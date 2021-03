به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد استفاده از ناچ را در برخی از آیفون‌های ۲۰۲۲ متوقف کند و به جای ناچ از نمایشگر دارای حفره در برخی مدل‌های آیفون استفاده کند. به نظر می‌رسد که نمایشگر دارای حفره‌ی آیفون مشابه نمایشگر‌هایی است که سامسونگ هم اکنون در مدل‌های پرچمدار گوشی‌های گلکسی از آن استفاده می‌کند.

مینگ چی کو که در زمینه‌ی تحلیل محصولات اپل سابقه‌‌ی طولانی را دارد، به‌تازگی در گزارش جدید خود به این موضوع اشاره کرده است. کو در گزارش جدید خود گفته است که اگر اپل در این زمینه با مشکلی مواجه نشود و بازدهی تولید آیفون دارای این نوع نمایشگر خوب باشد، این شرکت در بهترین حالت در سال ۲۰۲۲ از نمایشگر دارای حفره در مدل‌های پرچمدار آیفون‌های ۲۰۲۲ استفاده خواهد کرد.

با وجود مطرح شدن این اطلاعات جدید توسط کو، این شخص جزئیات دیگری را از این آیفون‌های با نمایشگر دارای حفره‌ منتشر نکرده است. به عنوان نمونه نمی‌دانیم که اپل در صورت استفاده از سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID به عنوان سیستم تشخیص هویت کاربران در آیفون‌های ۲۰۲۲، چگونه از این سیستم بدون استفاده از ناچ در این آیفون‌ها استفاده خواهد کرد.

شایعه‌هایی که تاکنون منتشر شده‌اند عنوان می‌کنند که اپل قصد دارد از سیستم تشخیص اثر انگشت Touch ID زیر نمایشگر حداقل در چندین مدل از آیفون‌های بعدی استفاده کند. همچنین با توجه به اینکه شرکت چینی ZTE به‌تازگی از سیستم تشخیص چهره‌ی سه بعدی قرار گرفته در زیر نمایشگر رونمایی کرد، ممکن است که اپل هم به‌دنبال راهی مشابه و استفاده از سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID در زیر نمایشگر باشد.

آیفون ۱۳ چه تغییراتی نسبت به آیفون ۱۲ خواهد داشت؟

کو همچنین گفته است که اگر اپل در زمان توسعه‌ی این فناوری با مشکلی رو‌به‌رو نشود، حداقل در یکی از مدل‌های پرچمدار آیفون عرضه شده در سال ۲۰۲۳ شاهد استفاده از سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID زیر نمایشگر خواهیم بود.

علاوه‌بر این، باید بگوییم که انتظار می‌رود آیفون‌های ۲۰۲۳ دارای مشخصاتی مانند دوربین تله‌فوتوی پریسکوپی و نمایشگر تمام صفحه بدون وجود ناچ یا حفره باشند. همچنین ممکن است که اپل از یک آیفون مقرون‌ به‌صرفه با نمایشگر LCD و ۶ اینچی رونمایی کند. گویا این آیفون مقرون به‌صرفه دارای سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID و برچسب قیمتی زیر ۶۰۰ دلار خواهد بود.

کو عنوان می‌کند که اپل با رونمایی از این آیفون مقرون‌ به‌صرفه در سال ۲۰۲۳ این آیفون را جایگزین آیفون ۱۱ می‌کند. علاوه‌بر این، کو همچنین عنوان می‌کند که دوربین جلویی استفاده شده در آیفون‌های ۲۰۲۲ دارای قابلیت فوکوس خودکار خواهد بود.

آیفون تاشو احتمالا با نمایشگری ۷٫۵ تا ۸ اینچ سال ۲۰۲۳ عرضه می‌شود

منبع: MacRumors

