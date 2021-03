سامسونگ از حسگر تصویر ISOCELL 2.0 با بهبود عملکرد در جذب نور رونمایی کرد

سامسونگ به‌تازگی از حسگر تصویر جدید خود با نام ISOCELL 2.0 (آیزوسل ۲.۰) رونمایی کرد که به نسبت نسل قبل، توانایی بیشتری در زمینه‌ی جذب نور دارد.

سامسونگ در سال ۲۰۱۳، از سنسورهای سری آیزوسل خود رونمایی کرد که دور هر پیکسل آن، موانعی وجود داشت تا بدین ترتیب از مشکل نشت سیگنال و در نتیجه ایجاد نویزی خاص که کراس‌تاک (Crosstalk) نام دارد جلوگیری شود. در طرح‌های اولیه، از فلز در ساخت این موانع استفاده می‌شود که مقداری از نور دریافتی را جذب می‌کرد و برای اولین بار، در سال ۲۰۱۴ و با گوشی گلکسی S5 بود که شاهد استفاده از این سنسورهای سامسونگ بودیم.

معمولا در حسگرهای دوربین یک گوشی با پیکسل‌های بسیار کوچک که به صورت بسیار فشرده‌ای در کنار هم جای می‌گیرند، نمی‌توان از نشت نور جلوگیری کرد. حسگرهای اولیه‌ی سامسونگ هم همین مشکل را داشتند که به مرور با فناوری آیزوسل پلاس این مشکل تا حدودی حل شد چرا که در این حسگرها از موادی غیر از فلز برای ایجاد موانع استفاده می‌شد. اما خب باز هم در آن مقداری فلز بکار رفته بود به همین خاطر مشکل به صورت ۱۰۰ درصدی حل نشد.

امروز اما سامسونگ در این زمینه ظاهرا به بلوغ کامل رسیده و معتقد است با کمک حسگر تصویر ISOCELL 2.0، مشکلاتی از قبیل نشت نور را به طور کامل برطرف کرده. علاوه بر این‌ها، نسل دوم این فناوری باعث شده سنسورهایی که به آن مجهز می‌شوند، در زمینه‌ی جذب نور هم عملکرد بسیار بهتری از خود نشان دهند تا بدین ترتیب میزان جزئیات در تصاویر ثبت شده هم افزایش پیدا کند.

این فناوری همچنین از اتلاف نوری هر پیکسل هم تا حد زیادی جلوگیری می‌کند و عملکرد آن در این زمینه بسیار بهتر از حسگرهای نسل گذشته است. با کمک این فناوری، سنسورهای آینده نه تنها می‌توانند از پیکسل‌های بیشتری در سطحی با اندازه‌ی مشابه بهره ببرند، بلکه قادر به جذب نور بیشتر هم خواهند بود چون در واقع در آن اتلاف نور به حداقل رسیده.

سامسونگ در ژانویه‌ی امسال تیزری از سنسور ۲۰۰ مگاپیکسلی خود منتشر کرد و همچنین خبرهایی منتشر شد مبنی براینکه غول کره‌ای روی یک سنسور ۶۰۰ مگاپیکسلی نیز مشغول کار است که احتمالا باید انتظار داشته باشیم از این فناوری جدید بهره ببرد. البته سامسونگ دقیقا مشخص نکرد چه سنسوری قرار است به حسگر تصویر ISOCELL 2.0 مجهز شود اما به نظر می‌رسد پرچم‌دار بعدی سامسونگ در زمینه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.

