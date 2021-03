بررسی گوشی شیائومی Mi 11

شیائومی اوایل سال ۲۰۲۱ از گوشی Mi 11 به عنوان اولین پرچم‌دار مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ خود رونمایی کرد. در وب‌سایت این شرکت آمده Mi 11 برای عاشقان فیلم طراحی شده. در واقع چه به تماشای فیلم علاقه دارید چه به ضبط ویدیو‌، شیائومی معتقد است Mi 11 به لطف نمایشگر فوق‌العاده و دوربین‌های قدرتمندی که دارد به بهترین شکل ممکن نیازتان را برطرف خواهد کرد. اما ارزش‌های زیاد این گوشی صرفا در دوربین و نمایشگر خلاصه نمی‌شود. اما آیا فکر می‌کنید ویژگی‌های مثبت این محصول به قدری هست که کاربران اپل و سامسونگ را به خرید آن مجاب کند؟ در این مطلب به بررسی شیائومی Mi 11 می‌پردازیم تا ببینیم عملکرد شرکت چینی در ساخت پرچم‌داری قدرتمند برای سال ۲۰۲۱ چگونه بوده.

شیائومی Mi 11 اولین پرچم‌داری است که در سال ۲۰۲۱ رونمایی شد. بنابراین باید آن را رقیبی جدی برای پرچم‌داران سری گلکسی S21 سامسونگ و همچنین نماینده‌های قدرتمند اپل یعنی سری آیفون ۱۲ بدانیم. شیائومی در طراحی این گوشی هر آنچه که در چنته داشت رو کرد. نه تنها از لحاظ ظاهری محصول بسیار زیبا و باکیفیتی را شاهد هستیم، بلکه از لحاظ مشخصات فنی نیز Mi 11 یکی از بهترین‌های بازار به حساب می‌آید. بنابراین آن دسته از کاربرانی که می‌خواهند بهترین تجربه از اندروید را داشته باشند، نماینده‌ی شیائومی حتما می‌تواند یک گزینه‌ی ایده‌آل برای آن‌ها باشد.

در حال حاضر این گوشی تنها نماینده‌ی شیائومی از سری Mi 11 به حساب می‌آید اما گفته می‌شود دو مدل لایت و اولترا نیز در دست ساخت قرار دارند. شیائومی اگرچه این گوشی را ابتدا تنها در بازار کشور چین عرضه کرده بود اما چند هفته پیش شاهد عرضه‌ی آن به بازار جهانی نیز بودیم که برای مدل ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی آن به ترتیب ۹۰۰ و ۹۶۰ دلار نیز در نظر گرفته شده. اما می‌پردازیم به بررسی این گوشی.

طراحی

۸.۱ ‌× ۷۴.۶ × ۱۶۴.۳ میلی‌متر و وزن ۱۹۶ گرم برای مدل شیشه‌ای – ۸.۶ ‌× ۷۴.۶ × ۱۶۴.۳ میلی‌متر و وزن ۱۹۴ گرم برای مدل چرمی دارای محافظ صفحه‌ی گوریلا گلس Victus – پنل پشتی شیشه‌ای از جنس گوریلا گلس ۵ (مدل دیگر از جنس چرم) – فریم آلومینیومی دارای حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر

در بخش طراحی، شیائومی Mi 11 را باید یکی از بهترین گوشی‌های سال ۲۰۲۱ تا به اینجای کار بدانیم. به نسبت نسل گذشته، این گوشی کمی باریک‌تر و سبک‌تر شده و نمای پشتی جذاب‌تری دارد. فریم دور گوشی از جنس آلومینیوم است و پشت گوشی نیز از شیشه‌ی بسیار مقاوم گوریلا گلس ۵ ساخته شده. اما روی نمایشگر، شاهد استفاده از شیشه‌ی محافظ گوریلا گلس Victus هستیم که عملکرد بسیار خوبی در گوشی‌های جدید سامسونگ از خود به نمایش گذاشت. گوشه‌های فریم کمی خمیدگی دارند و همین موضوع باعث می‌شود گوشی در دست حس بسیار خوبی را به کاربر القا کند.

