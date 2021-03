چند روز قبل شیائومی در کشور چین از گوشی‌های سری ردمی K40 رونمایی کرد و از آن زمان شایعات مختلفی در مورد عرضه‌ی این گوشی‌ها با برند پوکو برای بازارهای جهانی مطرح شده است. اما حالا با توجه به مجوز ارائه شده از طرف کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا، با خیال راحت می‌توانیم به این موضوع بپردازیم. طبق این مجوز، ردمی K40 به عنوان پوکو F3 راهی بازارهای جهانی خواهد شد.

این یعنی به احتمال زیاد پوکو F3 پرو همان ردمی K40 پرو یا K40 پرو پلاس است ولی هنوز در این رابطه اطلاعاتی فاش نشده است. در هر صورت پوکو F3 با تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۷۰ به دست کاربران می‌رسد. این گوشی مبتنی بر ۶ تا ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی غیر قابل افزایش است.

در پنل پشتی آن دوربین سه‌گانه قرار دارد که از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و ماکرو ۵ مگاپیکسلی تشکیل شده است. در حفره‌ی نمایشگر هم یک دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی انجام وظیفه می‌کند. انرژی پوکو F3 از طریق باتری ۴۵۲۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ سریع ۳۳ واتی پشتیبانی می‌کند.

اندازه‌ی نمایشگر این گوشی به ۶.۶۷ اینچ می‌رسد و از رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. ردمی K40 با MIUI 12 مبتنی بر اندروید ۱۱ راهی بازار شد ولی احتمالا پوکو F3 از همان ابتدا مبتنی بر MIUI 12.5 خواهد بود.

منبع: GSM Arena

The post ردمی K40 با نام پوکو F3 راهی بازارهای جهانی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala