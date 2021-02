سرمایه گذاری ۱۸ میلیارد تومانی صندوق فیروزه در پونیشا

در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ شرکت دانش‌‌بنیان پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پونیشا)، از طرف “صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه” (قابل معامله با نماد “ونچر” در فرابورس ایران)، “شرکت‌ سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه” و نیما نورمحمدی؛ بنیان‌گذار این استارت آپ، سرمایه‌ای به میزان ۱۸ میلیارد تومان جذب کرد. تیم پونیشا فعالیت خود را با سرمایه شخصی در شب یلدای ۱۳۹۰ آغاز کرده‌ و بعد از ۹ سال این اولین جذب سرمایه‌ پونیشا محسوب می شود.

پلتفرم پونیشا بستری است برای برون‌سپاری پروژه‌های آنلاین مانند برنامه‌نویسی، طراحی، تولید محتوا و … که با تعامل میان کارفرما و فریلنسر انجام می‌شود. پونیشا به کارآفرینان و کسب‌وکارها کمک می‌کند تا از طریق ایجاد پروژه بتوانند نیروی متخصص مورد نیاز خود را پیدا و از طریق پرداخت‌امن با آنها به صورت غیرحضوری کار کنند. به این صورت که کارفرما مبلغ پروژه را به پونیشا پرداخت می‌کند و پس از تحویل و رضایت از کار، پونیشا مبلغ را به فریلنسر تحویل می‌دهد. در یک سال گذشته با توجه به شرایط سخت شیوع ویروس کرونا در ایران، فریلنسرهای کشورمان توانستند بیش از ۱۲ میلیارد تومان از طریق انجام پروژه‌ها در پونیشا درآمد کسب کنند.

پونیشا در این سال‌ها توانسته نقش مهمی در ایجاد اشتغال از طریق توسعه فرهنگ فریلنسینگ ایفا نماید و دو رویداد “فریلند” و “جشنواره فریلنسر ایران” از مهمترین رویدادها در این حوزه هستند که توسط پونیشا به صورت سالیانه برگزار می‌شوند. نیما نورمحمدی؛ بنیان‌گذار پونیشا اشاره کرد که سرمایه جذب شده صرفا برای توسعه محصول، جذب نیروی متخصص و رشد کمی و کیفی پروژه‌ها در پونیشا هزینه خواهد شد. پونیشا تصمیم دارد وارد بازارهای جدید داخلی و خارجی شود و این جذب سرمایه ما را در رسیدن به اهدافمان یاری خواهد کرد.

رادمان ربیعی؛ نایب رئیس هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه، در رابطه با دلیل این سرمایه‌گذاری می‌گوید: پونیشا به عنوان یکی از استارتا‌‌‌‌پ‌های مطرح زیست‌بوم فناوری کشورمان توانسته موفقیت‌های بسیار خوبی از ابتدای فعالیتش داشته باشد و آغاز این همکاری می‌تواند بیش از پیش، مسیر نقش‌‌آفرینی و ارزش‌آفرینی این استارتاپ برای تمامی ذینفعان از جمله جامعه استارتاپی، کارفرمایان و فریلنسرها را هموارتر سازد.

بدون شک این سرمایه‌گذاری شروع روزهای جدید و هیجان‌انگیزی برای کاربران پونیشا است، روزهایی سرشار از تغییرات و بهبودهایی که نتایج آن‌ها در آینده‌ای نزدیک قابل لمس خواهند بود.