نمایشگر این گوشی اگرچه ۶.۸۱ اینچی است اما به لطف کاهش حواشی و همچنین نسبت تصویر ۲۰:۹، مشکل خاصی بابت کار کردن با آن نخواهید داشت. خصوصا اینکه شیائومی توانست وزن آن را کمتر از ۲۰۰ گرم نگه دارد و این فوق‌العاده است. بنابراین نگه داشتن و کار کردن طولانی مدت با شیائومی Mi 11 اصلا دست شما را خسته نمی‌کند.

روی فریم سمت راست گوشی، کلیدهای پاور و کنترل صدا را شاهد هستیم که از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند. روی فریم سمت چپ هیچ کلیدی مشاهده نمی‌شود. در عوض در بخش زیرین گوشی، شیار سیم‌کارت، بلندگو، پورت USB-C و یک میکروفون را شاهد هستیم. لازم به ذکر است این گوشی از دو سیم‌کارت پشتیبانی می‌کند اما شیائومی امکان افزایش ظرفیت حافظه‌ی داخلی از طریق کارت حافظه‌ی جانبی را در این گوشی حذف کرد.

در بخش بالایی گوشی نیز شاهد یک اسپیکر دیگر و میکروفون‌های بیشتر هستیم. Mi 11 از صدای استریو پشتیبانی می‌کند و اسپیکرهای آن هم توسط شرکت Harmon تنظیم شده‌اند. بنابراین از لحاظ شفافیت و وضوح صدا، عملکرد فوق‌العاده‌ای را از این گوشی شاهد خواهید بود. میزان بیس صدا هم کاملا مناسب است. به گونه‌ای که درون یک اتاق نسبتا کوچک، این اسپیکرها می‌توانند صدای بسیار واضحی را به گوشتان برسانند. حسگر اثر انگشت این گوشی هم درون نمایشگر تعبیه شده و سرعت و دقت بسیار بالایی هم دارد.

اما از این موارد که بگذریم، می‌رسیم به دوربین‌های این گوشی که اینبار در ماژولی کاملا جدید و با ترتیبی منحصر بفرد تعبیه شده‌اند. در رابطه با این ماژول باید اینطور گفت که دو دوربین درون یک ماژول بیضی شکل قرار گرفته‌اند که خود آن، بخشی از یک ماژول مربعی شکل بزرگ‌تر است که دوربین سوم و فلش LED را هم در بر می‌گیرد. اینکه این ماژول زیباست یا خیر کاملا به سلیقه‌ی کاربر بستگی دارد اما باید این را هم در نظر بگیریم که این روزها تقریبا تمام شرکت‌ها گوشی‌های پرچم‌دار و حتی میان‌رده‌ی خود را با دوربین‌هایی بیرون‌زده از سطح گوشی راهی بازار می‌کنند. بنابراین نمی‌توان خیلی به شیائومی بابت چنین طراحی خرده گرفت.

اگرچه در بخش طراحی، شیائومی Mi 11 یک گوشی بسیار فوق‌العاده است، اما نمی‌توانیم آن را بهترین گوشی بدانیم. چرا که دو نقطه ضعف در آن دیده می‌شود. اولین نکته این است که پنل پشتی از شیشه‌ی شفاف بهره می‌برد و به همین خاطر کاملا جاذب اثر انگشت است. این در حالی است که رقبایی چون گلکسی S21 اولترا از شیشه‌ی مات بهره می‌برند که زیبایی و مزیت خاص خود را دارد. از طرفی دیگر، این گوشی از استاندارد ضد آب IP68 هم بهره نمی‌برد. به این معنا که در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم نیست و این برای یک پرچم‌دار ۹۰۰ دلاری یک نقطه ضعف بزرگ به حساب می‌آید.

امتیاز: ۴ از ۵

نمایشگر

نمایشگر ۶.۸۱ اینچی از نوع AMOLED وضوح تصویر ۳۲۰۰ × ۱۴۴۰ (+WQHD) – رفرش ریت ۱۲۰ هرتز تراکم پیکسلی ۵۱۵ پیکسل بر هر اینچ نسبت تصویر ۲۰:۹

آنچه که باعث می‌شود Mi 11 را به عنوان یکی از بهترین گوشی‌های سال ۲۰۲۱ بدانیم، نه لزوما مشخصات سخت‌افزاری بلکه نمایشگر خارق‌العاده‌ی آن است. شیائومی برای این محصول از نمایشگر ۶.۸۱ اینچی از نوع AMOLED استفاده کرده که به صورت پیش‌فرض روی رفرش‌ریت ۶۰ و وضوح +FHD تنظیم شده. اما کاربر می‌تواند آن را به وضوح +WQHD و رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز نیز افزایش دهد.

