه‌ای است که این شرکت هم اکنون در APU ساخت خودش از آن‌ها استفاده می‌کند و به نظر می‌رسد که سامسونگ از نسخه‌ی سفارشی‌سازی شده این کارت گرافیک یکپارچه در تراشه‌های خودش استفاده خواهد کرد.

همان‌گونه که می‌دانید چند ماه قبل اپل از اولین نسل از مک‌های مجهز به تراشه‌ی اپل سیلیکون M1 رونمایی کرد. بعد از رونمایی از این مک‌ها و عرضه‌ی آن‌ها به بازار، بسیاری از افراد از قدرت بالای تراشه‌ی ساخت اپل در مقایسه با پردازنده‌های اینتل شگفت‌زده شدند و این تراشه را تحسین کردند.

با توجه به این موضوع می‌توانیم بگوییم که سامسونگ هم امیدوار است که با انجام کاری مشابه و رونمایی از لپ‌تاپی مجهز به تراشه‌ی ساخت خودش بتواند که موفقیت اپل را تکرار کند.

البته باید بگوییم که این اولین‌باری نیست که سامسونگ از یک لپ‌تاپ مجهز به تراشه‌ی ARM رونمایی می‌کند. پیش‌تر این شرکت از گلکسی بوک S رونمایی کرده بود که یکی از دستگاه‌های تولیدی این شرکت است که در آن از تراشه‌ی اسنپدراگون ۸cx استفاده شده است.

با این وجود، باید بگوییم که عرضه‌ی یک لپ‌تاپ مجهز به تراشه‌ی اگزینوس می‌تواند که از لحاظ قدرت پردازشی شباهت بیشتری را به تراشه‌ی اپل M1 و پردازنده‌های تولیدی اینتل و AMD داشته باشد.

در کنار منتشر شدن این اطلاعات جدید، این گزارش همچنین نشان می‌دهد که نمایشگر، باتری، حافظه‌ی رم و حافظه‌ی داخلی این لپ‌تاپ را هم سامسونگ تولید خواهد کرد. با توجه به این موضوع انتظار می‌رود که این لپ‌تاپ که دارای نمایشگر OLED جدید ساخت این شرکت باشد.

همچنین باید بگوییم که در آغاز این هفته گزارش‌هایی هم منتشر شدند که عنوان می‌کردند سامسونگ قصد دارد از تراشه‌ی موبایل با پردازنده‌ی گرافیکی توسعه داده شده برپایه تکنولوژی RDNA در ماه ژوئن (خرداد) رونمایی می‌کند. با توجه به این موضوع می‌توانیم بگوییم که در چند ماه آینده اطلاعات بیشتری از لپ‌تاپ سامسونگ منتشر خواهد شد.

