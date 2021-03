گلکسی S21 اولترا یکی از بهترین گوشی‌ها در زمینه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری است که سامسونگ آن را اوایل سال میلادی امسال رونمایی و راهی بازار کرد. کهکشانی سامسونگ از ۴ دوربین روی پنل پشتی خود بهره می‌برد که هر یک از آن‌ها توانایی بالایی در زمینه‌ی عکاسی دارند. اما این گوشی در این زمینه رقبای بسیار زیادی دارد. در مطلبی جداگانه به مقایسه‌ی دوربین آن با گوشی‌هایی نظیر آیفون ۱۲ پرو مکس، پیکسل ۵ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا پرداختیم اما در این مطلب، گلکسی S21 اولترا را در مقابل یکی از بهترین گوشی‌ها در زمینه‌ی عکاسی یعنی هواوی P40 پرو پلاس قرار دادیم تا ببینیم کدام یک از آن‌ها عملکرد بهتری از خود به نمایش می‌گذارد.

گلکسی S21 اولترا یکی از بهترین گوشی‌هایی است که اوایل سال ۲۰۲۱ راهی بازار شد. آنچه که این محصول را به یکی از بهترین پرچم‌دارهای امسال تبدیل کرده، دوربین‌های آن هستند که شامل یک دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی و دو تله فوتو ۱۰ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی ۳ و ۱۰ برابری می‌شوند؛ دو دوربینی که تاکنون در تست‌های مختلف یک نقطه قوت برای نماینده‌ی سامسونگ بوده‌اند اما خب DxOMark نظر دیگری داشت و آن را دقیقا یکی از مشکلات S21 اولترا در زمینه‌ی عکاسی دانست.

اما در طرف مقابل یکی از بهترین‌ گوشی‌های دنیا در زمینه‌ی عکاسی قرار دارد؛ یعنی هواوی P40 پرو پلاس که در ماه مارس سال ۲۰۲۰ رونمایی شد. اگرچه یک سال از عمر این گوشی می‌گذرد اما هنوز هم هیچ گوشی از جمله جدیدترین‌های سامسونگ نتوانستند امتیازی نزدیک به آن در وب‌سایت DxOMark کسب کنند. این محصول روی پنل پشتی خود از ۴ دوربین بهره می‌برد که شامل یک دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، فوق عریض ۴۰ مگاپیکسلی و دو دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ و ۱۰ برابری اپتیکال می‌شوند. یعنی کاملا مشابه دوربین‌های نماینده‌ی سامسونگ اما با سنسورهای مختلف.

لازم به ذکر است در هر دو گوشی علاوه بر این چهار دوربین، یک سنسور هم قرار گرفته که برای گلکسی S21 اولترا یک سنسور لیزری مخصوص فوکوس خودکار و برای هواوی P40 پرو پلاس هم یک سنسور مدت پرواز برای سنجش عمق میدان هستند. دو سنسوری که عکاسی نمی‌کنند اما به دوربین اصلی در راستای ثبت تصاویری باکیفیت کمک می‌کنند. اما قبل از پرداختن به مقایسه، شما عزیزان می‌توانید مشخصات فنی کامل دوربین دو گوشی گلکسی S21 اولترا و هواوی P40 پرو پلاس را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام گوشی گلکسی S21 اولترا هواوی P40 پرو پلاس دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.8 – لنز ۲۶ میلی‌متری و بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال تصویر ۵۰ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.9 – لنز ۲۳ میلی‌متری و بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال تصویر دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۱۳ میلی‌متری با پشتیبانی از فوکوس خودکار قابلیت Super Steady برای کاهش لرزش حین فیلم‌برداری ۴۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 – لنز ۱۸ میلی‌متری با پشتیبانی از فوکوس خودکار دوربین تله‌فوتو ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 – لنز ۷۰ میلی‌متری با پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال و فوکوس خودکار – قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال ۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 – لنز ۸۰ میلی‌متری با پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال و فوکوس خودکار – قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال دوربین تله‌فوتو ۱۰ مگاپیکسلی تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/4.9 – لنز ۲۴۰ میلی‌متری با پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال و فوکوس خودکار – قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری اپتیکال ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/4.4 – لنز ۲۴۰ میلی‌متری با پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال و فوکوس خودکار – قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری اپتیکال سنسورهای دیگر سنسور لیزری فوکوس خودکار سنسور سه‌بعدی مدت پرواز دوربین سلفی ۴۰ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۲۶ میلی‌متری و پشتیبانی از فوکوس خودکار ۳۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۲۶ میلی‌متری و پشتیبانی از فوکوس خودکار کیفیت فیلم‌برداری دوربین اصلی ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه – ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه – ۷۲۰P با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه – پشتیبانی از +HDR10 ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه – ۷۲۰P با سرعت ۷۶۸۰ فریم بر ثانیه – پشتیبانی از HDR کیفیت فیلم‌برداری دوربین سلفی ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه رتبه در وب‌سایت DxOMark ۱۷ ۴