برخلاف گوشی‌های سال گذشته‌ی سامسونگ، در اینجا کاربر می‌تواند در حالی که وضوح نمایشگر روی بیشترین حالت یعنی +WQHD قرار دارد، رفرش‌ریت را روی ۱۲۰ هرتز قرار دهد و از این حیث، باید نماینده‌ی شیائومی را بهتر از گلکسی S21 و مدل پلاس آن بدانیم. همچنین این گوشی در این حالت به نوعی از رفرش‌ریت متغیر هم بهره می‌برد که به خوبی گلکسی S21 اولترا نیست اما می‌تواند در دوام بیشتر باتری نقش به‌سزایی ایفا کند. میزان تغییر رفرش‌ریت در این گوشی بین ۳۰ تا ۱۲۰ هرتز است که بسته به نوع محتوایی که مشاهده می‌کنید تغییر می‌کند.

نمایشگر این گوشی از حداکثر روشنایی ۱۵۰۰ نیت برخوردار است که از این نظر باید آن را مشابه گلکسی S21 اولترا بدانیم. علاوه بر این، پشتیبانی از رنگ ۱۰ بیتی، فناوری +HDR10 و پوشش رنگی DCI-PC از دیگر مشخصات نمایشگر شیائومی Mi 11 به حساب می‌آیند. نسبت کنتراست تصویر این نمایشگر هم به ۵.۰۰۰.۰۰۰:۱ می‌رسد و این یعنی اگر مشغول تماشای محتوای باکیفیت نظیر فیلم‌های HDR باشید، تصاویر به شکل فوق‌العاده درخشان و با کنتراست عالی برایتان به نمایش در خواهد آمد.

همچنین در این گوشی از فناوری super-resolution نیز استفاده شده که کیفیت محتوای SD را به HD و کیفیت محتوای HD را به +WQHD افزایش می‌دهد. به عبارتی دیگر، می‌توانید ویدیوهای قدیمی با کیفیت نسبتا پایین را با کیفیت بسیار خوبی در پرچم‌دار شیا‌ئومی مشاهده کنید. اگرچه کیفیت به شکل خارق‌العاده‌ای افزایش پیدا نمی‌کند اما می‌توان بهتر شدن آن را به وضوح مشاهده کرد.

در تنظیمات مربوط به نمایشگر این گوشی گزینه‌های زیادی را مشاهده خواهید کرد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به حالت خواندن و نور خورشید برای ایجاد تعادل نور سفید اشاره کرد. این قابلیت در کنار سنسورهای ۳۶۰ درجه تشخیص نور محیط می‌تواند تجربه‌ی بسیار خوبی از کار کردن با نمایشگر این گوشی در شرایط نوری گوناگون برایتان به ارمغان بیاورد. در مجموع باید عملکرد شیائومی را در استفاده از چنین نمایشگری برای Mi 11 تحسین‌برانگیز بدانیم.

امتیاز: ۴.۵ از ۵

عملکرد سخت‌افزاری

پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ – ۵ نانومتری گرافیک آدرنو ۶۶۰ ۸/۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم از نوع LPDDR5 با سرعت ۳۲۰۰ مگاهرتز ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.1 مودم ۵G X60 وای‌فای ۶ – بلوتوث ۵.۲

با نگاهی به مشخصات فنی شیائومی Mi 11 روی کاغذ، انتظار داریم در عمل این گوشی بتواند دستورات ما را با بالاترین سرعت ممکن انجام دهد که اینگونه نیز هست. به لطف پردازنده‌ی بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ با لیتوگرافی ۵ نانومتری و همچنین استفاده از ۸/۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم پرسرعت، برنامه یا بازی در سیستم‌عامل اندروید وجود ندارد که Mi 11 از پس اجرای سریع و راحت آن برنیاید. در اکثر تست‌ها هم می‌بینیم که این محصول پا به پای رقبای قدرتمندی چون گلکسی S21 و آیفون ۱۲ پیش می‌رود بنابراین نباید هیچ نگرانی از بابت قدرت سخت‌افزاری آن داشته باشید.

