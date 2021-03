شرکت شیائومی بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار از گوشی‌های سری ردمی نوت ۱۰ پرده‌برداری کرد. این خانواده از سه گوشی ردمی نوت ۱۰، نوت ۱۰ پرو و نوت ۱۰ پرو مکس تشکیل شده و هر سه از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برند. از بین ویژگی‌های مشابه این سه گوشی می‌توانیم به ظرفیت باتری، شارژ ۳۳ واتی، حسگر اثر انگشت در لبه‌ی بدنه، جک هدفون، فرستنده‌ی مادون قرمز، نمایشگرهای اولد و اسپیکرهای استریو اشاره کنیم. در ادامه به مشخصات این سه گوشی می‌پردازیم.

ردمی نوت ۱۰ پرو مکس

گل سرسبد این خانواده ردمی نوت ۱۰ پرو مکس است که از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی (مبتنی بر سنسور Isocell HM2) بهره می‌برد. این سنسور با ترکیب ۹ به یک پیکسل‌ها عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی باکیفیتی را تحویل کاربران می‌دهد. همچنین شیائومی برای این گوشی‌ها حالت شب را بهبود بخشیده تا در محیط‌های کم‌نور عکس‌های جذاب‌تری را ثبت کنند.

در کنار دوربین اصلی هم دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، تله‌فوتو ماکرو ۵ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی دیده می‌شوند. در حفره‌ی نمایشگر هم دوربین ۱۶ مگاپیکسلی وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد. این گوشی مبتنی بر نمایشگر ۶٫۶ اینچی اولد با رزولوشن FHD+ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز است. این یعنی کاربران دیگر لازم نیست بین اولد بودن نمایشگر یا رفرش ریت بالا دست به انتخاب بزنند.

شیائومی برای این گوشی از تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۷۳۲G استفاده کرده که نسبت به تراشه‌ی موجود در ردمی نوت ۹ پرو مکس، سرعت نسبتا بیشتری دارد. در ضمن ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی بودن باتری این گوشی را نباید از قلم بیندازیم که مانند دیگر اعضای این سری، از شارژ سریع ۳۳ وات پشتیبانی می‌کند.

ردمی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پرو

ردمی نوت ۱۰ پرو هم شباهت زیادی به مدل پرو مکس دارد و مهم‌ترین تفاوت آن‌ها به دوربین اصلی برمی‌گردد؛ مدل پرو به جای دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی از دوربین ۶ ماپیکسلی بهره می‌برد. در کنار این تغییر، همچنان شاهد همان نمایشگر اولد ۱۲۰ هرتز، باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی و تراشه‌ی اسنپدراگون ۷۳۲G هستیم.

گوشی ردمی نوت ۱۰ هم ارزان‌ترین عضو این خانواده به حساب می‌آید و با نمایشگر اولد ۶٫۴۳ اینچی و تراشه‌ی اسنپدراگون ۶۷۸ راهی بازار می‌شود. در ماژول دوربین این گوشی دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی دیده می‌شود و در کنار آن اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۲ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی انجام وظیفه می‌کنند. دوربین سلفی ردمی نوت ۱۰ هم مبتنی بر سنسور ۱۳ مگاپیکسلی است.

انرژی این گوشی از طرف باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از شارژ سریع ۳۳ واتی هم پشتیبانی می‌کند.

قیمت و تاریخ عرضه

در ادامه می‌توانید قیمت گوشی‌های سری ردمی نوت‌ ‌۱۰ را مشاهده کنید:

ردمی نوت‌ ۱۰‌:

۴/۶۴ گیگابایت: ۱۶۵ دلار

۶/۱۲۸ گیگابایت: ۱۹۳ دلار

ردمی نوت‌ ۱۰‌ پرو:

۶/۶۴ گیگابایت: ۲۲۰ دلار

۶/۱۲۸ گیگابایت: ۲۳۴ دلار

۸/۱۲۸ گیگابایت: ۲۶۱ دلار

ردمی نوت‌ ۱۰‌ پرو مکس:

۶/۶۴ گیگابایت: ۲۶۱ دلار

۶/۱۲۸ گیگابایت: ۲۷۵ دلار

۸/۱۲۸ گیگابایت: ۳۰۳ دلار

گوشی‌های ردمی نوت ۱۰، نوت ۱۰ پرو و نوت ۱۰ پرو مکس به ترتیب از تاریخ ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مارس (۲۶، ۲۷ و ۲۸ اسفند) راهی بازار هند می‌شوند.