روی کاغذ، مشخصات بسیار قدرتمندی را از هر دو گوشی شاهد هستیم و این یعنی انتظار داریم عملکرد آن‌ها اگرچه متفاوت اما به بهترین شکل ممکن پاسخگوی نیاز کاربران با سلیقه‌های گوناگون باشد. هر دو گوشی از سنسورهایی بزرگ با وضوح بسیار بالا بهره می‌برند تا بدین ترتیب در جذب نور عملکرد خوبی داشته باشند. از قابلیت‌های جذاب دوربین اصلی دو گوشی می‌توان به فیلتر رنگی RYYB در P40 پرو پلاس و سنسور جدید ISOCCEL در گلکسی S21 اولترا اشاره کرد که نقش هر دو در جذب نور بسیار موثر است.

دوربین فوق عریض نماینده‌ی سامسونگ هم به نسبت قبل پیشرفت‌هایی داشته اما مثل همیشه به نسبت محصولات سایر شرکت‌ها، محدوده‌ی وسیع‌تری را در میدان دید خود دارد. از طرفی هواوی برای دوربین فوق عریض گوشی خود از سنسور بسیار بزرگ‌تری استفاده کرده که باعث می‌شود در نمایش جزئیات و همچنین کاهش اعوجاج، عملکرد بهتری را از آن شاهد باشیم.

در بزرگ‌نمایی هم عملکرد گوشی روی کاغذ تا حد زیادی با یکدیگر برابر است و هر دوی آن‌ها می‌توانند بدون مشکل تا ۳ و ۱۰ برابر به صورت اپتیکال و ۱۰۰ برابر به صورت دیجیتالی بزرگ‌نمایی داشته باشند. عملکرد هر دو گوشی در این زمینه با توجه به تست‌های اخیر بسیار خوب بود ولی با این حال به نظر می‌رسد آنچه که آن‌ها را از هم متمایز می‌کند، عملکردشان در نور شب است چرا که گشودگی دیافراگم بسته‌تری داشته و به همین خاطر در نور شب با چالش بیشتری مواجه می‌شوند.

اما می‌پردازیم به نمونه تصاویر ثبت شده توسط دوربین‌های مختلف گلکسی S21 اولترا و هواوی P40 پرو پلاس و بررسی آن‌ها تا ببینیم در نهایت کدام یک از این دو می‌توانند پیروز رقابت باشند.

عکاسی در نور روز با دوربین اصلی

در تصاویر بالا که در نور روز به ثبت رسیده‌اند، می‌بینیم که هر دو گوشی توانستند عملکرد بسیار خوبی داشته باشند چرا که سنسورهای اصلی در آن‌ها فوق‌العاده قدرتمند هستند. در مقایسه با گوشی‌های سال گذشته هم عملکرد نماینده‌ی سامسونگ در اشباع رنگ‌ها بهبود پیدا کرده و اینبار چیزی فراتر از حد استاندارد نرفته. با این حال در مقایسه با P40 پرو پلاس، می‌بینیم که تصاویر ثبت شده توسط کهکشانی سامسونگ اندکی رنگ سردتری دارند.