در انجام بازی‌هایی چون آسفالت ۹، گوشی با هیچ مشکلی مواجه نشد و با بالاترین سرعت و کیفیت ممکن بازی را اجرا کرد. بدون اینکه کوچک‌ترین لگ یا کندی در عملکرد آن حس شود. زمان پاسخ‌گویی این نمایشگر نیز ۴۸۰ هرتز است به این معنا که فرامین لمسی کاربر با بالاترین سرعت ممکن به اجرا در می‌آیند تا بدین ترتیب تجربه‌ی انجام بازی‌ها روی این گوشی بسیار لذت‌بخش‌تر از برخی محصولات دیگر باشد.

شیائومی همچنین اپلیکیشن Game Turbo را نیز برای این گوشی در نظر گرفته که از لحاظ عملکرد، مشابه اپلیکیشن Gaming Center در گوشی‌های گیمینگ سری راگ ایسوس است. Game Turbo یکی از بهترین ابزارها برای مدیریت عملکرد گوشی حین انجام بازی است و کاربر می‌تواند با اعمال یک سری تغییرات در آن، عملکرد گوشی خود را در اجرای بازی بهبود ببخشد. بنابراین چه برای اهداف گیمینگ و چه برای استفاده‌ی معمولی، Mi 11 یک انتخاب کاملا درست و حرفه‌ای خواهد بود.

در بخش قابلیت‌های بی‌سیم، وای‌فای نسل ۶، بلوتوث نسخه‌ی ۵.۲ و شبکه‌ی پرسرعت ۵G را شاهد هستیم که البته از نوع فرکانس زیر ۶ گیگاهرتز است و نه طول موج میلی‌متری که خب سرعت بالایی دارد و می‌تواند تمام نیازهای کاربران را در این زمینه مرتفع کند.

امتیاز: ۴.۵ از ۵

باتری

باتری ۴۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی شارژر سریع ۵۵ واتی پشتیبانی از فناوری شارژ بی‌سیم ۵۰ واتی پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس ۱۰ واتی

شیائومی به لطف رابط کاربری بهینه‌ای که دارد، در نگه‌داری شارژ هم یکی از بهترین شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هوشمند به حساب می‌آید. در طول روز، علی‌رغم اجرای تست‌های سنگین بنچمارک، انجام بازی و استفاده از دوربین، شارژ گوشی باز هم به اتمام نرسید. به طور کلی گوشی توانست در استفاده‌ی معمولی، یک روز و نیم دوام داشته باشد و این برای بسیاری از پرچم‌دارهای امروزی عدد بسیار خوبی محسوب می‌شود.

البته به خاطر داشته باشید این نتیجه در صورتی حاصل شد که کیفیت نمایشگر روی +FHD و رفرش‌ریت آن روی ۶۰ هرتز تنظیم شده بود. اگر بخواهید رفرش‌ریت را روی ۱۲۰ هرتز و وضوح تصویر را هم روی +WQHD قرار دهید، به سختی می‌توانید یک روز را بدون شارژر سر کنید و این موضوع اصلا هم جای تعجبی ندارد.

نقطه قوت شیائومی Mi 11 در این بخش اما شارژر ۵۵ واتی آن است که خوشبختانه در مدل‌های جهانی در تمام بسته‌بندی‌ها درون جعبه وجود دارد. بنابراین اگر نیاز داشته باشید که به سرعت گوشی خود را شارژ کنید، این شارژر می‌تواند در مدت زمان تنها ۴۷ دقیقه، شارژ باتری را از ۰ به ۱۰۰ درصد برساند؛ قابلیت جذابی که در کمتر گوشی شاهد آن هستیم. لازم به ذکر است این محصول از فناوری شارژ معکوس هم پشتیبانی می‌کند اما سرعت آن به ۱۰ وات محدود می‌شود که برای شارژ گجت‌های پوشیدنی باید کافی باشد.

