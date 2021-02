اپل و کوالکام از مدت‌ها قبل درگیر دعوای حقوقی و اتهام‌زنی به یکدیگر بودند، اما این شکایت‌ها کار دست اپل داد و این کمپانی مجبور شد برای تأمین مودم‌های ۵G برای آیفون راه‌حلی پیدا کند. در نهایت، شنیده می‌شود اپل مجبور به عقب‌نشینی شده و در آیفون ۱۳ هم از چیپ‌های ۵G ساخت کوالکام بهره می‌گیرد.

کوپرتینویی‌ها پس از دعوای حقوقی با کوالکام به این نتیجه رسیدند که با اتکا به چیپ‌های مودم اینتل می‌توانند خود را از وابستگی به چیپ‌های کوالکام نجات دهند. با این حال، اوضاع به خوبی پیش نرفت و با وجود این‌که مودم‌های ۴G LTE اینتل به کمک اپل آمدند، اما جایگزینی برای مودم‌های ۵G پیدا نشد.

در واقع، اپل به مودم‌های ۵G تولید شده توسط اینتل اعتماد نکرد و با توجه به این‌که راه دیگری نداشت، مجبور شد با کوالکام سازش کند و حتی ۴/۵ میلیارد دلار نیز به این کمپانی بپردازد.

طی این توافق، هر دو طرف دعوا شکایت خود را پس گرفتند و اپل موفق شد گواهی استفاده از دارایی‌های معنوی کوالکام را برای مدت ۸ سال به دست آورد و برای چند سال تولید مودم‌های محصولات خود را به این شرکت بسپارد.

با وجود این توافق، اما به نظر می‌رسد اپل همچنان تمایل دارد در تامین چیپ‌های مودم مستقل شود و به همین دلیل بخش مودم‌ گوشی هوشمند اینتل را با پرداخت مبلغی نزدیک به یک میلیارد دلار تصاحب کرد.

در دسامبر گذشته، جانی سروجی، معاون ارشد تکنولوژی‌های سخت افزاری اپل، در جلسه‌ای که با کارمندان شرکت داشت به آن‌ها اعلام کرد که اپل کار تولید مودم‌های خود را آغاز کرده و قرار است این قطعه در دستگاه‌های آینده این شرکت استفاده شود.

برای دیدن آیفونی که به چیپ مودم طراحی شده توسط اپل مجهز است، حداقل باید تا سال ۲۰۲۳ صبر کنیم. طبق ادعای MacRumers، سری آیفون ۱۳ به مودم‌ اسنپ دراگون X60 5G کوالکام مجهز است که توسط سامسونگ تولید شده.

برخلاف مودم اسنپ دراگون X55 5G که در سری آیفون ۱۲ استفاده شده، مودم X60 5G به دلیل استفاده از معماری ۵ نانومتری انرژی کمتری مصرف می‌کند و از تراکم اپراتورها هم پشتیبانی می‌کند.

تراکم اپراتورها در واقع تجمیع کانال‌های مجزایی است که پهنای باند را افزایش می‌دهند تا داده‌ها سریع‌تر منتقل شوند. این ویژگی به آیفون اجازه می‌دهد از هر دو نوع سیگنال ۵G زیر ۶ گیگاهرتز و امواج ۵ میلی‌متری به‌صورت هم‌زمان بهره بگیرد. همچنین، علاوه بر افزایش سرعت انتقال داده، میزان تاخیر را هم کاهش می‌دهد و موجب بهبود کلی تجربه استفاده از شبکه ۵G می‌شود.

البته کوالکام حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و از مودم پیشرفته‌تری به نام اسنپ دراگون X65 رونمایی کرده است. این تراشه از پیک سرعت تبادل داده ۱۰ گیگابیت بر ثانیه پشتیبانی می‌کند، البته این سرعت در دنیای واقعی هنوز در دسترس قرار نگرفته است.

کوالکام از اولین مودم ۱۰ گیگابیت ۵G جهان رونمایی کرد

انتظار نداریم تا قبل از سال ۲۰۲۲ از مودم اسنپ دراگون X65 5G با پشتیبانی از شبکه ۵G زیر ۶ گیگاهرتز و شبکه ۵G امواج میلی‌متری در آیفون‌های اپل استفاده شود.

امواج میلی‌متری نسبت به شبکه زیر ۶ گیگاهرتز سرعت بیشتری دارد ولی تنها در فاصله‌های کوتاه قابل دریافت است. همین موضوع این نوع از شبکه‌های نسل پنجم را به یک انتخاب مناسب برای مکان‌های متراکم مانند شهرها تبدیل کرده است. به علاوه، مصرف انرژی این نسل نیز کمتر است.

اولین چیپ مودم ۵G ساخت اپل تا پیش از سال ۲۰۲۳ در دسترس نخواهد بود. این کمپانی با تولید اختصاصی این قطعه می‌تواند نیاز خود به یکی از کلید‌ی‌ترین قطعات آیفون را بدون اتکا به شرکت‌های ثالث تأمین کند. اپل به‌ هیچ وجه نمی‌خواهد دوباره در موقعیتی که دو سال پیش داشت قرار بگیرد تا مجبور شود غرورش را در مقابل کوالکام زیر پا بگذارد و برای تامین قطعات خود اظهار احتیاج کند.

این فرایند دقیقا ادامه همان راهی است که اپل در تولید چیپ‌های سری A مورد استفاده در آیفون و آیپد و چیپ M1 به کار رفته در مک در پیش گرفته است. این کمپانی طراحی چیپست‌های مذکور را شخصا بر عهده گرفته، اما به دلیل این‌که خط تولید اختصاصی خود را در اختیار ندارد، تولید آن‌ها را به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید کننده تراشه، یعنی TSMC سپرده است.

کنار گذاشتن کوالکام از زنجیره تأمین اپل به این معنی است که کوپرتیویی‌ها دیگر مجبور به پیروی‌ از روش‌های فروش بحث برانگیز کوالکام نخواهند بود. کوالکام کمپانی‌ها را به دریافت مجوز استفاده از چیپ‌های خود مجبور می‌کند، همچنین هزینه اعطای حق امتیاز را بر اساس قیمت کلی دستگاه می‌سنجد نه بر اساس هزینه تولید قطعه فروخته شده.

اگرچه بهای حق امتیاز به ۴۰۰ دلار کاهش یافته، اما هنوز هم این مبلغ بیشتر از قیمت یک چیپست اسنپ دراگون است. علاوه بر این، کوالکام به عنوان شرکتی شناختی می‌شود که حق امتیاز پتنت‌های کاربردی استاندارد خود را به سایر شرکت‌ها واگذار نمی‌کند.

پتنت‌های مورد بحث همان طرح‌هایی هستند که کمپانی‌های دیگر برای ارائه استانداردهای فنی روز در محصولات خود به دریافت امتیاز آن‌ها نیاز دارند و قرار بود که تحت عنوان FRAND (منصانه، معقول و غیر تبعیض آمیز) امتیاز استفاده از آن‌ها به سایر شرکت‌ها نیز واگذار شود.

