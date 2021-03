طی چند سال اخیر گوشی‌های زیادی با دوربین‌های ماکرو ۲ مگاپیکسلی عرضه شده‌اند که این دوربین‌ها به دلیل داشتن کیفیت پایین، حرف زیادی برای گفتن ندارند و بیشتر برای افزایش تعداد دوربین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. حالا نائب‌رئیس بخش جهانی شیائومی اعلام کرده که سری ردمی نوت ۱۰ از دوربین ماکرو پیشرفته‌تری بهره می‌برند.

به طور مشخص، این گوشی‌ها مجهز به دوربین تله‌فوتو ماکرو ۵ مگاپیکسلی هستند که شیائومی از آن‌ها به‌عنوان سوپر ماکرو یاد می‌کند. اگرچه دوربین‌های ماکرو ۲ مگاپیکسلی عملا کاربردی محسوب نمی‌شوند، اما شرکت‌هایی مانند سامسونگ نشان داده‌اند که با افزایش رزولوشن و دیگر بهبودها می‌توان جذابیت این نوع دوربین‌ها را افزایش داد.

علاوه بر این، یک دوربین تله‌فوتو ماکرو به کاربران اجازه می‌دهد که بدون نزدیک شدن به سوژه، قاب بسته‌تری را ثبت کنند؛ مانند دوربین تله‌فوتو که کاربران بدون نیاز به نزدیک شدن به سوژه قادر به ثبت جزییات زیادی از فاصله‌ی دور هستند. در همین زمینه می‌توانیم به پوکو F2 پرو اشاره کنیم که از چنین دوربینی بهره می‌برد و عکس‌های ثبت شده با این دوربین توانسته توجهات زیادی را جلب کند. در رابطه با سری ردمی نوت ۱۰، این مقام ارشد وعده داده که در مقایسه با دوربین ماکرو معمولی قادر به زوم ۲ برابری است.

البته هنوز معلوم نیست که آیا تمام گوشی‌های سری ردمی نوت ۱۰ از این دوربین بهره می‌برند یا نه. اما به احتمال زیاد حداقل مدل پرو مجهز به این دوربین خواهد بود. در هر صورت همین که شرکت‌ها توجه بیشتری به دوربین ماکرو نشان می‌دهند، خبر خوبی به حساب می‌آید.