شما عزیزان می‌توانید عملکرد شیائومی Mi 11 را در تست باتری در جدول زیر مشاهده کنید. (برگرفته از تست باتری وب‌سایت PhoneArena)

وب‌گردی (۶۰ هرتز) ۱۰ ساعت و ۴۰ دقیقه وب‌گردی (۱۲۰ هرتز) ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه استریم ویدیو در یوتیوب ۶ ساعت و ۳۸ دقیقه انجام بازی (۶۰ هرتز) ۱۰ ساعت و ۱۷ دقیقه انجام بازی (۱۲۰ هرتز) ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه

امتیاز: ۴ از ۵

دوربین

دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.85 – پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال و فوکوس خودکار دوربین فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 فلش LED دوگانه قابلیت فیلم‌برداری در وضوح ۸K با سرعت ۲۴/۳۰‌ فریم بر ثانیه – ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه – پشتیبانی از فناوری +HDR10 دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – قابلیت فیلم‌برداری در وضوح ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه و ۷۲۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه

دوربین، یکی از بخش‌هایی است که شیائومی طی یکی دو سال اخیر بیشترین سرمایه‌گذاری را روی آن انجام داده و نتایج بسیار خوبی هم بدست آورد. همانطور که پیش‌تر اشاره شد، توانایی این محصول در ضبط ویدیو‌هایی باکیفیت و حرفه‌ای مثال‌زدنی است و این هدفی است که برای تحقق آن به سخت‌افزار قدرتمند در کنار نرم‌افزاری حرفه‌ای نیاز داریم که خوشبختانه Mi 11 از آن بهره‌ می‌برد.

به عنوان دوربین اصلی این گوشی، یک سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی را شاهد هستیم که از فناوری ترکیب پیکسلی ۴ به ۱ پشتیبانی می‌کند. به این معنا که خروجی آن، تصاویری با اندازه‌ی ۲۷ مگاپیکسل هستند. دوربین سلفی نیز دقیقا از همین فناوری بهره می‌برد و خروجی تصاویر آن ۵ مگاپیکسلی هستند.

در کنار دوربین اصلی اما یک دوربین فوق عریض و ماکرو را شاهد هستیم که شیائومی در این بخش کاملا کاربران خود را ناامید کرد. انتظار می‌رفت یک دوربین تله‌فوتو حتی با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ برابری در این گوشی به جای ماکرو حضور پیدا کند که خب متاسفانه اینطور نشد.

اما از لحاظ کیفیت عکاسی این گوشی عملکرد بسیار خوبی دارد. عکاسی در شرایط برفی کمی دشوار است اما Mi 11 به خوبی توانست این وضعیت را مدیریت کند و تصاویری ثبت کرد که دارای حداکثر میزان جزئيات و با کمترین نویز ممکن هستند. با این حال در نقاط تیره‌تر، عملکرد گوشی کمی افت پیدا کرد که می‌توانید این موضوع را از جزئیات از دست‌رفته‌ پل به‌خوبی مشاهده کنید. این مشکل در رابطه با خط ریل هم وجود دارد که گویا دو خط مشکی در امتداد برف هستند.

اما در عکاسی از اجسام رنگارنگ، عملکرد شیائومی Mi 11 اندکی بهبود پیدا کرد. خصوصا اینکه در نمایش رنگ‌ها، بیشترین میزان دقت را در این محصول شاهد بودیم.

از لحاظ بزرگ‌نمایی، گوشی به عملکرد لنز دوربین اصلی خود متکی است و می‌تواند از ۰.۶ تا ۳۰ برابر بزرگ‌نمایی داشته باشد. اما خب مادامی که بیش از ۵ برابر بزرگ‌نمایی نکنید، تصاویر به بهترین شکل ممکن ثبت می‌شوند. چرا که در بزرگ‌نمایی ۱۰ و ۳۰ برابر، تصاویر عملا بدون استفاده و بسیار بی‌کیفیت خواهند بود.

دوربین سلفی اما بسیار باکیفیت است. اگر به تصاویر زیر نگاه کنید می‌بینید که هم پرتره و هم تصویر سلفی معمولی به شکل بسیار خوبی ثبت شده‌اند. اگرچه جزئیات پس‌زمینه به خاطر شرایط آب و هوایی خیلی خوب به نمایش درنیامده اما عملکرد گوشی در نمایش رنگ‌ها، پوست صورت و همچنین ایجاد جلوه‌ی بوکه بسیار عالی بود.

در حالت‌های مربوط به دوربین هم به گزینه‌های بسیار زیادی دسترسی خواهید داشت که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حالت Pro، ویدیو، عکاسی، پرتره، حالت شب، ویدیو کوتاه، پانوراما، اسکن اسناد، حرکت آهسته، تایم‌لپس، ویدیو دوگانه و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که نرم‌افزار مورد نیاز برخی از این حالت‌ها روی گوشی نصب نیستند و با لمس آن‌ها، گوشی ابتدا به دانلود پیش‌نیاز آن می‌پردازد.

