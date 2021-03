شما ممکن است که واکنش مدیر عامل سابق مایکروسافت یعنی استیو بالمر را به رونمایی از اولین نسل آیفون به‌یاد بیاورید. در زمان رونمایی از اولین آیفون توسط استیو جابز در ۷ ژانویه ۲۰۰۷ (۱۷ دی ۱۳۸۵)، شرکت مایکروسافت سیستم عامل ویندوز موبایل را داشت که سیستم عامل موفقی بود.

زمانی که بعد از رونمایی از اولین آیفون نظر مدیر عامل مایکروسافت یعنی استیو بالمر را درباره‌ی گوشی لمسی آیفون پرسیدند، او خندید و این گوشی را گران‌ترین گوشی دنیا خطاب کرد. او همچنین ادامه داد: «این گوشی برای کاربران دارای فعالیت‌های تجاری جذاب نیست زیرا این گوشی کیبوردی را ندارد و در نتیجه برای فرستادن ایمیل دستگاه خوبی نیست.»

بعد از گذشت ۱۴ سال از زمان خنده‌ی بالمر به آیفون و مطرح کردن این صحبت‌ها، گذر زمان ثابت کرد که در آن زمان چه کسی اشتباه می‌کرده است و چه کسی توانست که موفقیت بسیاری را در دنیای گوشی‌ها هوشمند کسب کند.

دو سال پیش بنیان‌گذار شرکت مایکروسافت یعنی بیل گیتس اعلام کرد که با وجود کسب موفقیت بسیار زیاد در این سال‌ها، او در یک زمینه شکست خورده است و آن هم اجازه دادن به گوگل برای توسعه‌ی اندروید است. گیتس در آن زمان گفت که سیستم عامل اندروید ۴۰۰ میلیارد دلار برای گوگل ارزش دارد.

بعد از مطرح شدن این صحبت‌ها زمانی که از گیتس در مصاحبه‌ای انجام شده در اپ Clubhouse پرسیده شد که او از بین اندروید یا iOS کدام سیستم عامل را ترجیح می‌دهد، او گفت که از یک گوشی اندرویدی استفاده می‌کند. البته استفاده بیل گیتس از یک گوشی اندرویدی به معنای استفاده‌ی دائمی این شخص از اندروید نیست و او بعضی وقت‌ها از آیفون هم استفاده می‌کند.

در واقع باید بگوییم که این مصاحبه در اپ Clubhouse انجام شد و این اپ هم اکنون تنها در اپ استور عرضه می‌شود. زمانی که خبر‌هایی مبنی بر انجام مصاحبه‌ای با بیل گیتس در اپ Clubhouse در شبکه‌ی اجتماعی توییتر منتشر شد؛ بسیاری از کاربران این سوال را مطرح کردند که آیا بیل گیتس از آیفون استفاده می‌کند؟

در آغاز این مصاحبه بیل گیتس گفت به خاطر اینکه دوست دارد تا چیز‌های مختلف را دنبال کند بعضی وقت‌ها از دستگاهی با سیستم عامل iOS هم استفاده می‌کند.

در واقع باید بگوییم که با وجود اینکه بیل گیتس بعضی وقت‌ها از آیفون استفاده می‌کند، اما در حالت کلی او از یک گوشی اندرویدی استفاده می‌کند.

البته باید بگوییم که بسیاری از دوستان بیل گیتس از آیفون استفاده می‌کنند. گیتس درباره‌ی اندروید می‌گوید: «بعضی سازندگان تلفن‌های اندرویدی در جهان از قبل نرم‌افزار‌های عرضه شده توسط مایکروسافت‌ را بر روی گوشی‌ها خود نصب می‌کنند که باعث می‌شود استفاده از این گوشی‌ها برای من راحت‌تر باشد.»

بیل گیتس؛ برنامه‌نویس خوب، سوداگر نابغه

او در ادامه گفت: «گوشی‌های اندرویدی از لحاظ نحوه‌ی ارتباط نرم‌افزار‌ها با سیستم عامل منعطف‌تر هستند.» در واقع این علت‌ها باعث شده است که سیستم عامل مورد علاقه‌ی بیل گیتس اندروید باشد.

علاوه‌بر سیستم عامل‌ها، از بیل گیتس سوالاتی درباره‌ی شبکه‌های اجتماعی پرسیده شد. او درباره‌ی این موضوع گفت که علاوه‌بر حساب رسمیش در شبکه‌ی اجتماعی توییتر، او یک حساب کاربری هم در اپ Burner دارد که بعضی اوقات از آن استفاده می‌کند.

اگر شما یک کاربر اندروید هستید از اینکه تاکنون اپ Clubhouse برای سیستم عامل اندروید منتشر نشده است، ناراحتید، خبر خوشی را برای شما داریم. بنیان‌گذار اپ Clubhouse یعنی Paul Davison هم در این مصاحبه‌ی انجام شده از بیل گیتس حضور داشت و درباره‌ی اهمیت منتشر کردن نسخه‌ی اندروید اپ Clubhouse صحبت کرد.

از گیتس تا ماسک؛ با عادات منحصر به‌فرد مدیران سیلیکون ولی آشنا شوید

او گفت به دلیل استفاده‌ی گسترده‌ی کاربران از این سیستم عامل در سرتاسر جهان و غالب بودن استفاده از این سیستم عامل در دنیا، لازم است که نسخه‌‌ی اندروید اپ Clubhouse را هم منتشر کند. زمانی که از این شخص درباره‌ی ویژگی‌ بعدی که به این اپ اضافه خواهد شد پرسیده شد او در جواب گفت اندروید.

گیتس در مصاحبه‌ی انجام شده اعلام کرد که او در چند هفته‌ی گذشته هر روز خبر‌های مختلفی را درباره‌ی اپ Clubhouse شنیده است. اتاق اختصاص داده شده برای انجام این مصاحبه دارای عنوان Steve Jobs Stories بود که مدتی بعد موسس Clubhouse این اتاق را که به وسیله‌ی بسیاری از مهندسان اصلی اپل و مک پر شده بود، Amazing room نامید. اما در واقع باید بگوییم که آن‌ها از موضوع اصلی مورد بحث در اتاق دور شدند.

علاوه‌بر این موضوعات، در این مصاحبه به موضوعات دیگری مانند بیت کوین و تغییرات آب و هوایی هم پرداخته شد. گیتس که درباره‌ی تغییرات آب و هوایی هم تحقیقاتی را انجام داده است، گفت: «بیت کوین در زمان انجام هر تراکنش بیشتر از تمامی روش‌های مالی موجود، برق مصرف می‌کند.»

بیل گیتس به هدف اصلی اخبار جعلی ویروس کرونا تبدیل شده است

او در ادامه‌‌ی صحبت‌هایش خود را با عنوان «Bitcoin Skeptic» خطاب کرد (به معنای شخصی که نسبت به بیت کوین بدبین است) و گفت که او هیچ وقت در بیت کوین سرمایه‌گذاری را انجام نداده است.

او در واقع گفت: «من واکسن مالاریا و سرخک می‌خرم و در شرکت‌هایی که محصولاتی را تولید می‌کنند سرمایه‌گذاری می‌کنم.» او در ادامه گفت: «اگر افراد دیگری بتوانند با استفاده از سرمایه‌گذاری در بیت کوین موفق شوند، من آن‌ها را تحسین خواهم کرد.»

یکی از سوال‌های جالبی که در هنگام مصاحبه از بیل گیتس پرسیده شد این بود که آیا او گیمر است؟ با توجه به کلیشه‌‌ی موجود شاید تصویر کنید که بیل گیتس یک «نرد» (Nerd) است و نرد‌ها بازی‌های کامپیوتری را انجام می‌دهند.

اگر همچنین فکری را می‌کردید باید بگوییم که پاسخی که بیل گیتس به این سوال داد ممکن است که شما را سورپرایز کند، زیرا باید بگوییم که فردی که خود بنیان‌گذار شرکتی است که بازی‌های مختلفی را توسعه می‌دهد، گیمر نیست. او در پاسخ به این سوال گفت: «من تنها بازی Bridge را انجام می‌دهم که با برخی تعریف‌ها می‌توان آن را یک بازی در نظر گرفت.»

به مناسبت ۹۰ سالگی وارن بافت؛ درس‌هایی که بیل گیتس از او گرفته است

