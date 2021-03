ایسوس قرار است به‌زودی از گوشی گیمینگ جدید خود با نام راگ‌فون ۵ رونمایی کند که پیش از این خبرهای زیادی در رابطه با آن‌ منتشر شده اما خبر اخیر به تجهیز این محصول به ۱۸ گیگابایت حافظه‌ی رم اشاره دارد.

در حال حاضر هیچ گوشی پرچم‌دار چه معمولی و چه گیمینگ وجود ندارد که بیش از ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم داشته باشد. معمولا هم گوشی‌هایی مجهز به ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم از قیمت بالایی برخوردارند که از جمله آن‌ها می‌توان به گلکسی S21 اولترا، راگ‌فون ۳، لنوو Legion و … اشاره کرد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، شرکت تایوانی قرار است محصولی را راهی بازار کند که بیش از ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم دارد.

راگ‌فون ۵ قرار است چهارمین گوشی هوشمند گیمینگ ایسوس باشد اما شرکت تصمیم گرفت عدد ۴ را از نام‌گذاری محصولات خود حذف کند. به نظر می‌رسد این اقدام ایسوس به این خاطر بوده که گوشی جدید احتمالا قابلیت انقلابی به نسبت نسل قبل خواهد داشت که خبری که امروز منتشر شده، این حدس و گمان را تقویت کرده.

با توجه به بنچمارک گیک‌بنچ که از محصولی منتسب به راگ‌فون ۵ منتشر شده، به نظر می‌رسد نماینده‌ی مورد انتظار ایسوس از ۱۸ گیگابایت حافظه‌ی رم بهره خواهد برد. این محصول که با شماره مدل I005DB در گیک‌بنچ حضور یافته، نسخه‌ی دوم راگ‌فون ۵ خواهد بود، چرا که پیش‌تر دیده بودیم مدلی با شماره‌ی DA نیز از این گوشی وجود دارد که حتی‌ وب‌سایت DXOMARK اخیرا به تست قابلیت صوتی آن نیز پرداخت.

در بنچمارک‌هایی که از این گوشی منتشر شده، دیده بودیم که به ۸/۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم مجهز شده و اینطور به نظر می‌رسد که یک مدل ۱۲ گیگابایتی نیز از آن در دست ساخت قرار داد. مدل I005DB اما از یک نمایشگر ثانویه‌ی کوچک در پنل پشتی هم بهره می‌برد و احتمالا باید مدل پرو راگ‌فون ۵ باشد چرا که ظاهرا قرار است از ۱۸ گیگابایت حافظه‌ی رم بهره ببرد.

ایسوس راگ‌فون ۵ با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸، اندروید ۱۱ و ۸/۱۲/۱۶/۱۸ گیگابایت حافظه‌ی رم راهی بازار خواهد شد اما قیمت آن هنوز در خبرگزاری‌های موثق اعلام نشده. این محصول قرار است در تاریخ ۱۰ مارس امسال (۲۰ اسفند) رونمایی شود.

منبع: GSMArena

