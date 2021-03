اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قرار است گلکسی A82 5G را با پردازنده‌ی سال ۲۰۱۹ یعنی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس راهی بازار کند.

در سال ۲۰۱۹، اولین گوشی سامسونگ با دوربین مکانیکی و نمایشگری تمام صفحه با نام گلکسی A80 راهی بازار شد. بعد از آن، جانشینی برای این گوشی عرضه نشد اما به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد محصولی را با نام گلکسی A82 5G راهی بازار کند. محصولی که در رابطه با سنسور دوربین آن بی‌خبریم اما به نظر می‌رسد شرکت کره‌ای قصد دارد آن را به پردازنده‌ی حدودا سه سال قبل یعنی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس مجهز کند.

به گزارش وب‌سایت MySmartPrice، محصولی با شماره مدل SM-A826S در گیک‌بنچ دیده شده که پردازنده‌ی آن احتمالا اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس خواهد بود. کوالکام این پردازنده را برای پرچم‌دارهای سال ۲۰۱۹ طراحی کرده بود و خب انتظار نداشتیم با وجود این همه پردازنده‌ی جدید، میان‌رده‌ای در سال ۲۰۲۱ مجددا با یک پردازنده‌ی قدیمی عرضه شود.

کوالکام اخیرا از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۰ رونمایی کرده بود. پردازنده‌ای که مدل قدرتمندتر اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس به حساب می‌آید و ضعیف‌تر از اسنپدراگون ۸۸۸ است. نه تنها این پردازنده، بلکه مدل‌های سال ۲۰۲۰ یعنی ۸۶۵ هم می‌توانست در میان‌رده‌ی امسال سامسونگ مورد استفاده قرار بگیرد اما خب این اتفاق ظاهرا رخ نخواهد داد چرا که شرکت کره‌ای به استفاده از پردازنده‌‌ای علاقه دارد که برای سه نسل قبل است.

البته گفته می‌شود گلکسی A82 5G در چند مدل تولید می‌شود. حال اینکه آیا تمام این مدل‌ها به یک پردازنده مجهز می‌شوند یا خیر باید منتظر ماند و دید. در این لیست همچنین می‌توانیم ببینیم که برای این محصول حداقل ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم هم در نظر گرفته خواهد شد و علاوه بر آن، اندروید ۱۱ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض آن ایفای نقش می‌کند.

گلکسی A80 به عنوان یک میان‌رده در سال ۲۰۱۹ به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰ و ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم مجهز شده بود. همچنین همانطور که گفته شد، سامسونگ برای دوربین سلفی آن از مکانیزم مکانیکی استفاده کرده بود که باعث می‌شد دوربین اصلی گوشی از پشت گوشی بالا آمده و با یک چرخش، برای ثبت عکاسی سلفی آماده شود. در رابطه با گلکسی A82 5G به صورت رسمی خبری در اختیار نداریم اما پتنتی که شرکت کره‌ای اخیرا ثبت کرده نشان می‌دهد آن‌ها در حال کار روی محصولی هستند که مکانیزم مشابه با گلکسی A80 اما با طراحی متفاوت دارد.

این پتنت نشان می‌دهد باز هم برای گوشی جدید دوربین سلفی در نظر گرفته نخواهد شد و یک سیستم مکانیکی، دوربین اصلی را به سمت بالا هدایت کرده که سپس با یک چرخش، به دوربین سلفی تبدیل می‌شود. از آن جایی که فقط گلکسی A80 با مکانیزم مشابه راهی بازار شده بود، انتظار می‌رود این پتنت مربوط به جانشین آن یعنی گلکسی A82 باشد.

گفته می‌شود سامسونگ قصد دارد در نیمه‌ی دوم امسال از این گوشی رونمایی کند. این یعنی اگر کوالکام در نظر داشته باشد اسنپدراگون ۸۸۸ پلاس را هم در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ عرضه کند، پردازنده‌ی بکار رفته در گلکسی A82 حدودا ۴ نسل قدیمی‌تر خواهد بود.

منبع: PhoneArena

