سامسونگ از گوشی گلکسی XCover 5 رونمایی کرد

سامسونگ امروز از گوشی گلکسی XCover 5 رونمایی کرد. محصولی که اگرچه مشخصات فنی پایینی دارد و شکل ظاهری آن شبیه به گوشی‌های قدیمی است، اما از لحاظ مقاومت، عملکرد بی‌نظیری دارد.

در حال حاضر در بین سازندگان گوشی هوشمند، کمتر شرکتی را می‌بینیم که گوشی‌هایی جان‌سخت و با شکل و شمایلی قدیمی تولید کنند. اما خب سامسونگ مدت‌هاست که این کار را چه در بخش تبلت و چه در بخش گوشی‌های هوشمند انجام می‌دهد. جدیدترین نماینده‌ی این شرکت هم گلکسی XCover 5 نام دارد که به‌تازگی رونمایی شده.

در حال حاضر گوشی‌هایی نظیر XCover 4 و XCover 4s برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ در سبد محصولات سامسونگ قرار دارند که البته هیچ کدام از آن‌ها به زیبایی و ظرافت XCover Pro سال ۲۰۲۰ نبودند. متاسفانه XCover 5 هم پا جای پای XCover 4 و XCover 4s گذاشته و ظاهر چندان جدید و زیبایی ندارد.

برخلاف مدل سال ۲۰۲۰ که با نمایشگری ۶.۳ اینچی و حواشی بسیار کم راهی بازار شده بود، گلکسی XCover 5 نمایشگری ۵.۳ اینچی داشته که دور تا دور آن را حاشیه‌های بسیار زیادی احاطه کرده‌اند. از لحاظ وضوح تصویر و کیفیت هم افت محسوسی را به نسبت قبل شاهد هستیم. یعنی ۷۲۰ × ۱۶۰۰ با چگالی ۳۳۱ پیکسل بر هر اینچ. خوشبختانه حداقل در بخش جلویی گوشی هیچ کلید فیزیکی دیده نمی‌شود، هرچند که فضا به اندازه‌ی کافی برای تعبیه‌ی یک کلید فیزیکی هم وجود داشت.

در گوشه‌ی سمت راست فریم گلکسی XCover 5 هم سه کلید فیزیکی تعبیه شده که به عنوان کلید پاور و کنترل صدا ایفای نقش می‌کنند. جز این، هیچ کلید دیگری در این گوشی دیده نمی‌شود. لازم به ذکر است حسگر اثرانگشت هم برای این گوشی در نظر گرفته شده که با کلید پاور کنار دستگاه ادغام شده.

از آن جایی که گوشی نمایشگر نسبتا کوچکی داشته که کیفیت بالایی هم ندارد، باتری حجیمی برای آن نیاز نبود که خب سامسونگ هم با در نظر گرفتن این موضوع، یک باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را درون آن قرار داد. اگرچه این باتری از لحاظ ظرفیت، با استانداردهای امروزی فاصله‌ی زیادی دارد اما سامسونگ علاوه بر اینکه یک شارژر سریع ۱۵ واتی برای آن در نظر گرفته، بلکه امکان تعویض آن توسط کاربر را هم فراهم کرده و این خبر بسیار خوبی است.

پردازنده‌ی اگزینوس ۸۵۰ به عنوان قلب تپنده‌‌ی این محصول ایفای نقش می‌کند که خب پردازنده‌ای ۸ نانومتری و نسبتا خوب به حساب می‌آید. در کنار آن هم از ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۶۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی استفاده شده که گوشی مورد نظر را در رده‌ی محصولات اقتصادی قرار می‌دهد. گلکسی XCover 5 همچنین از لحاظ حساسیت لمس هم بهبود داشته که به کاربر این اجازه را می‌دهد حتی با دستکش هم بدون هیچگونه مشکلی با آن کار کنید.

اما آنچه که باعث شهرت و محبوبیت این گوشی شده، کیفیت ساخت بسیار بالای آن است. گلکسی XCover 5 نه تنها از استاندارد ضد آب و گرد و غبار IP68 بهره می‌برد و می‌تواند در عمق ۱.۵ متری آب تا ۳۰ دقیقه دوام داشته باشد، در برابر سقوط از ارتفاع ۱.۵ متری هم کاملا مقاوم بوده و از استاندارد نظامی MIL-STD-810H نیز بهره می‌برد. این یعنی گوشی در برابر شوک، رطوبت و مواردی از این دست هم مقاومت بسیار خوبی از خود نشان خواهد داد.

متاسفانه برای این محصول هیچ قیمتی اعلام نشده اما انتظار می‌رود اواخر این ماه شاهد اعلام قیمت آن حداقل برای بازارهای آسیا، اروپا، و آمریکای لاتین باشیم. البته می‌توان با در نظر گرفتن قیمت محصول سال گذشته‌ی سامسونگ، حدس‌هایی در رابطه با قیمت مدل جدید زد. گلکسی XCover Pro با قیمت ۵۰۰ دلار راهی بازار شده بود. محصولی که از پردازنده‌ی اگزینوس ۹۶۱۱ و ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم با نمایشگری بزرگ‌تر و باکیفت‌تر بهره می‌برد. بنابراین انتظار می‌رود گلکسی XCover 5 در بهترین حالت، حدودا ۳۰۰ دلار قیمت‌گذاری شود.

این گوشی اگرچه در ماه مارس (همین ماه) عرضه می‌شود، در بازارهای محدودی در دسترس قرار خواهد گرفت که انتظار می‌رود کمی بعد در بازارهای بیشتری به فروش برسد.

منبع: PhoneArena

