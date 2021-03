آینده‌ی بخش موبایل LG در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در این زمینه گزارش‌های مختلفی در رابطه با تلاش برای فروختن این بخش از شرکت مطرح شده است. حالا بعد از انتشار گزارش‌های مربوط به مبهم بودن وضعیت گوشی رول‌شونده‌ی LG، حالا یک خبرگزاری کره‌ای گزارش داده که احتمالا جانشین LG V60 هیچوقت عرضه نخواهد شد.

یک منبع آگاه به این خبرگزاری گفته که LG و شرکای تجاری آن تصمیم گرفته‌اند آزمایش میدانی این گوشی که قرار بوده در انتهای ماه فوریه آغاز شود، لغو کنند. گفته می‌شود LG بعد از پایان این آزمایش میدانی قصد داشته در ماه مارس از گوشی موردنظر رونمایی کند. در همین زمینه می‌توانیم به یک گزارش دیگر هم اشاره کنیم که ماه‌ها قبل منتشر شد و در آن آمده بود شرکت LG در ماه مارس از پرچم‌دار جدید خود رونمایی می‌کند. در آن زمان گفته می‌شد این گوشی از اسنپدراگون ۸۸۸ بهره می‌برد و از قلم استایلوس Wacom پشتیبانی می‌کند.

سخنگوی شرکت LG در این رابطه هنوز اظهارنظر نکرده است. ولی حتی اگر این خبر تکذیب شود، روشن است که بخش موبایل LG وضعیت ایدئالی ندارد و احتمالا در حال سپری کردن روزهای آخر خود است. شما در مورد این خبرهای مربوط به بخش موبایل LG چه فکر می‌کنید؟ آیا این شرکت به زودی از بازار موبایل خارج می‌شود؟

