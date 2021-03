مینگ-چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، ساعاتی قبل با انتشار یک گزارش جدید اطلاعات زیادی را در مورد محصولات آینده‌ی اپل فاش کرد. به گفته‌ی او، سری آیفون ۱۳ از ناچ کوچک‌تری بهره می‌برد و دو مدل پرو این خانواده هم مبتنی بر نمایشگرهای LTPO با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز هستند.

در رابطه با بهره‌گیری مدل‌های پرو آیفون ۱۳ از نمایشگرهای ۱۲۰ هرتز تا حالا گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. باید خاطرنشان کنیم مدل‌های ۲۰۱۷ به بعد آیپد پرو نیز از نمایشگرهای موسوم به ProMotion بهره می‌برند که قادر به ارائه‌ی حداکثر رفرش ریت ۱۲۰ هرتز هستند.

مینگ-چی کو همچنین خاطرنشان کرده که سری آیفون ۱۳ مانند نسل قبلی شامل ۴ مدل است که تمام آن‌ها از پورت لایتنینگ و مودم اسنپ‌دراگون X60 بهره می‌برند. طبق ادعای این افشاگر، قابلیت لرزشگیر مبتنی بر سنسور آیفون ۱۳ پرو مکس به دوربین اصلی تمام مدل‌های آیفون ۱۳ راه پیدا می‌کند.

آقای «کو» قبلا پیش‌بینی کرده بود که حداقل یکی از مدل‌های پرچم‌دار آیفون در سال ۲۰۲۱ با بدنه‌ی فاقد پورت عرضه خواهد شد. اما حالا طبق این گزارش جدید، امسال خبری از آیفون بدون پورت نخواهد بود. همچنین هر ۴ مدل از باتری‌های بزرگ‌تری نسبت به نسل قبلی بهره می‌برند. در ضمن برخلاف برخی گزارش‌های مطرح شده، سنسور LiDAR مختص مدل‌های پرو خواهد بود و به مدل‌های معمولی راه پیدا نمی‌کند.

آقای «کو» در این گزارش اعلام کرده که اپل تا نیمه‌ی نخست ۲۰۲۲ برنامه‌ای برای عرضه‌ی نسل جدید آیفون SE ندارد و این گوشی قرار است با تراشه‌ی سریع‌تر و پشتیبانی از اینترنت ۵G به دست کاربران برسد.

آیفون ۱۳ چه تغییراتی نسبت به آیفون ۱۲ خواهد داشت؟

