ممکن است اپل در ماه جاری از آیپد مینی پرو ۵G رونمایی کند

با رسیدن ماه مارس، بسیاری از طرفداران اپل لحظه شماری می‌کنند تا با نسل جدید آیپد‌های این شرکت آشنا شوند. در طول سه سال گذشته، اپل در ماه مارس دومین رویداد معرفی محصولات سالانه خود را برگزار کرده است که ستاره‌های اصلی آن خانواده آیپد بوده‌اند.

در سال ۲۰۱۸، آیپد جدیدی معرفی شد که به پردازنده A10 Fusion و نمایشگر ۹.۷ اینچی مجهز بود. سال بعد، آیپد ایر مجهز به پردازنده A12 Bionic و رم ۳ گیگابایتی معرفی شد. سال گذشته نیز آیپد پروهای ۱۱ و ۱۲.۹ اینچی در ماه مارس معرفی شدند.

ممکن است امسال از آیپد مینی پرو رونمایی شود

شنیده‌ها از معرفی یک عضو جدید از سری آیپد مینی در ماه مارس امسال حکایت دارند. طبق ادعای ۹to5Mac، این محصول که در واقع ششمین نسل از آیپد مینی خواهد بود، ممکن است با نام آیپد مینی پرو معرفی شود.

در ماه ژانویه، Mac Otakara اعلام کرد که آیپد مینی جدید به نمایشگری ۸/۴ اینچی مجهز خواهد شد که تقریبا ۰/۵ اینچ از نمایشگر ۷/۹ اینچی نسل‌های قبل بزرگتر خواهد بود.

مینگ چی‌کو، یکی از معتبرترین تحلیل‌گران موسسه TF International که اغلب پیش‌بینی‌هایش درباره محصولات اپل به واقعیت تبدیل می‌شود هم اعلام کرده انتظار دارد اندازه نمایشگر آیپد مینی جدید بین ۸/۵ تا ۹ اینچ باشد.

او دو عامل «قیمت قابل قبول و مناسب» و «بهره‌مندی از چیپ‌های سریع» را نقات قوت آیپد مینی پرو برای ثبت یک رکورد موفق در فروش می‌داند.

بلاگ Naver در کره جنوبی هم از وجود نسخه‌ای از آیپد مینی با نمایشگر بزرگتر خبر داده است که ممکن است اپل آن را با نام آیپد مینی پرو معرفی کند. این بلاگ نسخه پرو را محصولی مناسب برای کاربردهای تجاری توصیف می‌کند.

کاربردهای تجاری ذکر شده می‌تواند از سفارش‌گیری در رستوران‌ها تا انبارداری و استفاده در فرایندهای خط تولید کارخانه‌ها را شامل شود.

این بلاگ در ادامه می‌گوید آیپد مینی پرو که قبلا و در روز دهم ژانویه هم درباره آن صحبت شده، اولین بار در مرحله پروژه‌های داخلی شرکت دیده شد. این بلاگ مدعی است محصول مذکور اکنون در مرحله طراحی قرار دارد و دو مرحله تحقیق و توسعه و برنامه‌ریزی را پشت سر گذاشته است. این رسانه به تبلتی در ابعاد ۸/۷ اینچ اشاره دارد که عرض آن نسبت به نسل فعلی آیپد پرو تغییر کرده و طول آن کاهش یافته است.

از سوی دیگر، مینگ‌ چی‌کو می‌گوید ممکن است اپل حاشیه‌های نمایشگر را کاهش دهد تا آیپد مینی پرو با حفظ ابعاد آیپد مینی فعلی، بتواند میزبان نمایشگری ۸/۵ تا ۹ اینچی باشد. همچنین، او از احتمال حذف کلید هوم و Touch ID و اضافه شدن Face ID یا اسکنر اثر انگشت درون نمایشگر به این نسل هم گفته است.

تبلت اقتصادی جدید اپل ممکن است به نمایشگر مینی LED مجهز شود. این فناوری احتمالا در ۳۰ تا ۴۰ درصد از آیپدهای تولید شده در سال جاری به کار گرفته خواهد شد.

تکنولوژی Mini-LED چیست و چرا اپل به استفاده از آن روی آورده؟

مینی‌ LED بسیاری از ویژگی‌های مثبت نمایشگرهای OLED، مانند عمق رنگ مشکی، سطح کنتراست بهتر، غنای رنگ و مصرف انرژی کمتر را ارائه می‌کند و در عین حال، نگرانی‌های احتمالی درباره سوختگی صفحه نمایش را نیز رفع می‌کند. در واقع، مینی LED نسل بعدی نمایشگرهای LED است که روشنایی حداکثری بسیار بیشتری را در اختیار کاربران می‌گذارد.

در میان خبرها و شایعه‌های منتشر شده، این احتمال نیز مطرح شده است که آیپد مینی پرو مورد بحث از شبکه ۵G هم پشتیبانی خواهد کرد. اپل در سال گذشته و با معرفی خانواده آیفون ۱۲ رسما وارد بازار محصولات ۵G شد.

اپل آیپد پرو ۵G، آیپد مینی و ایر تگز را ۲۶ اسفند رونمایی می‌کند

از آن زمان تا کنون، صحبت‌های زیادی درباره آیپدهای ۵G نیز مطرح بوده است که ممکن است در ماه جاری میلادی بالاخره به واقعیت تبدیل شوند و اپل از اولین نسل از آیپدهای پشتیبانی کننده از نسل پنجم شبکه‌های بی‌سیم رونمایی کند.

