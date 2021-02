با توجه به پستی که AMD اخیرا در توییتر منتشر کرد به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد در تاریخ ۳ مارس امسال (۱۳ اسفند ۹۹) از کارت گرافیک‌های سری RX 6000 خود رونمایی کند.

AMD در حال حاضر بعد از انویدیا، بزرگ‌ترین شرکت سازنده‌ی کارت گرافیک مخصوص دسکتاپ به حساب می‌آید که عملکرد فوق‌العاده خوبی هم تا به این لحظه از خود نشان داده. درست مانند سیاستی که شرکت در تولید و عرضه‌ی پردازنده‌های خود بکار گرفته را در بخش کارت‌های گرافیک هم شاهد هستیم؛ یعنی تولید بهترین و قدرتمندترین محصولات اما با قیمتی کاملا مناسب و رقابتی که باعث شده این شرکت اکنون در جایگاه بسیار مناسبی قرار داشته باشد.

AMD سال گذشته از کارت گرافیک‌های RDNA2 خود رونمایی کرد. کارت‌هایی بسیار قدرتمند که شامل رادئون RX 6900 XT (با قیمت ۱۰۰۰ دلار)، RX 6800 XT (با قیمت ۶۵۰ دلار) و RX 6800 (با قیمت ۵۸۰ دلار) می‌شدند. حالا اما شرکت قصد دارد از مدل‌های بیشتری از این سری رونمایی کند و طبق پستی که در توییتر منتشر کرده، ظاهرا این اتفاق در تاریخ ۳ مارس امسال (۱۳ اسفند امسال) و در جریان سومین قسمت از رویداد Where Gaming Begins رخ خواهد داد.

تا به این لحظه دو قسمت از رویداد Where Gaming Begins را شاهد بودیم که اولین بخش آن مربوط به پردازنده‌های سری رایزن ۵۰۰۰ و دومین بخش آن هم مربوط به گرافیک RX 6800 بود. حالا سومین بخش از رویداد مربوط به گرافیک‌های جدیدی است که اطلاعات زیادی از تعداد و نام آن‌ها در اختیار نداریم.

اما نکته‌ای که می‌توانیم به لطف آن حدس‌هایی در رابطه با گرافیک‌های جدید بزنیم، تصویری است که AMD به همراه این پست منتشر کرده. در تصویر، یک کارت گرافیک با دو فن خنک کننده را شاهد هستیم که به احتمال زیاد نشان دهنده‌ی کارت میان‌رده است. چون معمولا گرافیک‌های بالارده را با سه فن در این پست‌ها می‌بینیم. هرچند همین کارت هم کاملا بزرگ و قدرتمند به نظر می‌رسد.

با این حال می‌توان اینطور در نظر گرفت که کارت یا کارت‌های مورد نظر از سری RX 6700 خواهند بود. به احتمال زیاد هم دو مدل از آن را شاهد خواهیم بود؛ یک مدل استاندارد و دیگری با پسوند XT که مدل گران‌تر و قدرتمندتر به حساب می‌آید. چیپ گرافیکی بکار رفته در آن‌ها نیز Navi 22 خواهد بود و به احتمال زیاد برای رقابت با گرافیک‌های میان‌رده‌ی انویدیا یعنی RTX 3060 و مدل تایتان آن راهی بازار می‌شوند.

گرافیک RTX 3060 به‌تازگی و با قیمت حدودا ۳۳۰ دلار در دسترس قرار گرفت اما خب به خاطر مشکلاتی در تامین قطعات از سوی تامین کننده به خاطر ویروس کرونا، احتمالا به سختی بتوانید یکی از آن‌ها را در بازار تهیه کنید؛ آن هم با قیمت اصلی کالا. مدل تایتان این کارت گرافیک هم که ۴۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده همین وضعیت را دارد و فعلا تمام موجودی آن در بازارهای مختلف به اتمام رسیده.

اگر AMD بتواند قیمت مناسبی را برای کارت‌ گرافیک‌های جدید سری RX 6000 خود در نظر بگیرد و از لحاظ عملکرد نیز خوب ظاهر شود، احتمال اینکه در بخش میان‌رده بتواند گوی سبقت را از انویدیا برباید بسیار زیاد است. با این حال باید تا ۱۳ اسفند ماه و آغاز رویداد Where Gaming Begins منتظر بمانیم و ببینیم چه محصولاتی و در چه محدوده‌ی قیمتی از سوی AMD رونمایی می‌شوند.

