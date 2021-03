مایکروسافت سرفیس Duo اولین گوشی هوشمند تاشو اندرویدی این شرکت، پس از عرضه در ماه سپتامبر، نظرات متفاوتی را به خود جلب کرد. عده‌ای آن را یک محصول ناامید کننده می‌خواندند و عده‌ای دیگر از آن به عنوان بهترین فرم‌فکتور برای گوشی‌های هوشمند تاشو نام بردند. اما ظاهرا مایکروسافت قصد دارد کم‌و‌کاستی های این محصول را در نسل دوم جبران و سرفیس Duo 2 را با ویژگی‌های جدید و پشتیبانی از ۵G به‌روز رسانی کند.

نسل اول سرفیس ‌Duo به دو نمایشگر ۵/۶ اینچی با پنل AMOLED مجهز است که هر یک رزولوشن ۱۸۰۰ × ۱۳۵۰ را ارائه می‌کنند. زمانی که گوشی در حالت ۱۸۰ درجه باز شده باشد، این دو نمایشگر به یک نمایشگر ۸/۱ اینچی با رزولوشن ۲۷۰۰ × ۱۸۰۰ تبدیل می‌شوند.

از جمله مشخصات دیگر سرفیس Duo می‌توان به چیپ اسنپ دراگون ۸۵۵، ۶ گیگابایت حافظه رم، حافظه‌ داخلی ۲۵۶ یا ۱۲۸ گیگابایت، دو باتری با ظرفیت ۳۵۷۷ میلی‌آمپر ساعت و سیستم عامل اندروید ۱۰ اشاره کرد. قلم سرفیس پن که پیش از این در تبلت‌های این خانواده حضور داشت با سرفیس Duo هم سازگار است.

این محصول برای نسخه پایه قیمتی معادل ۱۳۹۹/۹۹ دلار و برای نسخه ۲۵۶ گیگابایت معادل ۱۴۹۹/۹۹ دلار داشت که البته در حال حاضر در بعضی بازار ها کاهشی ۴۵۰ دلاری داشته است.

با توجه به فهرست مشاغل درخواستی که در سایت مشاغل مایکروسافت دیده شده است، مانتین ویویی‌ها قصد دارند نسل دوم این محصول را که احتمالا سرفیس ‌Duo 2 نام دارد با پشتیبانی از ۵G راهی بازار کنند.

در این اطلاعیه از محصول مورد نظر با اسم رمز Zeta یاد شده و در حالی که اطلاعیه اصلی از سایت حذف شده است، اما هنوز یک فرصت شغلی باقی‌ مانده که به یک مهندس نرم افزار و فریم‌ور برای کار در تایوان اشاره دارد.

البته مایکروسافت دیگر پذیرای درخواست‌های ارسالی برای این موقعیت شغلی نیست، اما هنوز درخواست آن موجود است و یکی از پیش‌نیازهای آن آشنایی با تکنولوژی‌های رادیویی و تلفنی ۵G اعلام شده است.

در این اطلاعیه اعلام شده است که تیم نرم افزاری مایکروسافت به دنبال ایجاد تجربه‌های جدید با سرفیس Duo است و این شرکت به تولید محصولاتی که چشم انداز مایکروسافت را نشان دهند متعهد است. بخش بنیادین استراتژی این کمپانی هم ارائه محصولاتی قدرتمند و جذاب با توانایی برآورده کردن تجربه مورد نظر کاربران عنوان شده است.

از جمله مسئولیت‌هایی که این فرصت شغلی نیاز دارد، توانایی کار در کنار تیمی از افراد حرفه‌ای است که در حال طراحی و کد نویسی درایورها و مدارهای RF هستند و تامین فناوری‌های LTE و ۵G، ابزارهای لازم برای تولید، پروتکل‌های مودم و مجوزهای مخابراتی مورد نیاز برای سرفیس Duo را بر عهده دارند.

خوشبختانه آن‌طور که اعلام شده، مایکروسافت این‌بار قصد دارد از چیپست به‌روز‌تری استفاده کند و انتخابش اسنپ دراگون ۸۸۸ با معماری ۵ نانومتری است که قابلیت پشتیبانی از شبکه‌های ۵G را هم ارائه می‌کند.

از جمله به‌روز رسانی‌های مهم‌تری که طرفداران این برند امیدوارند در نسل جدید شاهد باشند، ظرفیت باتری بیشتر و حافظه داخلی بالاتر در حد ۵۱۲ گیگابایت است. ارتقا نرم افزاری برای استفاده بهینه از دو نمایشگر نیز مورد دیگری است که نباید از قلم انداخت.

شاید بتوان مزیت اصلی سرفیس Duo نسبت به سایر گوشی‌های تاشو معروف مانند سری گلکسی Z Fold و Z Flip سامسونگ یا میت ایکس هواوی را این دانست که بر خلاف دستگاه‌های نام‌برده، محصول مایکروسافت نمایشگر تاشونده ندارد، بلکه دو نمایشگر مستقل دارد که در کنار یکدیگر و به‌صورت کتابی باز و بسته می‌شوند.

هواوی میت ایکس ۲ با قیمتی نزدیک به ۳۰۰۰ هزار دلار معرفی شد

در نتیجه زمانی که گوشی بسته باشد، بدون نگرانی از آسیب به نمایشگر بیرونی، می‌توان آن را درون جیب و یا کیف و همراه با وسایل دیگر جابجا کرد. استفاده از سیستم عامل اندروید به‌جای ویندوز فون منسوخ شده نیز نکته مهمی است که خیال کاربران را از دسترسی به دنیای وسیعی از اپلیکیشن‌ها راحت می‌کند.

منبع: Phone Arena

The post مایکروسافت پشتیبانی از ۵G را به سرفیس Duo 2 اضافه می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala