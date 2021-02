موسسه‌ی آماری Omdia امروز لیست پرفروش‌ترین گوشی‌های سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد که طی آن، آیفون ۱۱ توانست در صدر این لیست قرار بگیرد.

سال گذشته، در تمام گزارشاتی که در رابطه با پرفروش‌ترین گوشی‌ها منتشر می‌شد، آیفون ۱۱ را به عنوان برترین محصول می‌دیدیم. حالا با اتمام سال ۲۰۲۰ و انتشار آمار کلی فروش گوشی در این سال، باز هم این آیفون ۱۱ است که توانست با اختلاف بسیار زیادی به نسبت سایر گوشی‌های دیگر، پرفروش‌ترین گوشی لقب بگیرد.

اما قبل از اینکه به جزئیات فروش گوشی‌های سال گذشته بپردازیم، بد نیست نگاهی داشته باشیم به سال ۲۰۱۹ که باز هم نماینده‌ای از اپل، یعنی آیفون XR توانست در مقام نخست پرفروش‌ترین گوشی قرار بگیرد. محصولی که از لحاظ کاربرد، کاملا مشابه آیفون ۱۱ بود و اپل آن را به عنوان پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی خود راهی بازار کرد.

در سال ۲۰۱۹، حدودا ۴۶.۳ میلیون گوشی آیفون XR به فروش رفت که در آن زمان یک رکورد بسیار عالی به حساب می‌آمد. چرا که این گوشی هم مقرون به صرفه بود و هم از قابلیت‌های بسیار خوبی بهره می‌برد. در همان سال، آیفون ۱۱ که در ماه سپتامبر هم راهی بازار شده بود توانست با عملکردی کم‌نظیر و با فروش ۳۷.۳ میلیون، در رده‌ی دوم قرار بگیرد.

حال محصولی که نایب قهرمان سال ۲۰۱۹ از لحاظ فروش به حساب می‌آمد، توانست در سال ۲۰۲۰ عملکرد رویایی از خود به نمایش بگذارد. اپل توانست در سالی که گذشت، ۶۴.۸ میلیون گوشی آیفون ۱۱ را به فروش برساند. اما نکته‌ی جالب، فاصله‌ای است که بین این گوشی و گوشی حاضر در رده‌ی دوم وجود دارد. در سال ۲۰۱۹، فاصله‌ی بین آیفون XR و آیفون ۱۱ به عنوان گوشی‌های رده‌ی اول و دوم تقریبا ۹ میلیون بود. اما اکنون می‌بینیم که فاصله‌ی آیفون ۱۱ با گوشی دوم، ۴۰.۶ میلیون است.

نکته‌ی جالب‌تر اما اینجاست که در لیست یاد شده مربوط به سال گذشته، رده‌ی دوم باز هم متعلق به محصولی از اپل است. یعنی آیفون SE 2020 که علی‌رغم گله‌ی زیاد کاربران مبنی بر ضعف محصول در نگه‌داری شارژ، باز هم توانست به لطف قیمت بسیار مناسب و عملکرد پردازشی و گرافیکی فوق‌العاده خوب (چیپ A13 و ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم)، ۲۴.۲ میلیون فروش داشته باشد.

با توجه به عملکرد فوق‌العاده‌ی پرچم‌داران مقرون به صرفه‌ی اپل در بازار گوشی‌های هوشمند، شرکت کوپرتینویی تصمیم گرفت در سری آیفون ۱۲ هم نماینده‌ای با این مشخصه داشته باشد. در نتیجه، ۴ مدل گوشی را شاهد بودیم که آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی در نقش پرچم‌داران مقرون به صرفه‌ی آن حضور داشتند. جالب اینجاست که بدانید سیاست اپل کاملا به‌جا و درست بود چرا که در رده‌ی سوم، آیفون ۱۲ قرار گرفت که ورود آن به بازار هم با تاخیر ۱ ماهه همراه بود.

اپل توانست در سالی که گذشت، حدودا ۲۳.۳ میلیون آیفون ۱۲ را به فروش برساند که عملکرد بسیار خوبی است. این در حالی است که این گوشی به عنوان بخشی از اولین سری از پرچم‌دارهای مجهز به اینترنت ۵G اپل، با متوسط قیمت فروش ۸۹۶ دلار، در لیست یاد شده دومین گوشی گران‌قیمت هم به حساب می‌آید.

رده‌ی چهارم اما متعلق به گوشی میان‌رده‌ی سامسونگ یعنی گلکسی A51 است که پیش‌تر هم در گزارشات منتشر شده، می‌دیدیم از محبوبیت بسیار بالایی در بین کاربران گوشی‌های اندروید برخوردار است. در رده‌ی پنجم و ششم هم گوشی‌های گلکسی A21s و گلکسی A01 قرار گرفته‌اند که با در نظر گرفتن A51، به ترتیب ۲۳.۲ میلیون، ۱۹.۴ میلیون و ۱۶.۹ میلیون فروش داشتند.

