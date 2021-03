شیائومی اخیرا از گوشی‌های سری ردمی K40 رونمایی کرد. گوشی‌هایی که با قابلیت پرچم‌دار اما قیمت بسیار مناسبی راهی بازار شدند و این سیاست خوب شرکت چینی باعث شد فروش این گوشی‌ها در مدت زمان ۵ دقیقه از ۳۰۰ هزار دستگاه هم رد شود.

معمولا شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند با تولید گوشی‌های میان‌رده، فروش بسیار بالایی را تجربه می‌کنند. اما ردمی شاید یکی از محدود شرکت‌هایی باشد که پرچم‌دارهای آن هم از لحاظ فروش رکورد بسیار خوبی از خود به جای می‌گذارند.

از زمانی که سری پرچم‌دارهای ردمی K راهی بازار شدند، همیشه شاهد فروش بسیار خوب آن‌ها بودیم چرا که این گوشی‌ها از مشخصات فنی بسیار خوب (در حد پرچم‌دار) و در عین حال قیمت مناسب بهره می‌بردند. این روند با سری ردمی K40 هم تکرار شد و شرکت چینی موفق شد بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه از آن‌ها را تنها در مدت ۵ دقیقه به فروش برساند.

جالب اینجاست که این میزان فروش مربوط به دوره‌ی اول فروش محصول بوده و دوره‌ی دوم آن قرار است سه روز دیگر، در تاریخ ۸ مارس امسال (۱۸ اسفند) آغاز شود که احتمالا باز هم شاهد یک رکورد دیگر هم خواهیم بود چرا که هر سه مدل از گوشی‌های این سری قیمت بسیار مناسبی دارند.

سری ردمی K40 شاهد سه گوشی می‌شوند؛ یک مدل استاندارد، یک مدل پرو و یک مدل پرو پلاس که در این بین مدل استاندارد به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۰ و دو مدل دیگر به اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز شده‌اند. همچنین یک مورد دیگر هم وجود دارد که اینبار هر سه گوشی را از هم متمایز می‌کند و آن، دوربین اصلی است. برای مدل استاندارد این سری یک دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی در نظر گرفته شده که اندازه‌ی این سنسور برای دو مدل دیگر به ترتیب به ۶۴ و ۱۰۸ مگاپیکسل افزایش پیدا می‌کند.

اینکه کدام یک از گوشی‌های این سری سهم بیشتری از این ۳۰۰ هزار فروش داشتند مشخص نیست که خب معمولا هم از این موضوع خبر نداشتیم و همیشه آمار به صورت کلی اعلام می‌شود. اما با توجه به قیمتی که برای این گوشی‌ها در نظر گرفته شده، هر سه مدل ارزش خرید بسیار بالایی دارند.

مثلا قیمتی که برای ردمی K40 پرو پلاس در نظر گرفته شده، ۵۷۳ دلار برای مدلی است که ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی دارد. ترکیب سخت‌افزاری که شاید بتوان گفت در هیچ گوشی دیگری با چنین قیمت یافت نمی‌شود.

مدل‌های مختلف گوشی ردمی K40 پرو هم با ظرفیت رم و حافظه‌ی داخلی ۶/۱۲۸، ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایت به ترتیب ۴۳۴، ۴۶۵ و ۵۱۱ دلار قیمت‌گذاری شده‌اند که با در نظر گرفتن امکانات و قابلیت‌ها، قیمت بسیار مناسبی به حساب می‌آید.

قیمت ارزان‌ترین گوشی این سری یعنی ردمی K40 هم از ۳۱۰ دلار برای مدل ۶/۱۲۸ گیگابایت آغاز می‌شود اما این گوشی در سه مدل دیگر هم در دسترس قرار می‌گیرد که از ترکیب حافظه‌ی داخلی و رم ۸/۱۲۸، ۸/۲۵۶ و ۱۲/۲۵۶ گیگابایت بهره می‌برند و برای آن‌ها به ترتیب ۳۴۱، ۳۸۷ و ۴۱۸ دلار قیمت در نظر گرفته شده.

منبع: GSMArena

