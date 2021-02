به نظر می‌رسد که اپل نسخه‌ای از آیفون ۱۳ را بدون وجود پورت لایتینگ در آن توسعه داده است. با توجه به مطرح شدن شایعه‌هایی درباره‌ی حذف پورت لایتینگ از آیفون‌های بعدی، کاربران و افراد علاقه‌مند به دنیای تکنولوژی این سوال را مطرح کردند که در صورت نیاز چگونه می‌توان این آیفون بدون پورت لایتینگ را بدون اتصال کابل به آن ریکاوری کرد.

به‌تازگی گزارشی منتشر شده است که نشان می‌دهد حذف پورت لایتینگ از آیفون، اپل را مجبور کرده است تا تغییراتی را در نحوه‌ی انجام ریکاوری آیفون‌های بدون پورت ایجاد کند. این گزارش جدید در واقع می‌گوید که اپل در آیفون‌ بدون پورت از حالت ریکاوری اینترنتی استفاده خواهد کرد که باعث می‌شود کاربران بدون نیاز به متصل کردن آیفون خود به کامپیوتر یا مک، سیستم عامل iOS را دوباره بر روی آیفونشان نصب کنند.

همان‌گونه که می‌دانید در زمان انجام ریکاوری در آیفون، لازم است که آیفون مورد نظر به دستگاه دیگری با استفاده از پورت لایتنیگ متصل باشد. همان‌گونه که گفتیم اگر شایعه‌های مربوط به عرضه‌ی آیفون بدون پورت به حقیقت تبدیل شوند، عدم وجود این پورت باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای کاربران در زمان انجام ریکاوری آیفون خواهد شد.

با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد که اپل به دنبال راهی برای نصب دوباره‌ی سیستم عامل iOS بر روی آیفون بدون نیاز به اتصال آن به دستگاه دیگری است. این شایعه‌ی جدید که توسط Appleosophy منتشر شده است عنوان می‌کند که گویا اپل برای حل این مشکل از یک حالت با ‌نام آزمایشی ریکاوری اینترنتی استفاده خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که تیم توسعه‌‌دهنده‌ی نرم‌افزار در اپل در حال بررسی سه روش مختلف برای بردن آیفون به این حالت و انجام ریکاوری است. روش اول آزمایش شده به این صورت است که خود کاربر آیفون را وارد حالت ریکاوری می‌کند و سپس حالت ریکاوری اینترنتی را فعال می‌کند. همچنین در این روش از یک مک یا کامپیوتر در دسترس و دارای برنامه‌ی آیتونز استفاده خواهد شد که در زمان انجام ریکاوری اطلاعات مختلفی را برای راهنمایی کاربر به او نشان خواهد داد.

روش دوم به این صورت است که خود آیفون به صورت خودکار وارد حالت ریکاوری اینترنتی می‌شود و در زمان انجام این کار اطلاعات لازم را جهت راهنمایی کاربر نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که در روش سوم از فناوری ارتباطی بلوتوث برای فرستادن سیگنال‌های لازم و انتقال اطلاعات استفاده خواهد شد.

البته به نظر می‌رسد که اپل به استفاده از روش یک و دو برای ریکاوری آیفون بدون پورت علاقه‌مند است و هم اکنون در حال آزمایش فرایند ریکاوری با استفاده از این روش‌ها است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که استفاده از این روش‌ها برای ریکاوری آیفون بسیار زمان‌بر هستند و این روش‌ها فعلا برای استفاده‌ی عمومی مناسب نیستند. در نتیجه می‌توان گفت که هنوز کار بیشتری باید بر روی این روش‌های انجام شود.

با وجود اینکه اپل تمامی تلاش خود را بر روی توسعه‌ی روش‌های بدون سیم برای ریکاوری آیفون متمرکز کرده است، اما باید بگوییم که اپل روش‌های دارای اتصال فیزیکی را به طور کامل کنار نگذاشته است. به نظر می‌رسد که تیم توسعه‌دهنده‌ی سخت‌افزار در اپل در حال بررسی استفاده از پد‌های پوگو برای ایجاد اتصال فیزیکی به آیفون است و در این روش لازم نیست که از پورت استانداردی برای اتصال فیزیکی استفاده شود.

به نظر می‌رسد که اپل قصد داشته باشد این پد‌های مخصوص را در پشت محل قرارگیری سیم کارت در آیفون مخفی کند و با استفاده از یک پورت مخصوص که به اندازه‌ی سینی قرارگیری سیم کارت است به این پورت دسترسی داشته باشد.

البته باید بگوییم که این اولین‌باری نیست که اپل از پورت‌های مخفی در محصولاتش استفاده می‌کند. پیش‌تر اپل از یک پورت مخفی در قسمت پشتی اپل TV و همچنین اپل‌واچ استفاده کرده است. البته باید بگوییم که اطلاعات منتشر شده عنوان می‌کنند که تیم در حال کار بر روی رفع این مشکل اجازه ندارند که تغییراتی را در این پد‌ها ایجاد کنند و از این پد‌ها در پشت یک درب یا در پشت نمایشگر استفاده کنند. این اقدام ممکن است که فرایند توسعه‌ی این پد‌ها را سخت‌تر کند.

اکنون سال‌هاست که شایعه‌های مختلفی درباره‌ی عرضه‌ی یک آیفون بدون پورت منتشر می‌شود. با وجود مطرح شدن این شایعه‌ها درباره‌ی این آیفون، اما اپل تاکنون از این آیفون رونمایی نکرده است. البته باید بگوییم که هنوز هم نمی‌توان صحت این شایعه مطرح شده در زمان کنونی را تأیید کرد.

شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی آیفون ۱۳ نشان می‌دهند که اپل در این آیفون از یک نمایشگر همیشه روشن استفاده خواهد کرد که می‌تواند محتوا را با نرخ ‌نوسازی ۱۲۰ هرتز نمایش دهد. از دیگر مشخصات احتمالی این آیفون می‌توان به سیستم دوربین چهارگانه با سنسور LiDAR، ناچ با اندازه‌ی کوچکتر و بازگشت سنسور اثر انگشت Touch ID و استفاده از این سنسور در زیر نمایشگر اشاره کرد.