اما آنچه که در تصاویر ثبت شده توسط گوشی هواوی به وضوح دیده می‌شود، سایه‌ی قرمز رنگی است که می‌توانید آن را در تصویر مربوط به فروشگاه و بوته‌ی گل هم حس کنید. سایه‌ای که باعث می‌شود رنگ‌ها گرم‌تر از حد استاندارد به نظر برسند. اما با این حال میزان جزئیات بسیار بالاست، تعادل رنگ سفید به خوبی صورت گرفته و نوردهی هم عالی است. اگرچه رفتار دو گوشی در نمایش رنگ سوژه‌ها به وضوح متفاوت است اما خب بیشتر این موضوع بستگی به سلیقه‌ی کاربر دارد که چه تصویری را می‌پسندد. تصویر طبیعی‌تر اما سردتر گلکسی یا تصویر زیبا و دلنشین اما گرم‌تر هواوی؟





تصویر بالا مربوط به زمانی است که عکس را به صورت ۱۰۰ درصد کراپ می‌کنیم تا ببینیم جزئیات در کدام یک از آن‌ها بیشتر حفظ می‌شود. اگرچه میزان جزئیات در هر دو تصویر بالاست اما به نظر می‌رسد سامسونگ بیشتر فوکوس را روی مرکز سوژه معطوف کرده و گوشه‌ها خارج از فوکوس قرار گرفتند. به همین خاطر جزئیات آن بخش از دست رفت.

با این حال این موضوع فقط زمانی به چشم می‌آید که تصویر را به صورت ۱۰۰ درصدی کراپ کنید. در غیر این صورت همه چیز عادی به نظر می‌رسد. نتیجه‌ای که در نهایت به آن دست پیدا کردیم در این بخش هم تقویت شد مبنی براینکه هواوی کمی بیش از حد تصاویر را اشباع شده نشان می‌دهد در حالی که نماینده‌ی سامسونگ تصویری نزدیک به واقعیت ثبت می‌کند.

در تصویر بالا که باز هم با کراپ صدرصدی همراه بوده، باز هم به خوبی می‌توان تمایل گلکسی S21 اولترا به سردتر نشان دادن رنگ‌ها را به نسبت هواوی P40 پرو پلاس مشاهده کرد اما پردازش رنگ‌های سوژه تا حد زیادی شبیه به هم بود و باید در این جا عملکرد هر دو را عالی بدانیم. اما خب اگر خیلی با دقت به تصاویر نگاه کنید متوجه می‌شوید که گلکسی S21 اولترا برای بهبود کیفیت تصویر و حذف نویز، تا حد زیادی به پردازش بعد ثبت تصویر خود وابسته بوده.

این موضوع را به خوبی می‌توانید در شارپ‌تر به تصویر کشیده شدن شاخه‌ی درخت‌ها و دیوارهای آهنی مشاهده کنید که البته کمی مصنوعی‌تر هم شده. شاید دلیل ایجاد جلوه‌ی مصنوعی اینچنینی، تلاش گلکسی S21 اولترا برای تبدیل تصاویر ۱۰۸ مگاپیکسلی به خروجی ۱۲ مگاپیکسلی هم باشد. با این حال این تفاوت زمانی مشخص می‌شود که هربار تصویری را به صورت ۱۰۰ درصد کراپ کنید. در غیر این صورت احتمالا متوجه چیزی نخواهید شد.

در تصویر بالا، باز هم یک نمونه کراپ‌شده را می‌بینیم اما با نتیجه‌ای جالب. در نگاه اول همه چیز خوب به نظر می‌رسد، با این حال یک سری تفاوت هم دیده می‌شود که برخلاف تصاویر بالا، نقش مهمی را ایفا می‌کنند. حتی بدون دقت زیاد هم می‌توان متوجه شد تصویری که هواوی ثبت کرده تیره‌تر است.

