با توجه به گزارش منتشر شده توسط یکی از مشهورترین تحلیلگران محصولات اپل، مینگ چی کو، اپل قصد دارد در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۲ از نسل بعدی آیفون SE رونمایی کند.

شایعه‌های اولیه منتشر شده درباره‌‌ی نسل سوم آیفون SE عنوان می‌کردند که زمان رونمایی و عرضه‌ی این آیفون نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ است. بعد از منتشر شدن این شایعه‌ها، شایعه‌های دیگری منتشر شدند که عنوان می‌کردند اپل قصد دارد از نسل بعدی آیفون SE در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ یا در اوایل سال ۲۰۲۲ رونمایی کند.

علاوه‌بر این، شایعه‌هایی درباره‌ی نسخه‌ی با نمایشگر بزرگتر آیفون SE به نام آیفون SE پلاس منتشر شدند. این شایعه‌ها عنوان می‌کردند که اپل قصد دارد در آیفون SE پلاس از یک نمایشگر بزرگ که تمامی بخش جلویی این گوشی را به خود اختصاص می‌دهد، استفاده کند.

علاوه‌بر این، اپل برای توسعه‌ی این آیفون به این شکل قصد دارد تا دکمه‌ی هوم آیفون را حذف کند و از سنسور اثر انگشت Touch ID قرار گرفته در دکمه‌ی پاور در آن استفاده کند.

با وجود مطرح شدن این شایعه‌ها در گذشته، مینگ چی کو در گزارش جدیدی مدعی شده است که تغییرات رخ داده در این مدل زیاد چشمگیر نیستند. با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط مینگ چی کو، می‌توانیم بگوییم که نسل بعدی آیفون SE مشابه مدل کنونی این آیفون است و از جمله مهم‌ترین تغییرات رخ داده در آن می‌توان به پشتیبانی از فناوری ارتباطی ۵G و پردازنده‌ی جدیدتر اشاره کرد.

کو در گزارش خود می‌گوید:

«اپل قصد دارد تا از آیفون SE جدید در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۲ رونمایی کند. طراحی ظاهری این گوشی و بیشتر مشخصات فنی آن مشابه مدل کنونی آیفون SE است که نمایشگری ۴٫۷ اینچی دارد. از جمله بزرگترین تغییرات رخ داد در این آیفون می‌توان به پشتیبانی از فناوری ارتباطی ۵G و پردازنده‌ی جدیدتر اشاره کرد.»

اپل از نسل کنونی آیفون SE در ماه آوریل (فروردین) ۲۰۲۰ رونمایی کرد. با وجود اینکه آیفون SE کنونی برپایه‌ی آیفون ۸ توسعه داده شده، اما دارای مشخصات فنی به‌روز شده‌ای مانند پردازنده‌ی A13 است. اپل از این پردازنده در خانواده‌ی آیفون ۱۱ استفاده کرده بود.

کو می‌گوید: «من عقیده دارم که اگر اپل در نسل بعدی آیفون SE از سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID در دکمه‌ی پاور استفاده کند، تجربه‌ی کاربری در زمان استفاده از این گوشی بسیار بهبود خواهد یافت.» او ادامه می‌دهد: «البته باید بگویم که هنوز هیچ مدرکی برای انجام این کار توسط اپل و همچنین زمان انجام این کار در دسترس نیست.»