در بخش ویدیو هم گزینه‌ها و امکانات بسیار زیادی وجود دارد که در کنار توانایی این گوشی در ضبط ویدیو‌های ۸K و ۴K، می‌تواند نیاز حرفه‌ای کاربران در امر فیلم‌برداری را پوشش دهد. به صورت کلی، در بخش عکاسی و فیلم‌برداری، این محصول عملکرد بسیار خوبی دارد اما خب به نسبت رقبایی چون آیفون ۱۲ پرو مکس و گلکسی S21 اولترا با اختلاف در رده‌ی پایین‌تری قرار می‌گیرد. هرچند رقبای اصلی این گوشی، گلکسی S21/S21 پلاس و آیفون ۱۲ هستند. شما عزیزان می‌توانید عملکرد Mi 11 را در فیلم‌برداری با تمام دوربین‌ها در زیر مشاهده کنید.

امتیاز: ۳.۵ از ۵

نرم‌افزار

سیستم‌عامل اندروید ۱۱ رابط کاربری MIUI 12

اندروید ۱۱ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض شیائومی Mi 11 ایفای نقش می‌کند که در کنار رابط کاربری MIUI 12، تجربه‌ی بسیار لذت‌بخشی را از کار با گوشی اندرویدی برای کاربران به ارمغان می‌آورد. این نسخه از رابط کاربری شیائومی از هر لحاظ بهتر از نسخه‌ی ۱۱ آن است که اگرچه هنوز همان ظاهر آشنای خود را حفظ کرده اما سبک‌تر، بهینه‌تر و پرامکانات‌تر شده. به گفته‌ی شیائومی، این گوشی باید در هفته‌های پیش رو به نسخه‌ی ۱۲.۵ رابط کاربری شرکت به‌روزرسانی شود که گفته می‌شود در راستای بهبود کلی رابط کاربری منتشر می‌شود.

امتیاز: ۳.۵ از ۵

ارزش خرید در برابر رقبا

در محدوده‌ی قیمتی ۹۰۰ دلار، شیائومی Mi 11 می‌تواند نماینده‌های قدرتمند شرکت‌هایی چون سامسونگ را از لحاظ ارزش خرید به‌راحتی پشت سر بگذارد. این یعنی سامسونگ و سایر رقبا باید تلاش بیشتری در عرضه‌ی گوشی‌های پرچم‌دار مقرون به صرفه انجام دهند. خرید یک پرچم‌دار مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ آن هم با این امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با قیمت ۹۰۰ دلار کاملا ارزش دارد.

در بین گوشی‌های سامسونگ، گلکسی S21 اولترا تنها محصولی است که می‌تواند این گوشی را از همه لحاظ از میان بردارد که خب به خاطر تفاوت قیمتی حدودا ۵۰۰ دلاری، چنین امری کاملا طبیعی است. اما در مقایسه با دو مدل استاندارد و پلاس، به نظر می‌رسد Mi 11 کاملا دست بالا را داشته باشد.

در این محدوده‌ی قیمتی، آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی موجود هستند اما آیفون‌ها دوربین بهتر و عملکرد سریع‌تری دارند. هرچند نماینده‌های اپل را زمانی می‌توان یک گزینه در نظر گرفت که سیستم‌عامل برای کاربر گزینه‌ی تعیین کننده‌ای نباشد. در غیر این صورت بسته به سلیقه، هر دو گوشی فوق‌العاده هستند. در دنیای اندروید، شاید گوشی مورد انتظار وان‌پلاس ۹ را بتوان رقیب اصلی Mi 11 دانست که قرار است اواخر اسفند ماه رونمایی شود.

امتیاز کل = ۴.۵ از ۵

نقاط قوت شیائومی Mi 11 طراحی جذاب و چشم‌نواز نمایشگر بسیار باکیفیت عملکرد سخت‌افزاری عالی بلندگوهای استریو قدرتمند قیمت مناسب

نقاط ضعف شیائومی Mi 11 عملکرد معمولی دوربین‌ها (جز دوربین اصلی و سلفی) عدم بهره‌مندی از استاندارد ضد آب عدم پشتیبانی از کارت حافظه‌ی جانبی سیاست نامشخص در قبال آپدیت نرم‌افزاری