این موضوع اگرچه باعث شد نویز زیادی را در تصویر مربوط به نماینده‌ی هواوی شاهد نباشیم اما جزئیات هم تا حدودی از دست رفت. به ستون‌های فولادی نگاه کنید تا متوجه این موضوع شوید که تا چه اندازه هواوی جزئیات را فدای حذف نویز کرد.

در طرف مقابل اما گلکسی S21 اولترا ترجیح داد نویز زیادی درون تصویر خود داشته باشد اما در عوض جزئیات را هم تا جایی که ممکن است حفظ کند. اما مشکلی که در نماینده‌ی سامسونگ دیده می‌شود، عدم توانایی آن در کنترل نقاط روشن است و بنا به دلایلی این قسمت‌ها تار به نمایش در می‌آیند.

کافی است به نوشته‌ها نگاه کنید. برای مثال نوشته‌ی ۳۱st Street در سمت راست، اعداد روی ستون‌های فلزی و نوشته‌ی آبی رنگ زیر آن‌ها و فروشگاه سمت چپ با لامپ‌های زرد رنگ کوچک. می‌بینید که گلکسی S21 اولترا واقعا در کنترل نقاط روشن و حفظ جزئیات مربوط به آن مشکل دارد که خب شاید به خاطر عملکرد نه چندان درست HDR باشد. در حالی که این مشکل در تصویر ثبت شده‌ی نماینده‌ی هواوی دیده نمی‌شود.





اما وقتی تصویر پرتره‌ی ثبت شده توسط دو گوشی را به صورت ۱۰۰ درصد کراپ کنیم، می‌بینیم که اینبار سامسونگ علی‌رغم پردازش سنگین، توانسته تصویر باکیفیت‌تری ثبت کند اما اگر به مو و بافت صورت نگاه کنید، اثرات شدید پردازش کاملا حس می‌شود. اما تصویری که نماینده‌ی هواوی ثبت کرده کمی تار است. از طرفی جزئیات روی صورت را به شکل طبیعی‌تری به تصویر کشیده؛ خصوصا تارهای مو.

به طور کلی وقتی در نور روز با دوربین اصلی به عکاسی بپردازید، هر دو گوشی کاملا رضایت شما را جلب خواهند کرد. چه در حالت معمولی و چه در حالت پرتره، زمانی که روی تصویر به صورت ۱۰۰ درصد کراپ نکنید، بعید به نظر می‌رسد بتوانید نقاط ضعف زیادی را پیدا کنید. نمایش رنگ‌ها در تصاویر ثبت شده توسط هر دو گوشی عالی است و گستره‌ی دینامیکی بسیار خوبی را شاهد هستیم.

شاید تنها تفاوت اصلی آن‌ها در اشباع رنگ‌ها باشد. جایی که هواوی کمی اغراق‌آمیز و سامسونگ کمی واقعی‌تر رنگ‌ها را به نمایش گذاشتند. از لحاظ میزان نوردهی هم نمی‌توان گفت کدام یک عملکرد بهتری داشت چون گاهی اوقات کهکشانی سامسونگ بهتر ظاهر می‌شد و گاهی اوقات هم نماینده‌ی چینی‌ها. به صورت کلی آنچه که به عنوان میزان نوردهی استاندارد مد نظر است، تا حدودی بین این دو گوشی قرار دارد.

عکاسی در نور روز با دوربین فوق عریض

اما وقتی به دوربین فوق عریض سوییچ می‌کنیم می‌بینیم که از لحاظ توانایی پردازشی تفاوت خیلی زیادی بین سنسور اصلی با آن حس نمی‌شود و عملکرد هر دو گوشی در شرایطی که نور مساعد باشد کاملا رضایت بخش خواهد بود. نکته‌ی مهم اما اینجاست که سنسور فوق عریض هواوی P40 پرو پلاس که برخلاف سنسور اصلی به فیلتر رنگی RYYB مجهز نیست، سایه‌ی قرمز رنگی را در تصاویر خود ثبت نمی‌کند و همه چیز عادی و زیبا به نظر می‌رسد.

همانطور که در بخش مشخصات فنی دوربین‌ها هم به آن اشاره کردیم، از لحاظ محدوده‌ی دید، دوربین فوق عریض گلکسی S21 اولترا زاویه‌ی بیشتری را تحت پوشش خود دارد و این موضوع را می‌توانید به خوبی در تصاویر ثبت شده در بالا مشاهده کنید.

نکته‌ای بسیار مهم در این بخش، عملکرد بسیار خوب دوربین فوق عریض هواوی در کنترل اعوجاج تصویر و در نهایت ثبت تصویری است که شباهت زیادی با عملکرد دوربین اصلی دارد (از لحاظ کنترل اعوجاج). این در حالی است که در تصویر ثبت شده توسط نماینده‌ی سامسونگ، حالت کمانی حس می‌شود اما خیلی کم.

وقتی تصاویر فوق عریض ثبت شده را کراپ کنیم، می‌بینیم که تصویر مربوط به هواوی شفاف‌تر بوده و جزئیات را هم به شکل فوق‌العاده‌ای حفظ کرده است. آنقدر عملکرد دوربین فوق عریض هواوی خوب است که بعید به نظر می‌رسد اصلا رقیبی در بین گوشی‌های هوشمند داشته باشد. البته شاید این دوربین از لحاظ ثبت تصاویری فوق عریض عملکرد خیلی خوبی نداشته باشد اما کیفیت آن به قدری بالاست که کاربر برای ثبت تصاویر ماکرو هیچ نگرانی نخواهد داشت.

عکاسی با دوربین تله‌فوتو در نور روز

هر دو گوشی از قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ و ۱۰ برابری اپتیکال بهره می‌برند. بدین ترتیب در این میزان از بزرگ‌نمایی کیفیت تصاویر ثبت شده توسط دوربین‌های تله‌فوتو در این گوشی بسیار عالی است. در بزرگ‌نمایی ۳ برابری، انتخاب محصول برنده بسیار سخت است. هم از لحاظ نوردهی، هم از لحاظ نمایش رنگ و هم در تعادل رنگ سفید. همه چیز در این میزان از بزرگ‌نمایی عالی به نظر می‌رسد. اما وقتی این میزان بیشتر می‌شود، می‌بینیم که گلکسی S21 اولترا به وضوح عملکرد بهتری به نمایش می‌گذارد.

مثلا وقتی به میزان بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری می‌رسیم، هواوی P40 پرو پلاس در نوردهی عملکرد ضعیفی از خود به نمایش می‌گذارد. این در حالی است که هر دو گوشی از لنز پریسکوپی بهره می‌برند. سنسور کوچک‌تر، گشودگی دیافراگم بسته‌تر و آیینه‌های متعددی که درون لنز پریسکوپی بکار رفته باعث ایجاد مشکلاتی در زمینه‌ی جذب نور (به نسبت لنزهای دیگر) شده‌اند و حتی این مشکل تا حدودی در گلکسی S21 اولترا هم دیده می‌شود. خصوصا در تصاویر پایین که تصویر ثبت شده توسط گلکسی S21 اولترا اندکی تیره‌تر به نمایش درآمده. (در بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری).

گلکسی S21 اولترا و هواوی P40 پرو پلاس در زمینه‌ی بزرگ‌نمایی دیجیتال هم عملکرد نزدیکی دارند و می‌توانند تا ۱۰۰ برابر زوم کنند. بدیهی است هیچ یک از آن‌ها نتوانستند تصویری ثبت کنند که برای اشتراک‌گذاری یا اصلا به صورت کلی مناسب باشد چرا که جزئیات بسیار کمی در تصاویر مربوطه مشاهده می‌شود. حتی در بزرگ‌نمایی ۳۰ برابری هم پردازش تصویر بسیار شدید است و دو گوشی در نمایش جزئیات با چالش زیادی مواجه شدند.

