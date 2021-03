تحلیلگر با سابقه‌ی محصولات اپل یعنی مینگ چی کو با منتشر کردن یک گزارش تحقیقاتی گسترده مسیر آیفون‌های آینده را مشخص کرده است. در یکی از گزارش‌های منتشر شده توسط این تحلیلگر، این شخص به آیفون تاشو پرداخته و عنوان کرده است که اپل قصد دارد آیفون تاشو را با نمایشگری ۷٫۵ تا ۸ اینچ در سال ۲۰۲۳ عرضه کند.

البته باید بگوییم که زمان در نظر گرفته شده برای عرضه‌ی این آیفون یعنی سال ۲۰۲۳، بستگی به این موضوع دارد که امسال اپل بتواند مشکلاتی را که در مسیر توسعه و تولید انبوه این آیفون قرار دارد را حل کند. مینگ چی کو درباره‌ی این آیفون گفته است که تولید رسمی این آیفون آغاز نشده است.

با توجه به این موضوع، می‌توانیم بگوییم که این آیفون هم اکنون در حال گذراندن مراحل تحقیقاتی خود است و همچنین شایعه‌هایی وجود دارند که عنوان می‌کنند ممکن است اپل توسعه‌ی این آیفون را متوقف کند.

بعد از رونمایی و عرضه‌ی گوشی‌های تاشو توسط شرکت‌های مختلف سازنده‌ی تلفن همراه در دنیا، شایعه‌های مبنی بر عرضه آیفون تاشو توسط اپل مطرح شدند. این شایعه‌ها عنوان می‌کردند که اپل در زمان توسعه‌ی آیفون تاشو همکاری‌هایی را با دو شرکت کره‌ای سامسونگ و LG برای توسعه‌ی نمایشگر OLED تاشو داشته است.

همچنین به‌تازگی گزارشی منتشر شده است که عنوان می‌کند نمایشگر به کار رفته در این آیفون تاشو اندازه‌ای ۷٫۳ تا ۷٫۶ اینچ خواهد داشت و نمایشگر آیفون تاشو از قلم اپل Pencil پشتیبانی می‌کند.

اپل احتمالا آیفون تاشو را جایگزین آیپد مینی خواهد کرد

