سامسونگ مدتی قبل از سنسور دوربین ۵۰ مگاپیکسلی به نام ISOCELL GN2 رونمایی کرد و این سنسور قرار است به عنوان جانشین ISOCELL GN1 انجام وظیفه کند. به غیر از اینکه این بزرگ‌ترین سنسور ساخته شده توسط سامسونگ محسوب می‌شود، در زمینه‌ی فوکوس خودکار و عملکرد HDR هم ارتقاهای قابل توجهی داشته است.

سامسونگ باید این سنسور دوربین ۵۰ مگاپیکسلی را به جای سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی در پرچم‌داران خود مورد استفاده قرار دهد و به غیر از اندازه‌ی بزرگ‌تر سنسور، برای این توصیه می‌توانیم دلایل مختلفی را مطرح کنیم. این یک سنسور ۱/۱.۲ اینچی با پیکسل‌های ۱.۴ میکرومتری و قابلیت تشخیص فوکوس خودکار Dual Pixel Pro است. به همین خاطر، سنسور موردنظر تعادل خیلی خوبی را بین اندازه‌ی پیکسل‌ها و رزولوشن کلی ایجاد کرده است.

از دیگر قابلیت‌های آن می‌توانیم به امکان فیلم‌برداری ۴K تا سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه و فیلم‌برداری ۱۰۸۰p با سرعت ۴۸۰ فریم در ثانیه اشاره کنیم. همچنین رزولوشن آن به اندازه‌ای است که می‌تواند ویدیوهای ۸K را هم ضبط کند.

امکانات متنوع و جذاب برای عکاسی و فیلم‌برداری

این سنسور با ترکیب ۴ در یک پیکسل‌ها، می‌تواند عکس‌های ۱۲.۵ مگاپیکسلی مبتنی بر پیکسل‌های ۲.۸ میکرومتری را ثبت کند. این در حالی است که سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ISOCELL HM3 بعد از ترکیب ۹ در یک پیکسل‌ها، اندازه‌ی پیکسل‌ها را به ۲.۴ میکرومتر می‌رساند. همچنین این سنسور ۵۰ مگاپیکسلی در برابر رقیب ۱۰۸ مگاپیکسلی خود از حساسیت بیشتری نسبت به نور بهره می‌برد. همان‌طور که احتمالا می‌دانید، این موضوع منجر به کاهش نویز و افزایش جزئیات تصویر می‌شود.

فناوری ترکیب پیکسل‌ها چیست و چه فوایدی برای دوربین گوشی دارد؟

از آنجایی که گوشی‌ها حین فیلم‌برداری از قابلیت ترکیب پیکسل‌ها استفاده نمی‌کنند، پیکسل‌های بزرگ‌تر این سنسور منجر به بهبود کیفیت فیلمبرداری نیز می‌شوند. به عنوان مثال، سنسور دوربین اصلی آیفون ۱۲ پرو مکس از پیکسل‌های ۱.۷ میکرومتری تشکیل شده و به همین خاطر در مقایسه با گلکسی S21 اولترا در محیط‌های کم‌نور کیفیت بهتری برای فیلم‌برداری دارد.

در ضمن این سنسور ۵۰ مگاپیکسلی به لطف بهره‌گیری از الگوریتم موزائیک هوشمند می‌تواند عکس‌های ۱۰۰ مگاپیکسلی هم ثبت کند. این مشخصه برای زوم‌های هیبریدی مثمر ثمر خواهد بود.

بهبود فوکوس خودکار

احتمالا به خاطر دارید که مشکلات فوکوس خودکار دوربین گلکسی S20 اولترا با اعتراض‌های زیادی روبرو شد. سامسونگ برای حل این مشکل در ماژول دوربین‌های گلکسی نوت ۲۰ اولترا و S20 اولترا سیستم فوکوس خودکار لیزری تعبیه کرد. اما سنسور دوربین اصلی این گوشی‌ها مبتنی بر فوکوس خودکار Dual-Pixel هستند که یک فناوری نسبتا قدیمی محسوب می‌شود. از طرف دیگر، سنسور ISOCELL GN2 برای فوکوس خودکار از قابلیت پیشرفته‌تری موسوم به Dual Pixel Pro بهره می‌برد.

به لطف این مشخصه، سنسور موردنظر علاوه بر فوکوس افقی از فوکوس مورب هم پشتیبانی می‌کند که منجر به بهبود عملکرد فوکوس خودکار می‌شود. به همین خاطر گوشی‌های مبتنی بر این سنسور، دیگر نیازی به استفاده از ماژول فوکوس خودکار لیزری نخواهند داشت.

از دیگر قابلیت‌های این سنسور می‌توانیم به Staggered HDR اشاره کنیم که در زمانی بسیار کوتاه، می‌تواند چندین فریم با نوردهی متنوع را ثبت کند. این عکس‌ها سپس با یکدیگر ترکیب می‌شوند و در نهایت عکس نهایی با محدوده‌ی دینامیکی فوق‌العاده‌ای ارائه می‌شود. همچنین این مشخصه برای بهبود ویدیوهای ۴K HDR هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گوشی‌هایی مانند شیائومی می ۱۰ اولترا و ویوو X50 پرو پلاس قدرت دوربین‌های ۴۸ و ۵۰ مگاپیکسلی را نشان داده‌اند. سامسونگ هم برای پرچم‌داران جدید خود باید سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی را کنار بگذارد و در عوض از این سنسور تازه‌نفس قدرتمند بهره ببرد. اگر سامسونگ سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی را به طور قابل توجهی بهبود نبخشد و برای نسل بعدی پرچم‌داران همچنان از این سنسور استفاده کند، احتمالا به معنای اهمیت بیشتر بازاریابی و تبلیغات برای سامسونگ نسبت به کیفیت عکاسی و فیلم‌برداری است.

چرا اندازه‌ی سنسور دوربین اهمیت زیادی دارد؟

منبع: Sam Mobile

The post چرا سامسونگ باید از این سنسور ۵۰ مگاپیکسلی برای پرچم‌داران خود استفاده کند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala