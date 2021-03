استیم آخرین گزارش‌ ماهانه‌ی خود را درباره‌ی سخت‌افزار و نرم‌‌افزار کاربرانی که از این سرویس استفاده می‌کنند، منتشر کرد. در این گزارش جدید منتشر شده توسط استیم به نوع سخت‌افزار مورد استفاده‌ و میزان استفاده از این یک سخت‌افزار مشخص توسط کاربرانی پرداخته شده است که هم اکنون از این سرویس استفاده می‌کنند.

در این گزارش جدید که مربوط به ماه فوریه (بهمن) است، می‌توان دید که استفاده‌ی کاربران از پردازنده‌های ساخت AMD در حال افزایش است و این شرکت رفته‌رفته سهمی بیشتری از پردازنده‌های مورد استفاده توسط کاربران استیم را از اینتل می‌گیرد و به خود اختصاص می‌دهد.

در این اطلاعات جدید می‌بینیم که سهم پردازنده‌های AMD افزایش یافته و به حدود %۳۰ رسیده است. همچنین این گزارش جدید نشان می‌دهد که کارت گرافیک GTX 1060 محبوب‌ترین کارت گرافیک در میان کاربران این پلتفرم است. البته باید بگوییم که در این گزارش سه کارت گرافیک Ampere رفته‌رفته در حال اختصاص دادن سهم بیشتری به خود هستند که البته این کار با سرعت کمی در حال انجام است.

شرکت AMD مدت‌هاست که در حال تلاش برای پایان دادن به سلطه‌ی اینتل در بازار پردازنده‌ها است. البته باید بگوییم که در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۰ به‌دلیل کمبود پردازنده‌های AMD، اینتل موفق شد که برای اولین‌بار در یک بازه‌ی زمانی سه ساله، مقداری از سهم AMD در بازار پردازنده‌ها را پس بگیرد.

گزارش منتشر شده توسط استیم در ماه دسامبر (آذر) هم این موضوع را نشان می‌داد. در واقع بعد از گذشت سال‌ها، AMD مقداری از سهم خود را در بازار پردازنده‌ها از دست داد و اینتل این سهم را به تصاحب خود درآورد.

البته باید بگوییم که بعد از رخ دادن این اتفاق در آن زمان، شرکت AMD بعد از تجربه‌ی یک افزایش %۰٫۵۲ در سهمش از پردازنده‌های مورد استفاده توسط کاربران استیم، توانست که با اختصاص دادن سهمی %۲۸٫۵۱ از کل پردازنده‌های مورد استفاده توسط کاربران استیم، دوباره به روند عادی خود بازگردد.

اکنون در حدود دو سال است که کارت گرافیک GTX 1060 توانسته است با کنار زدن کارت گرافیک GTX 750 Ti، به محبوب‌ترین کارت گرافیک در میان کابران استیم تبدیل شود. با وجود اینکه سهم استفاده از این کارت گرافیک رفته‌رفته با سرعت کمی در حال کاهش است، اما این کارت گرافیک پاسکال هنوز هم رتبه‌ی نخست کارت‌های گرافیک مورد استفاده توسط کاربران استیم را به خود اختصاص داده است.

بعد از این کارت گرافیک دو کارت گرافیک GTX 1650 که هم اکنون در رتبه‌ی سوم قرار دارد، و RTX 2060 که هم اکنون در رتبه‌ی پنجم قرار دارد، به سرعت در حال رشد و اختصاص دادن سهم بیشتری به خود در مقایسه با دیگر کارت‌های گرافیک مورد استفاده توسط کاربران هستند.

با وجود اینکه دنیا هم اکنون با کمبود تراشه مواجه شده است و همچنین تعداد زیادی از کارت‌های گرافیک Ampere توسط عده‌ی کمی خریداری شده است و این افراد تنها این کارت‌های گرافیک را با قیمت‌های بسیار بالا در سایتی مانند eBay به‌فروش می‌رسانند، اما سه کارت گرافیک جدید تولید شده توسط انویدیا توانسته‌اند که در این گزارش سهم بسیار کمی را به خود اختصاص دهند.

این سه کارت گرافیک عبارتند از RTX 3080 که توانسته است سهم خود را در میان کاربران استیم با افزایش %۰٫۱۱ به %۰٫۷۴ برساند، کارت گرافیک RTX 3060 Ti، که با افزایش سهم خود به مقدار %۰٫۰۸ میزان استفاده از آن افزایش یافته و به %۰٫۳۳ رسیده است و کارت گرافیک RTX 3090 که با افزایش سهمش به میزان %۰٫۰۷، توسط %۰٫۲۹ کاربران استفاده می‌شود.

نکته‌ی جالب توجه در این گزارش این است که در این گزارش منتشر شده هیچ اثری از کارت گرافیک RTX 3070 نیست و همان‌طور که می‌دانید شرکت انودیا به‌تازگی و در آخر ماه فوریه (اواسط اسفند) کارت گرافیک RTX 3060 عرضه کرده است، پس این کارت گرافیک هم در این لیست حضور ندارد.

از کارت‌های گرافیک تولید شده توسط شرکت انویدیا که بگذریم، کارت گرافیک رادئون RX 570 با قرار گرفتن در رتبه‌ی یازدهم محبوب‌ترین کارت گرافیک AMD است. البته باید بگوییم که در این گزارش جدید هم هیچ اثری از کارت‌های گرافیک سری RX 6000 نیست که باعث تعجب است.

همچنین این گزارش جدید نشان می‌دهد که هدست واقعیت مجاری Oculus Quest 2 با کنار زدن هدست Oculus Rift S و اختصاص دادن سهمی %۵٫۵۲ به خودش، توانسته است که به محبوب‌ترین هدست واقعیت مجازی تبدیل شود.

نگاهی به سیستم عامل‌های مورد استفاده‌ی کاربران استیم نشان می‌دهد که نسخه‌‌ی ۶۴ بیتی ویندوز ۱۰ سهمی %۹۲ را میان کاربران دارد. با این وجود میزان استفاده‌ی کاربران از ویندوز ۷ مقداری افزایش یافته است. در نهایت باید بگوییم که رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل هنوز هم محبوب‌ترین رزولوشن در میان کاربران است که با افزایش %۰٫۵۹ رو‌به‌رو شده و میزان استفاده از آن به %۶۷٫۲۹ رسیده است.

