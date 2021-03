گوشی گلکسی A51 به لطف عملکرد عالی و قیمت مناسب، در سال ۲۰۲۰ مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفت. به همین خاطر سامسونگ برای ساخت جانشین آن یعنی گلکسی A52 تحت فشار زیادی قرار دارد و باید رضایت طیف وسیعی از کاربران را جلب کند.

اما گلکسی A52 دقیقا با چه ویژگی‌هایی راهی بازار خواهد شد؟ طی هفته‌های گذشته اطلاعات زیادی از این گوشی فاش شده و در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

مدل ۴G و ۵G

در ابتدا برخی کاربران انتظار داشتند که فقط یک مدل گلکسی A52 با پشتیبانی از اینترنت ۵G راهی بازار می‌شود. اما طبق گزارش‌های منتشر شده، این گوشی مانند نسل قبلی در دو مدل ۴G و ۵G به دست کاربران می‌رسد. چنین اقدامی قابل پیش‌بینی بود زیرا این یک گوشی مقرون به صرفه محسوب می‌شود و در بسیاری از مناطق جهان هنوز شبکه‌های ۵G آماده نشده‌اند.

تاریخ عرضه‌ی این گوشی هم هنوز چندان مشخص نیست اما به نظر می‌رسد در ماه جاری میلادی حداقل راهی بازارهای اروپا خواهد شد.

طراحی

اگر شایعات و تصاویر منتشر شده صحت داشته باشند، کلیت طراحی این گوشی شباهت زیادی به نسل قبلی دارد. ظاهرا این گوشی از نمایشگر ۶.۵ اینچی تخت دارای حفره، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و ماژول دوربین نسبتا بزرگی بهره می‌برد. از دیگر ویژگی‌های احتمالی آن هم می‌توانیم به وجود جک هدفون و درگاه microSD در بدنه اشاره کنیم.

مشخصات سخت‌افزاری

اگرچه طراحی این گوشی شباهت زیادی به نسل قبلی دارد، اما از نظر سخت‌افزاری شاهد ارتقاهای مختلفی خواهیم بود. سامسونگ به تازگی توجه ویژه‌ای به رفرش ریت نمایشگر گوشی‌های میان‌رده‌ی خود نشان داده و گلکسی A52 هم از این قاعده مستثنا نیست. کاربران مدل ۴G این گوشی می‌توانند از نمایشگر اولد ۹۰ هرتز بهره ببرند و مدل ۵G هم با نمایشگر ۱۲۰ هرتز به دست کاربران می‌رسد.

از طرف دیگر، برخلاف هر دو مدل نسل قبلی این گوشی که مبتنی بر تراشه‌های اگزینوس بودند، سامسونگ این بار صرفا از تراشه‌های ساخت کوالکام استفاده کرده است. مدل LTE این گوشی از اسنپدراگون ۷۲۰G بهره می‌برد و مدل ۵G مبتنی بر اسنپدراگون ۷۵۰G است. همچنین کاربران می‌توانند از ۶ و ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ تا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره ببرند.

انرژی هر دو مدل از طرف باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از شارژ سریع ۲۵ وات هم پشتیبانی می‌کنند. البته باید خاطرنشان کنیم که خبری از قابلیت شارژ بی‌سیم نخواهد بود.

دوربین اصلی این گوشی هم مبتنی بر سنسور ۶۴ مگاپیکسلی است و ظاهرا از قابلیت لرزشگیر اپتیکال هم بهره می‌برد. در کنار آن هم اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و ماکرو ۵ مگاپیکسلی انجام وظیفه می‌کنند و در ضمن نباید سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی را از قلم بیندازیم. در حفره‌ی نمایشگر هم دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است.

قیمت

همانطور که گفتیم، گلکسی A51 به لطف قیمت مناسب و ویژگی‌های جذاب مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مدل LTE این گوشی با قیمت پایه‌ی ۳۴۹ یورو (۴۲۲ دلار) راهی بازار اروپا می‌شود و کاربران برای خرید ارزان‌ترین مدل ۵G این گوشی باید ۴۲۹ یورو (۵۱۹ دلار) بپردازند.

اگرچه احتمالا قیمت این گوشی در مناطق مختلف تا حدی تفاوت خواهد داشت، اما این اطلاعات نشان می‌دهند که گلکسی A52 با قیمت مشابه نسل قبلی راهی بازار می‌شود. همچنین مانند نسل قبلی، به احتمال زیاد این گوشی هم به طور گسترده راهی بازارهای جهانی خواهد شد. البته احتمالا در برخی کشورها، کاربران به فقط یکی از مدل‌های LTE یا ۵G دسترسی پیدا می‌کنند.

