به گزارش یکی از موثق‌ترین افشاگران حوزه‌ی فناوری یعنی Ice Universe، به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد امسال از سه پردازنده‌ی اگزینوس رونمایی کند که حداقل دو مدل آن به گرافیک‌های ساخت شرکت AMD مجهز می‌شوند.

پردازنده‌های اگزینوس طی چند سال اخیر نتوانستند آنطور که باید توجه کاربران را به خود جلب کنند. اوج گله‌ها و شکایت‌ها از جایی شروع شد که سری S20 با قیمت پایه‌ی ۱۰۰۰ دلاری خود، با اگزینوس ۹۹۰ راهی بازارهای بین‌المللی شدند و عملکرد ناامیدکننده‌ای از خود به نمایش گذاشتند.

اما سامسونگ با اگزینوس ۲۱۰۰ در سری گلکسی S21 توانست تا حدودی نظر مثبت کاربران را جلب کند. چرا که این پردازنده از لحاظ معماری ساخت، نوع و تعداد هسته با اسنپدراگون ۸۸۸ برابر است. با این حال هنوز سامسونگ نتوانسته آنطور که باید دید منفی کاربران را کامل از بین ببرد.

حال به نظر می‌رسد شرکت کره‌ای در تلاش است تا امسال از سه پردازنده‌ی دیگر از سری اگزینوس رونمایی کند که شامل یک پردازنده‌ی میان‌رده از سری ۸۰۰، یک مدل بالارده اگزینوس ۱۲۰۰ و یک مدل حرفه‌ای اگزینوس ۲۲۰۰ می‌شوند. در رابطه با اگزینوس ۸۰۰ اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما به نظر می‌رسد دو مدل دیگر از پردازنده‌های گرافیکی ساخت شرکت AMD بهره می‌برند تا بدین ترتیب شاهد افزایش چشمگیر قدرت گرافیکی پردازنده‌های سامسونگ به نسبت مدل‌های کنونی باشیم.

با توجه به پستی که Ice Universe اخیرا در حساب رسمی خود در توییتر منتشر کرده، سامسونگ قرار است دمویی را تنها از پردازنده‌ی گرافیکی این پردازنده‌ها در ماه ژوئن (خرداد – تیر) منتشر کند، در حالی که خود پردازنده‌ی مجهز به آن گرافیک در تاریخی دیگر معرفی می‌شود. اما گفته می‌شود امسال هیچ محصولی با پردازنده‌ای مجهز به گرافیک AMD راهی بازار نخواهد شد. هرچند این موضوع فعلا در حد یک شایعه است چون جدول زمانی رسمی برای آن‌ها تعیین نشده.

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ می خواهد از پردازنده‌هایی که در مشارکت با AMD تولید می‌شوند، در گوشی‌های هوشمند خود استفاده کند. این چیزی است که تاکنون می‌دانستیم و به احتمال زیاد همینطور هم خواهد بود. اما به نظر می‌رسد گوشی‌ها تنها میزبان این پردازنده‌ها نیستند. ظاهرا شرکت کره‌ای قصد دارد از لپ‌تاپ‌های ویندوزی خود هم رونمایی کند که به این پردازنده‌ها مجهز می‌شوند.

به گزارش ZDNet، سامسونگ در سه ماه سوم سال جاری میلادی از اولین لپ‌تاپ ویندوزی مجهز به پردازنده‌ی اگزینوس ۲۲۰۰ رونمایی خواهد کرد. یعنی کمی بعد از زمانی که معمولا از سری گلکسی نوت رونمایی می‌کرد. سامسونگ تاکنون در لپ‌تاپ‌های مبتنی بر پردازنده‌های ARM خود از پردازشگرهای کوالکام استفاده می‌کرد اما به نظر می‌رسد قرار است اینبار در بخش سخت‌افزار، تماما مستقل عمل کند.

پردازنده‌ی میان‌رده از سری اگزینوس ۸۰۰ هم به احتمال بسیار زیاد جانشین اگزینوس ۸۵۰ کنونی خواهد بود. وب‌سایت Galaxy Club هم به‌تازگی خبری منتشر کرده مبنی براینکه سامسونگ در حال کار روی پردازنده‌ای با شماره مدل S5E5515 است. پردازنده‌ای که در آن گزارش از آن به عنوان نسل جدید سری اگزینوس ۸۰۰ یاد شده بود. با این حال همانطور که اشاره شد، اطلاع زیادی در رابطه با این محصول در اختیار نداریم.

انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده، خبرهای بیشتری پیرامون پردازنده‌های جدید و البته مورد انتظار سامسونگ منتشر شود تا کمی بیشتر با مشخصات آن‌ها آشنا شویم.

تراشه‌های اگزینوس با پردازنده‌ی گرافیکی AMD زودتر از انتظار عرضه می‌شوند

