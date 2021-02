به گزارش وب‌سایت ۹۱Mobiles، به نظر می‌رسد پرچم‌داران سری وان‌پلاس ۹ قرار است به همراه ساعت هوشمند وان‌پلاس اواسط ماه مارس امسال (اواخر اسفند) رونمایی شوند.

وان‌پلاس معمولا هر سال یک و بعدها دو گوشی هوشمند را راهی بازار می‌کرد. این تعداد به مرور افزایش یافت تا اینکه امسال قرار است شاهد سه گوشی از سری وان‌پلاس ۹ باشیم که گفته می‌شود شامل یک مدل استاندارد، یک مدل پرو و یک مدل وان‌پلاس ۹E/9 Lite/9R می‌شوند.

در ماه اکتبر سال گذشته خبری منتشر شد مبنی براینکه شرکت چینی قصد دارد اواسط ماه مارس ۲۰۲۱ (اواخر اسفند امسال) از پرچم‌داران جدید خود رونمایی کند. امروز اما وب‌سایت ۹۱Mobile خبری منتشر کرد که در آن، باز هم همین تاریخ را به عنوان زمان حدودی معرفی پرچم‌داران سری وان‌پلاس ۹ شاهد هستیم.

وان‌پلاس معمولا گوشی‌های خود را در ماه مه هر سال رونمایی می‌کرد. اما سال گذشته این برنامه‌ریزی تغییر کرد و در ۱۴ آوریل، سری وان‌پلاس ۸ رونمایی شدند. حالا به نظر می‌رسد باز هم شاهد یک تاخیر یک ماهه خواهیم بود چون با این کار، شرکت چینی می‌تواند بهتر در بازار گوشی‌های هوشمند با رقبایی چون سامسونگ و شیائومی مقابله کند. شرکت‌هایی که خیلی زود پس از آغاز شدن سال میلادی جدید از گوشی‌های بسیار قدرتمند خود رونمایی کردند.

همانطور که اشاره شد، وان‌پلاس‌های جدید شامل سه گوشی خواهند بود. دو مدل اول قطعا وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو خواهند بود اما در رابطه با مدل سومی شایعات زیادی وجود دارد مبنی براینکه شرکت می‌خواهد آن را وان‌پلاس ۹E نام‌گذاری کند. از طرفی خبرهایی نیز شنیده می‌شود مبنی براینکه پسوند این گوشی R یا لایت خواهد بود. با این حال آنچه که اهمیت دارد، نوع گوشی است که می‌دانیم یک پرچم‌دار مقرون به صرفه خواهد بود.

اما علاوه بر پرچم‌دارهای سری وان‌پلاس ۹، به نظر می‌رسد این شرکت می‌خواهد از ساعت هوشمند خود هم رونمایی کند. ساعتی که تاکنون خبرهای زیادی در رابطه با آن نشنیده‌ایم اما ظاهرا تاریخ رونمایی آن با گوشی‌های جدید وان‌پلاس همزمان خواهد بود. از آن جایی که فعلا خبرهای منتشر شده به اواسط ماه مارس به عنوان تاریخ رونمایی از گوشی‌ و ساعت هوشمند وان‌پلاس اشاره دارند، به نظر می‌رسد باید به آن اعتماد کنیم. این یعنی کمتر از ۲۰ روز دیگر شاهد رونمایی از این محصولات خواهیم بود.

حال سوال اینجاست که در رابطه با آن‌ها چه می‌دانیم؟ وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو قرار است پرچم‌دارهای اصلی شرکت چینی باشند که گفته می‌شود از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ به عنوان قلب تپنده‌ی آن‌ها استفاده شده. همچنین ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی هم برای این دو گوشی در نظر گرفته می‌شود که البته ۱۲۸ گیگابایت، ظرفیت مدل‌ پایه‌ی این دو خواهد بود. علاوه بر این‌ها، منبع تغذیه‌ی دو گوشی هم یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خواهد بود که از فناوری شارژ سری ۶۶ واتی هم پشتیبانی می‌کند. همچنین گفته می‌شود شارژر درون جعبه‌ی این گوشی حضور خواهد داشت که این خبر بسیار خوبی است.

اما تفاوت دو گوشی در نمایشگر آن‌ها و دوربین دیده می‌شود. جایی که گفته می‌شود مدل پرو به نمایشگری ۶.۷ اینچی از نوع LTPO با پنل OLED مجهز خواهد شد که همانند گلکسی S21 اولترا از رفرش‌ریت متغیر ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. بدین ترتیب ضعف باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نباید آنقدرها به چشم بیاید. در بخش دوربین هم شاهد سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با برند Hasselblad، سنسور فوق عریض ۶۴ مگاپیکسلی و سنسوری ۸ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابری اپتیکال خواهیم بود. از قابلیت‌های دیگر این گوشی می‌توان به پشتیبانی از فناوری شارژ بی‌سیم ۴۵ واتی و استاندارد ضد آب IP68 اشاره کرد.

در مدل استاندارد اما اندازه‌ی نمایشگر به ۶.۵ اینچ می‌رسد اما از لحاظ رفرش‌ریت همچنان ۱۲۰ هرتزی است. با این حال بعید به نظر می‌رسد وان‌پلاس در این گوشی هم از نمایشگر LTPO استفاده کند. در بخش دوربین هم سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و سنسور فوق عریض ۵۰ مگاپیکسلی خواهند بود. اما به جای دوربین تله‌فوتو، یک سنسور ۲ مگاپیکسلی را شاهد خواهیم بود.

وان‌پلاس ۹E یا همان سومین گوشی وان‌پلاس که یک میان‌رده به حساب می‌آید ظاهرا از نمایشگری ۶.۵ اینچی بهره خواهد برد منتها رفرش‌ریت آن به ۹۰ هرتز کاهش پیدا می‌کند. همچنین گفته می‌شود عهده‌دار فعالیت‌های پردازشی این گوشی هم اسنپدراگون ۶۹۰ خواهد بود. از دیگر قابلیت‌های این گوشی می‌توان به دوربین ۶۴ مگاپیکسلی اصلی و ۸ مگاپیکسلی فوق عریض اشاره کرد. منبع تغذیه‌ی این گوشی هم یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خواهد بود که از فناوری شارژ سریع ۳۰ واتی نیز پشتیبانی می‌کند.

در رابطه با ساعت وان‌پلاس واچ هم خبرهای زیادی منتشر نشده اما به نظر می‌رسد از لحاظ مشخصات و شکل ظاهری، کاملا مشابه ساعت هوشمند اوپو یعنی واچ RX باشد و از سیستم‌عامل گوگل یعنی Wear OS بهره ببرد. جز این مورد، چیز دیگری در رابطه با این محصول نمی‌دانیم اما خوشبختانه مدت زمان زیادی هم تا زمان رونمایی و مشخص شدن قابلیت‌های آن باقی نمانده.

گزارشی هم که امروز از سوی ۹۱Mobile منتشر شده، مدعی شده به‌زودی تیزری منتشر خواهد شد که زمان عرضه‌ی رسمی این گوشی‌ها را مشخص خواهد کرد. لازم به ذکر است فعلا در رابطه با قیمت این گوشی‌ها هم خبرهای زیادی منتشر نشده. بنابراین نمی‌توانیم در این رابطه ادعایی قطعی داشته باشیم.

منبع: PhoneArena

