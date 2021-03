با توجه به تست‌هایی که وب‌سایت DxOMark روی دوربین پرچم‌دار جدید سامسونگ یعنی گلکسی S21 اولترا انجام داد (مدل اگزینوس)، ظاهرا این گوشی اصلا نتوانست امتیاز قابل قبولی را کسب کند و حتی پایین‌تر از گلکسی S20 اولترا قرار گرفت.

اگر خاطرتان باشد، زمانی که سامسونگ گلکسی S20 اولترا را در سال ۲۰۲۰ راهی بازار کرد، اولین گوشی این شرکت با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری را شاهد بودیم. بسیاری‌ از کاربران انتظار داشتند سامسونگ بعد از مدت‌ها بتواند امتیاز بسیار خوبی از وب‌سایت DxOMark بگیرد که متاسفانه اینطور نشد و این گوشی به خاطر ضعفی که در بخش فوکوس خودکار داشت، از خیلی از پرچم‌دارهای دیگر نیز عقب ماند.

سامسونگ مشکلات این گوشی را در زمینه‌ی عکاسی با اضافه کردن یک سنسور لیزری مخصوص فوکوس خودکار به گوشی گلکسی نوت ۲۰ اولترا برطرف کرد. اما نماینده‌ی نوت از لحاظ بزرگ‌نمایی ضعیف‌تر از S20 اولترا بود و تنها می‌توانست ۵۰ برابر زوم کند. با عرضه‌ی گلکسی S21 اولترا اما تغییرات بیشتری را شاهد بودیم. از طرفی تمام مشکلات S20 اولترا در بخش دوربین در این گوشی نه تنها برطرف شده بود بلکه به شکل بهتری هم تعبیه شدند که از جمله آن‌ها می‌توان به اضافه شدن یک سنسور تله‌فوتوی دیگر اشاره کرد. از طرفی دیگر، سامسونگ مجددا توانایی زوم ۱۰۰ برابری را به این گوشی افزود و از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی جدیدی هم در آن استفاده کرد.

اما همه‌ی این تغییرات نه تنها امتیاز خوبی را برای S21 اولترا در DxOMark رقم نزد بلکه حتي نتوانستند باعث شوند این گوشی بالاتر از نسل قبل خود یعنی S20 اولترا قرار بگیرد. DxOMark سال گذشته به گلکسی S20 اولترا در مجموع امتیاز ۱۲۶ را داد در حالی که S21 اولترا امتیاز بسیار ناامیدکننده‌ی ۱۲۱ را کسب کرد. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که امتیاز کسب شده توسط نماینده‌ی سال گذشته‌ی سامسونگ بعد از ۴ دوره متفاوت به این میزان رسیده اما خب امتیازی که S21 اولترا کسب کرده چیزی نیست که بتوان پیشرفت زیادی را از آن انتظار داشت.

مقایسه دوربین سلفی گلکسی S21 اولترا با آیفون ۱۲ پرو مکس، نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵

اما چه چیزی باعث کسب این امتیاز بسیار ضعیف شده؟ گلکسی S21 اولترا در بخش عکاسی امتیاز ۱۲۸ را کسب کرد. در بخش زوم، ۷۶ و در بخش فیلم‌برداری هم موفق شد ۹۸ امتیاز کسب کند. اینطور که به نظر می‌رسد، زوم و فیلم‌برداری بخش‌هایی هستند که S21 نتوانست در آن‌ها خوب ظاهر شود چرا که گوشی سال گذشته‌ی سامسونگ در این دو بخش به ترتیب امتیاز ۸۸ و ۱۰۶ را کسب کرده بود. (در بخش عکاسی امتیازات مشابه بود).

حال سوال اینجاست که چرا گلکسی S21 اولترا که در تمام بررسی‌های مختلف کاملا امیدوارکننده و قدرتمند ظاهر شده بود، نتوانست توجه متخصصین DxOMark را جلب کند؟ اینطور که به نظر می‌رسد، دوربین فوق عریض در بخش بزرگ‌نمایی امتیاز قابل قبولی را کسب کرد، اما مشکل اصلی به دو دوربینی برمی‌گردد که مخصوص بزرگ‌نمایی طراحی شدند؛ یعنی همان دو سنسور ۱۰ مگاپیکسلی که نتوانستند مطابق انتظار ظاهر شوند. در نتیجه، عملکرد S21 اولترا در این بخش تنها کمی بالاتر از مدل استاندارد گلکسی نوت ۲۰ بود.

DxOMark معتقد است عملکرد دوربین‌های تله‌فوتو در این گوشی که یکی برای بزرگ‌نمایی ۳ و دیگری برای بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری طراحی شدند، عملکرد خیلی بهتری به نسبت سیستم زوم اصلی S21 اولترا ندارند. درست مانند گلکسی نوت ۲۰ که به دوربین ۶۴ مگاپیکسلی برای بزرگ‌نمایی ۳ برابری دیجیتال مجهز شده بود که عملا وجود آن فایده‌ی خاصی هم نداشت.

در بخش ویدیو که نقطه ضعف دیگر نماینده‌ی سامسونگ به حساب می‌آید، عملکرد آن تقریبا با پیکسل ۴a برابر بود. این خبر بسیار خوبی برای علاقه‌مندان به نماینده‌ی گوگل است اما برای کسی که قصد خرید S21 اولترا را دارد شاید بدترین خبر ممکن باشد. حال جالب اینجاست که وب‌سایت یاد شده این گوشی را در وضوح ۸K و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه تست نکرد و این بررسی صرفا بعد از فیلم‌برداری در وضوح ۴K و با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه به اتمام رسید. هرچند آنچه که DxOMark در این بخش ناامیدکننده می‌داند، عملکرد ضعیف لرزشگیر اپتیکال در خنثی‌سازی لرزش‌های ناخواسته است.

انتظار می‌رود سامسونگ با ارائه‌ی به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری، بتواند عملکرد گلکسی S21 اولترا را تا حد زیادی در بخش فیلم‌برداری و بزرگ‌نمایی بهبود ببخشد. هرچند آنچه که تاکنون در بررسی‌ها از دوربین گلکسی S21 اولترا می‌دیدیم با نتیجه‌ای که DxOMark ثبت کرده کاملا متفاوت است و مشخص هم نیست چرا چنین اتفاقی رقم خورده. با این حال باید منتظر ماند و دید در بررسی‌های بعدی DxOMark، کهکشانی جدید سامسونگ چه عملکردی از خود به نمایش خواهد گذاشت.

نظر شما در رابطه با عملکرد ضعیف گلکسی S21 اولترا در تست‌های DxOMark چیست؟

بهترین گوشی‌های ۲۰۲۱ از نظر کیفیت صفحه‌نمایش

منبع: GSMArena

The post دوربین گلکسی S21 اولترا در تست‌های DxOMark امتیاز کمتری نسبت به S20 اولترا کسب کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala