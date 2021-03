پس از معرفی خانواده آیفون ۱۲ و فروکش کردن تب این دستگاه‌ها، اکنون سری آيفون ۱۳ در کانون توجهات قرار گرفته است. در تازه‌ترین گزارش‌ها از این محصول، زمزمه‌هایی از تجهیز نسخه‌های ۵G مدل‌های آیفون ۱۳ پرو و ۱۳ پرو مکس به حافظه داخلی یک ترابایت شنیده می‌شوند.

همان‌طور که در گزارش‌های قبلی هم اشاره شد، سری آیفون ۱۳ احتمالا در ماه سپتامبر معرفی خواهند شد. این خانواده شامل ۴ مدل آیفون ۱۳ مینی، آیفون ۱۳، آیفون ۱۳ پرو و آيفون ۱۳ پرو مکس خواهد بود.

یکی از جنجالی‌ترین شایعه‌هایی که تا کنون درباره این خانواده مطرح شده این است که دست‌کم یک مدل از سری آیفون ۱۳ بدون پورت شارژ عرضه خواهد شد و از شارژ بی‌سیم به عنوان جایگزینی برای شیوه سنتی استفاده خواهد کرد که از اتصال کابلی بهره می‌گرفت.

رندرهای جدید آیفون ۱۳ از حذف پورت شارژ و سیستم دوربین متفاوت خبر می‌دهند

اما علاوه بر این، امروز شایعه جدید دیگری هم مطرح شده که از احتمال تجهیز نسخه ۵G مدل‌های آیفون ۱۳ پرو (پرو و پرو مکس) به حافظه داخلی یک ترابایت سخن می‌گوید. پیش از این، حداکثر ظرفیت حافظه داخلی در نسخه‌های پرو ۵۱۲ گیگابایت بود، اما ظاهرا اپل قصد دارد سقف آن را دو برابر کند.

پیش از آیفون‌ها، خانواده آیپد پرو نیز چنین افزایشی را تجربه کرده‌ بودند و اکنون گران‌ترین مدل آیپد پرو به حافظه داخلی یک ترابایتی مجهز است.

طبق ادعای ۹to5Mac، نشانه‌هایی از عرضه مدل‌های پرو آیفون ۱۳ با حافظه یک ترابایت وجود دارد. تحلیل‌گران موسسه Wedbush هم اعلام کرده‌اند که زنجیره تامین اپل به تصمیم این شرکت برای عرضه گوشی‌های رده بالای خود با امکان بهره‌گیری از حافظه داخلی بالاتر و تا یک ترابایت اشاره کرده‌اند.

مدل‌های پرو آیفون ۱۳ به جز افزایش سقف حافظه داخلی، احتمالا نسبت به سایر مدل‌ها برتری‌های دیگری هم خواهند داشت. یکی از این مزیت‌ها که قبلا هم به آن اشاره کرده بودیم، بهره‌مندی نسخه‌های پرو از نمایشگری با رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی است.

چنین نمایشگری امکان اجرای روان‌تر انیمیشن‌ها در بخش‌های مختلف همچون بازی‌ها، اپلیکیشن‌ها، رابط کاربری و … را فراهم می‌کند و با توجه به این‌که از فناوری LTPS در ساخت آن استفاده خواهد شد، امکان متغیر بودن نرخ رفرش آن هم وجود خواهد داشت. به این معنی که در صورت نیاز، به‌صورت خودکار رفرش ریت با توجه به محتوای در حال نمایش تغییر خواهد کرد که در نتیجه آن مصرف باتری کاهش خواهد یافت.

بهبود دوربین فوق عریض در تمامی مدل‌های سری آیفون ۱۳ هم مورد دیگری است که به آن اشاره شده است. همچنین، ظاهرا کاربران آیفون ۱۳ بعد از این می‌توانند از بین Face ID و Touch ID یک گزینه را به عنوان شیوه مورد علاقه خود برای امنیت دستگاه را انتخاب کنند.

آن‌طور که شنیده شده، اپل قصد دارد در نسل بعدی آیفون‌هایش از اسکنر اثر انگشت درون نمایشگر استفاده کند. بسیاری از کاربران در دوران همه‌گیری کرونا و استفاده از ماسک، از مشکلاتی که با سیستم تشخیص چهره Face ID داشتند ناراضی بودند و آرزوی بازگشت به Touch ID را داشتند.

البته تحلیل‌گران wedbush گریزی هم به وضعیت تولید آیفون ۱۲ و برادرانش زدند و اعلام کردند که اپل با قدرت تولید این سری را ادامه خواهد داد و امسال میزان کاهش تولید در فصل بهار کمتر از سال‌های قبل خواهد بود.

آیفون ۱۳ چه تغییراتی نسبت به آیفون ۱۲ خواهد داشت؟

تحلیل‌گران وال استریت به اتفاق آرا معتقدند اپل در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۲۰ میلیون دستگاه آیفون تولید خواهد کرد. اما تحلیل‌گران Wedbush در روز یکشنبه هفته گذشته از افزایش چشمگیر در تقاضا سخن گفتند و به این موضوع اشاره داشتند که ممکن است حتی اپل از مرز تولید ۲۴۰ میلیون دستگاه نیز عبور کند و یا فراتر از آن، به رکورد ۲۵۰ میلیون دستگاه آیفون برسد.

تنها مورد مشابهی که در تاریخ آیفون یافت می‌شود، به سال ۲۰۱۴ و تولید سری آیفون ۶ برمی‌گردد که با افزایش سایز نسبت به آیفون ۵s (از ۴ اینچ به ۴/۷ اینچ) و عرضه نسخه پلاس ۵.۵ اینچی، اپل توانست رشد چشمگیری را در تولید آیفون‌هایش تجربه کند.

روند رو به رشد امسال که ممکن است در ادامه به سری آیفون ۱۳ هم برسد، به دلیل استفاده از ظاهری جدید و نوستالژیک در آیفون ۱۲ و همچنین پشتیبانی از شبکه ۵G و تجهیز به سخت افزار قدرتمند بوده است.

منبع: Phone Arena

