شرکت وان‌پلاس سال گذشته با عرضه‌ی گوشی نورد بعد از سال‌ها دوباره وارد حوزه‌ی گوشی‌های میان‌رده شد. بعد از این گوشی، وان‌پلاس از دو گوشی مربوط به سری نورد هم رونمایی کرد که قیمت پایین‌تری دارند. حالا به نظر می‌رسد وان‌پلاس نورد ۲ نسبت به نسل قبلی خود از توان پردازشی بیشتر بهره می‌برد.

اگرچه وان‌پلاس معمولا از تراشه‌های ساخت کوالکام برای گوشی‌های خود استفاده می‌کند، اما به نظر می‌رسد وان‌پلاس نورد ۲ همراه با تراشه‌ی پرچم‌دار مدیاتک به نام Dimensity 1200 راهی بازار خواهد شد.

این تراشه در ژانویه ۲۰۲۱ معرفی شده و از پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای بهره می‌برد. از بین ویژگی‌های آن می‌توانیم به سرعت ۳ گیگاهرتزی هسته‌ی اصلی، پشتیبانی از دو سیم‌کارت ۵G و نمایشگر QHD+ با رفرش ریت ۹۰ هرتز اشاره کنیم. روی هم رفته نسبت به اسنپدراگون ۷۶۵G موجود در وان‌پلاس نورد، این تراشه امکانات بسیار جذاب‌تری را ارائه می‌کند.

اگرچه بهره‌گیری از تراشه‌ی قدرتمند خبر بسیار خوبی است، اما هنوز از دیگر مشخصات این گوشی خبر نداریم. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد وان‌پلاس قصد دارد در سری وان‌پلاس ۹ یک مدل با ویژگی‌های ضعیف‌تر و البته قیمت پایین‌تر قرار دهد. این یعنی اگر وان‌پلاس نورد ۲ ویژگی‌های جذاب و قیمت مناسبی داشته باشد، فروش مدل موردنظر در سری وان‌پلاس ۹ را کاهش خواهد داد.

در هر صورت با توجه به اینکه ظاهرا وان‌پلاس نورد ۲ در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۱ معرفی می‌شود، به زودی اطلاعات بیشتری از آن فاش خواهد شد.

آیا فاصله‌ی بین وان‌پلاس و اوپو در سال ۲۰۲۱ بیشتر می‌شود؟