البته این را هم باید در نظر داشته باشیم که گلکسی A51 یک میان‌رده است اما دو گوشی دیگر سامسونگ، محصولات اقتصادی به حساب می‌آیند. مثلا گلکسی A01 در بین ۱۰ گوشی برتر این لیست، با متوسط قیمت فروش ۱۱۵ دلار، کمترین قیمت را دارد.

آیا خریدن آیفون ۱۱ پرو در سال ۲۰۲۱ منطقی است؟

اگرچه آیفون ۱۲ هم پرچم‌دار به حساب می‌آید، اما نمی‌توان از آن به عنوان بهترین و قدرتمندترین پرچم‌دار اپل یاد کرد چرا که آیفون ۱۲ پرو مکس این عنوان را با خود یدک می‌کشد. در لیستی که ۱۰ گوشی برتر از لحاظ فروش را نشان می‌دهد، هیچ شرکتی موفق نشد یک نماینده‌ی پرچم‌دار داشته باشد، البته جز اپل که توانست با آیفون ۱۲ پرو مکس این رکورد را از خود به جای بگذارد.

درست بعد از ارزان‌قیمت‌ترین گوشی لیست، گران‌ترین گوشی را هم شاهد هستیم که در رده‌ی هفتم قرار گرفته و با قیمت متوسط ۱۲۳۲ دلار هم در دسترس کاربران قرار گرفت. در رده‌ی هشتم هم گلکسی A11، دیگر گوشی اقتصادی سامسونگ قرار دارد که ۱۵.۳ میلیون نسخه از آن به فروش رفت.

در جایگاه نهم، ردمی نوت ۹ پرو را شاهد هستیم که شیائومی توانست ۱۵ میلیون از آن را در سال گذشته به فروش برساند. با در نظر گرفتن گوشی‌های بسیار خوبی که شیائومی با قیمت مناسب راهی بازار کرده، انتظار داشتیم نماینده‌های بیشتری از این شرکت را در لیست شاهد باشیم که خب فقط ردمی نوت ۹ پرو توانست با قیمت متوسط ۱۶۱ دلار، جایی برای خود در آن دست و پا کند.

در نهایت می‌رسیم به محصولی که بارها شنیدیم هیچ طرفداری ندارد اما در عین حال از بسیاری از پرچم‌دارهای پرزرق و برق اندرویدی هم محبوبیت بیشتری داشت و توانست رتبه‌ی دهم پرفروش‌ترین گوشی سال ۲۰۲۰ را از آن خود کند. درباره‌ی آیفون ۱۲ مینی حرف می‌زنیم. محصولی که اپل آن را با اندازه‌ای بسیار کوچک (۵.۴ اینچ) تولید کرد تا کاربران و علاقه‌مندان به گوشی‌های کوچک را به خرید آن ترغیب کند. اما همیشه می‌شنیدیم عملکرد این گوشی ناامید کننده بوده.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، اپل خیلی خوب توانسته با عرضه‌ی این گوشی سهمی از بازار گوشی‌های ارزان قیمت را در اختیار بگیرد. آیفون ۱۲ مینی ۱۴.۵ میلیون فروش داشت که عدد نسبتا خوبی برای یک گوشی ۵.۴ اینچی به حساب می‌آید. اگرچه این میزان احتمالا طبق پیش‌بینی‌ها و خواسته‌های اپل نیست و به نظر می‌رسد شرکت کوپرتینویی حتی می‌خواهد تولید آن را در سه ماه دوم امسال متوقف کند.

نباید فراموش کنیم گوشی‌های جدید اپل درحالی در این لیست حضور پیدا کردند که تنها دو ماه فرصت خودنمایی در بازار را داشتند. بنابراین اپل باید کاملا از عملکرد خود حتی در تولید آیفون ۱۲ مینی راضی باشد. جالب اینجاست که طی این دو سال، تنها اپل بوده که موفق شده گران‌قیمت‌ترین پرچم‌داران خود را هم در لیست ۱۰ گوشی پرفروش داشته باشد.

به گفته‌ی Jusy Hong، مدیر تحقیقاتی ارشد Omdia، فروش گوشی‌های اپل تا این میزان و قرارگیری چندین مدل از محصولات این شرکت در لیست پرفروش‌ترین گوشی‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ نشان دهنده‌ی قدرت برند آن در مقایسه با سایر برندهای موجود است. حتی شرکتی نظیر سامسونگ که برترین سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند هم به حساب می‌آید نتوانسته در این لیست طی دو سال گذشته پرچم‌داری داشته باشد.

تنها شرکتی که می‌شد امیدوار بود اپل را به چالش بکشد، هواوی بود که آن هم به خاطر تحریم‌های سنگین دولت آمریکا کاملا زمین‌گیر شده و حتی در تولید گوشی هم با مشکلات زیادی مواجه شده است. شرکت‌های دیگر نظیر شیائومی، ویوو، اوپو و … هم به نظر می‌رسد باید فعلا فکر رقابت با شرکتی مثل اپل را از سر بیرون کرده و روی ساخت محصولات بهتر تمرکز کنند.

مقایسه‌ی دوربین آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو با آیفون ۱۱ پرو

منبع: PhoneArena

The post لیست پرفروش‌ترین گوشی‌های سال ۲۰۲۰ منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala