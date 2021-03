۵ ویژگی که از گوگل پیکسل تاشو انتظار داریم

گوشی‌های تاشو همچنان قیمت بسیاری زیادی دارند و تنوع چندانی هم در بین آن‌ها دیده نمی‌شود. در این میان می‌توانیم به گلکسی زد فولد ۲ اشاره کنیم که یکی از بهترین گوشی‌های سامسونگ محسوب می‌شود و به لطف مکانیسم تاشویی که دارد، ویژگی‌های جذابی را ارائه می‌کند. طبق گزارش‌ها، چندین شرکت در حال ساخت گوشی‌های تاشو هستند که یکی از آن‌ها گوگل پیکسل تاشو است.

اگر این گوشی از سخت‌افزار مشابه گلکسی زد فولد ۲ بهره ببرد، این مشخصه در کنار نرم‌افزار عالی گوگل به معنای ارائه‌ی تجربه‌ی کاربری بسیار خوبی خواهد بود. با این حال ساخت یک گوشی تاشو باکیفیت و جذاب کار ساده‌ای محسوب نمی‌شود و در ادامه به ۵ ویژگی مورد انتظار از گوگل پیکسل تاشو می‌پردازیم.

دوام بالا

بر اساس شایعات فعلی، گوگل پیکسل تاشو مبتنی بر طراحی مشابه گلکسی فولد خواهد بود و این یعنی با گوشی تاشوی عمودی مشابه گلکسی زد فلیپ و موتورولا ریزر مواجه نخواهیم شد. اگرچه گوگل برخلاف سامسونگ در زمینه‌ی سخت‌افزاری حرف زیادی برای گفتن ندارد، اما از طرف دیگر نمی‌توانیم جذاب بودن بدنه‌ی آلومینیومی پیکسل ۵ را کتمان کنیم که شارژ بی‌سیم را هم امکان‌پذیر کرده است.

گوگل پیکسل تاشو هم با داشتن بدنه‌ی آلومینیومی می‌تواند در برابر ضربات و دیگر برخوردها دوام بالاتری داشته باشد و امیدواریم با داشتن یکی از گواهی‌های IP حداقل تا حدی در برابر نفوذ آب مقاومت کند. حتی گلکسی زد فولد ۲ هم از هیچ‌گونه گواهی IP بهره نمی‌برد و هیچ‌یک از گوشی‌های تاشو به طور کامل ضد آب نیستند. اگرچه جلوگیری از نفوذ آب به بدنه‌ی گوشی‌های تاشو کار ساده‌ای نیست، ولی امیدواریم گوگل بتواند چنین کاری را انجام دهد.

سخت‌افزار در حد پرچم‌داران

طی چند سال گذشته، کاربران زیادی خواستار یک گوشی پیکسل پرچم‌دار همه‌فن‌حریف بوده‌اند و حالا این گوشی تاشو فرصت مناسبی برای گوگل است تا بتواند چنین خواسته‌ای را عملی کند. از آنجایی که این نوع گوشی‌ها همچنان قیمت بالایی دارند، گوگل بهانه‌ای برای استفاده از سخت‌افزارهای ضعیف ندارد. اگرچه اسنپدراگون ۷۶۵G برای پیکسل ۵ از قدرت کافی بهره می‌برد، اما آیا چنین تراشه‌ای از پس پردازش پیکسل‌های نمایشگر غول‌پیکر برمی‌آید؟

علاوه بر استفاده از بهترین تراشه‌ی موجود، گوگل در زمینه‌ی حافظه رم و حافظه داخلی هم نباید خساست به خرج دهد. همچنین باید به ضعف گوشی‌های پیکسل در زمینه‌ی عمر باتری اشاره کنیم و امیدواریم گوگل پیکسل تاشو با عمر باتری بالایی به دست کاربران برسد.

بهبود چند وظیفگی

در رابطه با چندوظیفگی باید بگوییم که اندروید خام در زمینه‌ی تقسیم نمایشگر به بخش‌های مختلف نسبت به رابط کاربری One UI سامسونگ حرف کمتری برای گفتن دارد. در همین زمینه می‌توانیم به گلکسی زد فولد ۲ اشاره کنیم که به کاربران اجازه می‌دهد نمایشگر را به سه قسمت تقسیم کنند و در ضمن قادر به ایجاد پنجره‌ی چهارم شناور هم هستند. در ضمن اندازه‌ی هرکدام از این پنجره‌ها را به راحتی می‌توانید تغییر دهید.

از طرف دیگر، مثلا حتی در نسخه‌ی پیش‌نمایش اندروید ۱۲ هم در زمینه‌ی تقسیم نمایشگر تجربه‌ی کاربری جذابی ارائه نمی‌شود و کاربران برای این کار باید اقدامات مختلفی را انجام دهند. به همین خاطر گوگل برای پیکسل تاشو باید به طور جدی به فکر بهبود سیستم چندوظیفگی نرم‌افزار خود باشد. حتی کپی‌برداری از One UI سامسونگ هم بهبود قابل توجهی محسوب می‌شود اما امیدواریم این شرکت رویکرد جدید و منحصر به فردی را اتخاذ کند.

سنسور دوربین بزرگ‌تر



گوگل از پیکسل ۲ به بعد از همان سنسور دوربین استفاده کرده و اگرچه یک سنسور توانا محسوب می‌شود، اما این سنسور در حال عقب افتادن از رقبا است و گوگل باید هرچه زودتر به این موضوع توجه نشان بدهد.

با توجه به اینکه احتمالا گوگل پیکسل تاشو از بهترین سخت‌افزارها بهره می‌برد، گوگل برای دوربین آن هم باید از سنسور غول‌پیکری در حد و اندازه‌های دوربین اصلی گلکسی S21 اولترا استفاده کند. سنسور بزرگ‌تر به گوشی پیکسل اجازه می‌دهد که نور بیشتری را دریافت کند و عمق میدان بهتری را ارائه دهد. همچنین با کمک تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۸۸، پردازش تصویر سرعت بسیار بیشتری خواهد داشت و کاربران دیگر با مشکلات پردازش عکس سری ۲۰۲۰ گوشی‌های پیکسل مواجه نخواهند شد.

خدمات پس از فروش عالی

گوگل پیکسل تاشو هرچقدر هم دوام بالایی داشته باشد، روی هم رفته آسیب‌پذیری بیشتر گوشی‌های تاشو نسبت به گوشی‌های معمولی را نمی‌توانیم کتمان کنیم. سامسونگ هم که از این موضوع به خوبی خبر دارد، برای گوشی‌های تاشوی خود خدمات پس از فروش فوق‌العاده‌ای را ارائه کرده است. گوگل هم باید چنین چیزی را ارائه دهد و مثلا مانند سامسونگ یک بار تعویض نمایشگر را رایگان کند یا حداقل قیمت تعمیرات و تعویض قطعات را بسیار پایین بیاورد.

گوشی‌های تاشو گجت‌های بسیار گران‌قیمتی هستند و با ارائه‌ی خدمات پس از فروش عالی، همین خریداران محدود هم انگیزه‌ی بیشتری برای خرید این نوع گوشی‌ها پیدا می‌کنند.

تاثیر گوشی‌های تاشو روی آینده‌ی تبلت‌‌ها چگونه خواهد بود؟

منبع: Android Central

The post ۵ ویژگی که از گوگل پیکسل تاشو انتظار داریم appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala