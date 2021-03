AMD از کارت گرافیک رادئون RX 6700 XT رونمایی کرد

AMD ساعاتی پیش از کارت گرافیک میان‌رده‌ی خود با نام رادئون RX 6700 XT رونمایی کرد. محصولی که مانند تمام گرافیک‌های سری RX 6000 شرکت AMD بر پایه‌ی معماری RDNA2 است اما تا به اینجای کار کمترین قیمت را دارد؛ یعنی ۴۷۹ دلار.

AMD طی چند سال گذشته پیشرفت خوبی در ساخت کارت‌های گرافیک دسکتاپ داشته و نماینده‌های خود را با قیمت بسیار مناسبی برای رقابت با انویدیا راهی بازار کرد. پیش‌تر شاهد رونمایی از گرافیک‌های قدرتمند سری RX 6000 این شرکت به عنوان جدیدترین مدل‌های مبتنی بر معماری RDNA2 بودیم اما ساعاتی پیش این شرکت از یک میان‌رده تحت عنوان رادئون RX 6700 XT نیز رونمایی کرد تا مجموعه گرافیک‌های سری RX 6000 کامل‌تر از قبل شوند.

اما این گرافیک برای رقابت با میان‌رده‌های انویدیا یعنی RTX 3060 Ti و حتی RTX 3070 راهی بازار شد. محصولی که از ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی پرسرعت GDDR6 با رابط ۱۹۲ بیتی بهره برده و پهنای باند آن به ۳۸۴ گیگابایت بر ثانیه می‌رسد. Infinity Cache این گرافیک اما به نسبت مدل‌های قدرتمندتر یعنی RX 6800 و مدل XT آن و همچنین RX6900 XT به ۹۶ مگابایت کاهش پیدا کرده که خب طبیعی است چون آن گرافیک‌ها بالارده و حرفه‌ای هستند.

علاوه بر این‌ها، RX 6700 XT از چیپست کوچک‌تری هم در مقایسه با سایر گرافیک‌های این سری بهره می‌برد. این محصول همچنین به ۴۰ واحد محاسباتی، ۶۴ واحد ROP، ۱۶۰ واحد بافت و ۲۵۶۰ هسته‌ی پردازشی استریم هم مجهز شده که تمامی این مقادیر به نسبت گرافیک‌های قدرتمندتر این سری کمتر است.

RX 6700 XT در نسخه‌ی مرجع خود دو اسلات را اشغال می‌کند و به نظر می‌رسد مدل‌های سفارشی ساخت شرکت‌هایی نظیر ازراک، ایسوس، گیگابایت، MSI، پاورکالر، SAPPHIRE و XFX هم همین میزان اسلات را اشغال کند. بنابراین باید گفت این محصول اندازه‌ی استانداردی دارد.

اما یکی از مشخصه‌های بسیار خوب این محصول، فرکانس حافظه‌ی بالای آن است. فرکانس متوسط این گرافیک زیر فشار سنگین یا به عبارتی همان فرکانس بازی (نامی که AMD برای آن در نظر گرفته) به ۲۴۲۴ مگاهرتز می‌رسد که خب تنها در این بخش RX 6700 XT را بالاتر از سایر نماینده‌های این سری می‌بینیم. همین موضوع باعث شده میان‌رده‌ی جدید تیم سرخ‌ها به قدرت بسیار خوب ۱۲.۴۱ ترافلاپس دست پیدا کند تا بدین ترتیب روی کاغذ، تفاوت فاحشی را بین آن و گرافیک ۵۷۹ دلاری AMD یعنی RX 6800 شاهد نباشیم. هرچند در انجام بازی، فاکتورهای مهم‌تری ایفای نقش می‌کنند، نه فقط قدرت یک کارت بر حسب ترافلاپس. در جدول زیر می‌توانید مشخصات گرافیک جدید AMD را در مقایسه با سایر محصولات سری RX 6000 مشاهده کنید.

نام محصول RX 6700 XT RX 6800 RX 6800 XT RX 6900 XT واحد پردازشی استریم ۲۵۶۰ ۳۸۴۰ ۴۶۰۸ ۵۱۲۰ ROP ۶۴ ۹۶ ۱۲۸ ۱۲۸ واحد بافت ۱۶۰ ۲۴۰ ۲۸۸ ۳۲۰ فرکانس بازی ۲۴۲۴ مگاهرتز ۱۸۱۵ مگاهرتز ۲۰۱۵ مگاهرتز ۲۰۱۵ مگاهرتز توان محاسباتی ۱۲.۴۱ ترافلاپس ۱۳.۹۳ ترافلاپس ۱۸.۵۷ ترافلاپس ۲۰.۶۳ ترافلاپس میزان حافظه ۱۲ گیگابایت GDDR6 ۱۶ گیگابایت GDDR6 ۱۶ گیگابایت GDDR6 ۱۶ گیگابایت GDDR6 سرعت حافظه نامشخص ۱۶ گیگابیت بر ثانیه ۱۶ گیگابیت بر ثانیه ۱۶ گیگابیت بر ثانیه رابط گرافیکی ۱۹۲ بیت ۲۵۶ بیت ۲۵۶ بیت ۲۵۶ بیت پهنای باند حافظه ۳۸۴ گیگابایت بر ثانیه ۵۱۲ گیگابایت بر ثانیه ۵۱۲ گیگابایت بر ثانیه ۵۱۲ گیگابایت بر ثانیه Infinity Cache ۹۶ مگابایت ۱۲۸ مگابایت ۱۲۸ مگابایت ۱۲۸ مگابایت توان مصرفی ۲۳۰ وات ۲۵۰ وات ۳۰۰ وات ۳۰۰ وات قیمت ۴۷۹ دلار ۵۷۹ دلار ۶۴۹ دلار ۹۹۹ دلار

RX 6700 XT یک گرافیک نسبتا کم مصرف است که به ۲۳۰ وات برق نیاز دارد و این میزان را هم از طریق یک کابل ۸ + ۶ پین دریافت خواهد کرد. در مراسم رونمایی از این گرافیک، طبیعتا شاهد انتشار بنچمارک‌هایی نیز از این محصول بودیم که عملکرد آن را در مقایسه با گرافیک‌های قدیم و جدید انویدیا نشان می‌داد. در یک چارت، دیدیم که این محصول توانست به راحتی، گرافیک‌های نسل قدیمی یعنی RTX 2080 Super و GTX 1070 Ti را از پیش روی بردارد.

اما در چارتی دیگر، شاهد قدرت‌نمایی آن در مقابل میان‌رده‌های فعلی انویدیا یعنی RTX 3060 Ti و RTX 3070 بودیم. البته بدیهی است که برای مشخص شدن نتیجه‌ی قابل اعتمادتر باید منتظر انتشار بررسی‌های شخص ثالث باشیم نه آنچه که AMD با تکیه بر آن قدرت نماینده‌های خود را به رخ می‌کشد. با این حال آنچه که در چارت این شرکت به نمایش درآمده نشان می‌دهد گرافیک جدید شرکت تقریبا در تمام بازی‌ها توانسته دو رقیب خود را پشت سر بگذارد.

در بازه‌ی قیمتی ۴۷۹ دلار، RX 6700 XT یک انتخاب هیجان‌انگیز خواهد بود. شاید اگر علاقه‌مند به خرید محصولات انویدیا باشید، آن هم در این محدوده‌ی قیمتی، RTX 3070 تنها رقیب قدر این محصول به حساب بیاید در غیر این صورت RTX 3060 Ti را نمی‌توان گزینه‌ی مناسبی برای رقابت با نماینده‌ی تیم سرخ‌ها در نظر گرفت.

البته به نظر می‌رسد عملکرد AMD در رهگیری پرتو که انویدیا در آن پیشرفت زیادی دارد هنوز به بلوغ نرسیده چون اینبار شاهد انتشار هیچ بنچمارکی در این زمینه نبودیم. همچنین هیچ جایگزینی برای فناوری قدرتمند انویدیا یعنی DLSS معرفی نشد تا فاصله‌ی این کارت با رقیب جدی‌اش در زمینه‌ی رهگیری پرتو نور بیشتر شود.

البته این روزها دغدغه‌ی اصلی کاربران ۱۵ یا ۲۰ درصد اختلاف عملکرد نیست. آنچه که به نوبه‌ی خود یک مشکل اساسی به حساب می‌آید، عدم موجودی این محصولات در بازار است که از طرفی هم باعث افزایش چشمگیر قیمت آن‌ها شده و هم اینکه به سختی می‌توان یکی از آن‌ها را خریداری کرد.

AMD قصد دارد در تاریخ ۱۸ مارس (۲۸ اسفند ۹۹) RX 6700 XT را رسما راهی بازار کند. بعید به نظر می‌رسد دسترسی به این محصول کار آسانی باشد و احتمالا باید آن را هم به جمع گرافیک‌هایی اضافه کنیم که در حال حاضر خرید آن‌ها اصلا مقدور نیست.

