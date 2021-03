مشخصات و تصاویر رندر سامسونگ گلکسی XCover 5 فاش شد

گوشی‌های سری گلکسی XCover سامسونگ به مقاومت بسیار بالا در برابر ضربات شهرت دارند. این شرکت در سال ۲۰۱۷ از گلکسی XCover 4 رونمایی کرد و بعد از چند سال انتظار، قرار است نسل بعدی آن به نام گلکسی XCover 5 معرفی شود. در همین زمینه، ساعاتی قبل سایت آلمانی WinFuture مشخصات کامل این گوشی را فاش کرده است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

گلکسی XCover 5 مانند دیگر گوشی‌های این سری از باتری قابل تعویض بهره می‌برد. ظرفیت این باتری به ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت می‌رسد و از سرعت شارژ ۱۵ وات هم پشتیبانی می‌کند. تراشه‌ی اگزینوس ۸۵۰ به‌عنوان قلب تپنده‌ی این گوشی انجام وظیفه می‌کند و در کنار آن هم ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی قرار دارند. البته احتمالا مدل‌های مبتنی بر رم و حافظه داخلی بیشتر هم عرضه خواهند شد.

این گوشی مجهز به نمایشگر ۵.۳ اینچی است که یعنی در مقایسه با بسیاری از گوشی‌های اندرویدی از نمایشگر نسبتا کوچکی بهره می‌برد. رزولوشن این نمایشگر ۱۴۸۰ در ۷۲۰ است و بر روی آن شیشه‌ی محافظ گوریلا گلس ۶ قرار دارد.

طبق تصاویر رندر منتشر شده، در پنل پشتی گلکسی XCover 6 فقط یک دوربین دیده می‌شود که در اطراف آن حلقه‌ای قرمز رنگ توجه را جلب می‌کند. گفته می‌شود این دوربین مبتنی بر سنسور ۱۶ مگاپیکسلی است و زیر آن هم دو فلش LED تعبیه شده است. در بالای نمایشگر هم یک دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی انجام وظیفه می‌کند.

این گوشی دارای گواهینامه‌ی IP68 است و به همین خاطر کاملا ضدآب محسوب می‌شود. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به داشتن پورت USB-C، جک هدفون و پشتیبانی از بلوتوث ۵.۰ اشاره کنیم. البته برخلاف مدل‌های پرو سری XCover، این گوشی فاقد حسگر اثر انگشت است. ولی به نظر می‌رسد کاربران می‌توانند از سیستم تشخیص چهره بهره ببرند.

طبق این گزارش، گلکسی XCover 5 با قیمت بین ۲۸۹ تا ۲۹۹ یورو در ماه جاری میلادی راهی بازار خواهد شد.