علی‌رغم این موارد، گلکسی S21 اولترا در بزرگ‌نمایی ۳۰ برابری توانسته جزئیات بیشتری را به نمایش بگذارد اما تصویر بیش‌ از حد شارپ‌ است. تلاش P40 پرو پلاس هم در کاهش نویز باعث شده جزئیات زیادی از دست برود و این موضوع را می‌توان در تصاویر بالا به وضوح مشاهده کرد. به صورت کلی، هر دو گوشی به لطف دوربین‌های تله‌فوتوی دوگانه‌ی خود توانستند عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند و بهبود عملکرد آن‌ها به نسبت دوربین‌های تله‌فوتوی تکی کاملا مشخص است. با این حال برنده‌ی این رقابت در مجموع، کهکشانی سامسونگ خواهد بود؛ خصوصا در بزرگ‌نمایی بیش از ۱۰ برابر.

عکاسی با دوربین اصلی در محیط کم‌نور

وقتی به عکاسی در محیط کم‌نور می‌رسیم، می‌توانیم به خوبی عملکرد دو سنسور اصلی بکار رفته را با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم کدام یک از آن‌ها می‌توانند با جذب نور بیشتر و در نتیجه نمایش جزئیات بیشتر، برنده‌ی این رقابت باشد. البته تصویری که در زیر مشاهده می‌کنید در تاریکی شب به ثبت نرسیده‌اند ولی به قدری هست که توانایی دو محصول را در جذب نور به چالش بکشد.

برف موجود در محیط باعث شده به شکل بهتری بتوانیم توانایی پردازشی دو گوشی را در نمایش رنگ‌ها و تعادل نور سفید مورد ارزیابی قرار دهیم. از آن جایی که بار دیگر با سنسور اصلی به عکاسی پرداخته شده، باز هم سایه‌ی قرمز رنگ درون تصویر ثبت شده توسط نماینده‌ی هواوی مشاهده می‌شود که در کنار نمایش گرم‌ تمام رنگ‌ها باعث شده تصویر کمی از حالت طبیعی خارج شود.

البته اگر در محیط سوژه‌ی سفید رنگی مثل برف وجود نداشته باشد، تاثیر سایه‌ی قرمزرنگ آنقدرها دیده نمی‌شود. اما خب این مورد را باید یک نقطه ضعف برای نماینده‌ی شرکت چینی در نظر گرفت. کهکشانی سامسونگ اما مثل تصاویر ابتدایی توانست تصاویری نزدیک به واقعیت ثبت کند. منابع نور و همچنین رنگ‌ها هم به بهترین شکل ممکن به نمایش درآمدند و عملکرد گوشی در گستره‌ی دینامیکی نیز عالی است.

در تصویر کراپ‌شده‌ی بالا هم می‌بینیم گلکسی S21 اولترا توانسته جزئیات بیشتری را به نسبت هواوی P40 پرو پلاس به نمایش بگذارد. اگر به برف روی زمین و همچنین رگه‌های موجود در بدنه‌ی ساختمان نگاه کنید، به وضوح می‌توانید عملکرد عالی گلکسی S21 اولترا را در نمایش جزئیات بیشتر مشاهده کنید. البته جزئیات موجود در تصویر ثبت شده توسط P40 پرو پلاس آنقدر هم کم نیست منتها تلاش این گوشی در کاهش نویز و پردازش رنگ‌ها به حدی زیاد است که باعث شده برخی از جزئیات کاملا از دست بروند. همچنین سایه‌ی قرمز رنگ همچنان به شکل محسوسی در تصویر حضور دارد.

