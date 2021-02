طبق خبرهای منتشر شده، به نظر می‌رسد هواوی قصد دارد اواخر امسال از اولین خودروی الکتریکی با برند خود رونمایی کند.

همانطور که می‌دانید، هواوی به خاطر تحریم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شدیدی که از سوی گوگل و دولت آمریکا متحمل شد، تحت فشار زیادی قرار دارد. به گونه‌ای که جایگاه خود را به عنوان دومین تولید کننده‌ی برتر گوشی‌های هوشمند که حتی در مقطعی در رده‌ی نخست هم قرار داشت از دست داد و روز به روز هم وضعیت بدتری در این صنعت پیدا می‌کند.

همین موضوع باعث شد شرکت برای درآمدزایی، شانس خود را در زمینه‌های مختلف امتحان کرده و به ساخت لوازم دیگر روی بیاورد. هرچند برخی از این فعالیت‌ها لزوما ساخت یک وسیله را شامل نمی‌شوند چون اخیرا شنیده بودیم شرکت چینی به پرورش خوک نیز روی آورده. با این حال آنچه که اکنون منتشر شده، حاکی از آن است که هواوی قصد دارد وارد صنعت خودروسازی الکتریکی شود.

در حال حاضر شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند نظیر اپل هم ایده‌ی ساخت خودرو را در ذهن می‌پرورانند و می‌بینیم که هواوی هم به جمع آن‌ها اضافه شده. اینطور که گفته می‌شود، شرکت چینی در حال حاضر روی این برنامه مشغول به کار است و حتی اواخر امسال در نظر دارد چند مدل از خودروی الکتریکی را با برند خود راهی بازار کند. بنابراین باید اینطور در نظر گرفت که مهندسین این شرکت اکنون طراحی داخلی و خرید قطعات مربوط به خودروهای الکتریکی که قرار است امسال راهی بازار شوند را آغاز کرده است.

گفته می‌شود ریچارد یو، مدیرعامل هواوی که نقش بسیار پررنگی را در به اوج رسیدن هواوی در دنیای گوشی‌های هوشمند ایفا کرد و البته به نوعی بهانه‌‌ای برای این تحریم‌ها نیز به حساب می‌آید، قصد دارد تمرکز خود را روی ساخت خودروی الکتریکی و عرضه‌ی آن‌ها به بازارهای مختلف و عموم مردم منعطف کند. بنابراین باید انتظار داشته باشیم قیمت خودروهای الکتریکی که با برند هواوی در دسترس قرار می‌گیرند، قیمت مناسبی هم داشته باشند.

اینطور که به نظر می‌رسد، هواوی در حال انجام مذاکراتی با شرکت خودروسازی وابسته به دولت Changan Automobile و همچنین BluePark New Energy Technology و سایر شرکت‌های تولید کننده‌ی خودرو است تا از کارخانه‌ی آن‌ها برای ساخت خودروی الکتریکی خود استفاده کند.

تکته‌ی جالب اما اینجاست که یکی از سخنگویان این شرکت مدعی شد هواوی هیچ تصمیمی به ساخت خودروی الکتریکی با برند خود ندارد. او گفت:

هواوی یک شرکت خودروسازی نیست. با این حال از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات، قصد دارد به شرکتی با محوریت خودروی دیجیتال تبدیل شده و همچنین به عنوان تامین کننده‌ی جدید قطعات این محصولات فعالیت کند تا بدین ترتیب به شرکت‌های گوناگون در ساخت خودروهایی بهتر کمک کند.

با این حال فعلا باید منتظر ماند و دید چه خبرهای بیشتری پیرامون این موضوع منتشر می‌شود.

منبع متن: digikala