البته گلکسی S21 اولترا هم ضعف‌های خود را دارد. فقط کافی است سوژه‌ی موجود در وسط تصویر را کنار بگذارید و به گوشه‌ها نگاه کنید. مثلا شاخه‌های درخت در سمت چپ تصویر که گلکسی S21 اولترا اصلا نتوانست آن‌ها را به خوبی پردازش کرده و به نمایش بگذارد. در حالی که هواوی P40 پرو پلاس عملکرد بسیار موفقی در این زمینه داشت. با این حال کار هر دو گوشی در محیط کم‌نور خوب بوده منتها گلکسی S21 اولترا در مجموع عملکرد بهتری داشت.

مقایسه‌ی دوربین گلکسی S21 اولترا با هواوی P40 پرو پلاس؛ نتیجه

از آن جایی که دو گوشی پرچم‌دار هستند و از بهترین‌های هر دو شرکت، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم اختلاف عملکرد آن‌ها زیاد باشد. از لحاظ کیفیت و نمایش جزئیات، دو گوشی عملکرد بسیار نزدیکی به یکدیگر داشتند و تفاوت‌های اصلی بیشتر در نمایش رنگ‌هاست که هر یک هم نقاط قوت و ضعف خاص خود را داشتند. جز فیلتر رنگی RYYB در سنسور اصلی که باعث ایجاد سایه‌ی قرمز رنگ در بسیاری از حالت‌ها شد، هواوی P40 پرو پلاس ضعف خاصی در مقابل گلکسی S21 اولترا نداشت.

گلکسی S21 اولترا اما ثبات بیشتری در بخش‌هایی نظیر نوردهی، تعادل رنگ سفید و پردازش HDR به نسبت هواوی P40 پرو پلاس داشت. همین موارد کافی بود تا نماینده‌ی شرکت کره‌ای را گوشی برتری (صرفا در بخش‌هایی که مقایسه شده) بدانیم؛ البته نباید فراموش کرد گاهی اوقات در کنترل نقاط روشن و همچنین فوکوس روی گوشه‌های تصویر هم عملکرد گلکسی S21 اولترا ضعیف‌تر از رقیب بود.

دوربین فوق عریض نماینده‌ی سامسونگ هم اگرچه از لحاظ میزان جزئیات بهتر از هواوی نبود ولی محدوده‌ی وسیع‌تری را پوشش داد و در کنترل اعوجاج تصویر هم عملکرد بهتری داشت. از برتری‌های دیگر گلکسی S21 اولترا به نسبت رقیب چینی می‌توان به نمایش طبیعی‌تر رنگ‌ها و همچنین توانایی بیشتر در حفظ جزئیات و کیفیت در بزرگ‌نمایی ۱۰ برابر و بیشتر اشاره کرد.

بدیهی است این مقایسه یک بررسی کوتاه از توانایی دوربین‌های این دو گوشی در عکاسی در محیط‌های مختلف بود. مسلم است برای رسیدن به نتیجه‌ی بهتر و دقیق‌تر، باید گلکسی S21 اولترا و هواوی P40 پرو پلاس را در محیط‌های متنوع‌تری با شرایط نوری مختلف مورد بررسی قرار داد. با این حال به نظر می‌رسد نماینده‌ی جدید سامسونگ توانسته با اختلاف کمی، رقیب خود را در مجموع پشت سر بگذارد.

لازم به ذکر است رقیب اصلی گلکسی S21 اولترا در زمینه‌ی عکاسی از شرکت هواوی، میت ۴۰ پرو است که متاسفانه فعلا مقایسه‌ای بین این دو صورت نگرفته. با این حال، عملکرد گلکسی S21 اولترا را در مقابل هواوی P40 پرو پلاس چطور ارزیابی می‌کنید؟

مقایسه دوربین سلفی گلکسی S21 اولترا با آیفون ۱۲ پرو مکس، نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵

منبع: Android Authority

The post مقایسه‌ی دوربین گلکسی S21 اولترا با هواوی P40 پرو پلاس appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala